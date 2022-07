El próximo Samsung Unpacked será el 10 de agosto: nuevos plegables y el Galaxy Watch 5 en el horizonte

La llegada de los últimos dispositivos de Samsung está cada vez más cerca. En febrero de este año, la compañía surcoreana presentó los Galaxy S22, S22+ y S22 Ultra, así como las Galaxy Tab S8 en el primer Unpacked de 2022. Ahora, tras una filtración inicial de Evan Blass, ha confirmado que el próximo evento se celebrará el 10 de agosto.

En esta oportunidad, Samsung no ha revelado directamente la fecha, sino que ha jugado con un acertijo para que sean los usuarios quienes la descubran. Así, en su cuenta de Twitter publicó tres imágenes: en la primera podemos ver una cuadrícula con letras, números y símbolos, mientras que en la segunda solo una cuadrícula con colores.

We have a secret to tell you. #SamsungUnpacked