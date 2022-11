OPPO Reno 9, Reno 9 Pro, 9 Pro+: los Reno más potentes de la historia de OPPO son un asalto a la gama alta

OPPO se ha cansado de medias tintas para su familia Reno. Los nuevos Reno 9, 9 Pro y 9 Pro+ son un ataque frontal a la gama alta, con unos precios al cambio bastante competitivos (tema aparte es cómo quedarán dichos precios tras el aterrizaje de estos teléfonos en España). Pantallas de primer nivel, configuraciones de memoria ambiciosas y algunos de los mejores procesadores del mercado. Te contamos todo sobre los nuevos OPPO Reno 9.

Ficha técnica de los OPPO Reno 9, 9 Pro y 9 Pro+

OPPO Reno 9 OPPO Reno 9 Pro OPPO Reno 9 Pro+ Dimensiones y peso 162,3 x 74,2 x 7,19 mm

174 gramos 162,3 x 74,2 x 7,19 mm

174 gramos 161,5 x 73,6 x 7,99 mm

192 gramos Pantalla AMOLED curva de 6,7 pulgadas

Resolución FullHD+ de 2.412 x 1.080p

120 Hz de tasa de refresco

Hasta 950 nits de brillo (500 nits de forma normal)

HDR10+ AMOLED curva de 6,7 pulgadas

Resolución FullHD+ de 2.412 x 1.080p

120 Hz de tasa de refresco

Hasta 950 nits de brillo (500 nits de forma normal)

HDR10+ AMOLED curva de 6,7 pulgadas

Resolución FullHD+ de 2.412 x 1.080p

120 Hz de tasa de refresco

Hasta 950 nits de brillo (500 nits de forma normal)

HDR10+ Procesador Qualcomm Snapdragon 778G Mediatek Dimensity 8100 Max Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 8/12 GB 16 GB 16 GB Almacenamiento 256/512 GB 256/512 GB 256/512 GB Cámara delantera 32 Mpx f/2,4 32 Mpx f/2,4 32 Mpx f/2,4 Cámaras traseras Principal: 64 Mpx f/1,7

Mono: 2 Mpx f/2,4 Principal: 50 Mpx f/1,8

Gran angular: 8 Mpx 112º f/2,2 Principal: 50 Mpx f/1,8

Gran angular: 8 Mpx f/2,2 84º

Macro: 2 Mpx f/2,4 Batería 4.500 mAh

Carga rápida de 67 W 4.500 mAh

Carga rápida de 67 W 4.700 mAh

Carga rápida de 80 W Software ColorOS 13 basado en Android 13 ColorOS 13 basado en Android 13 ColorOS 13 basado en Android 13 Conectividad WiFi 6 (802.11ax)

WiFi 5 (802.11ac)

5G

NFC

GPS

USB-C WiFi 6 (802.11ax)

WiFi 5 (802.11ac)

5G

NFC

GPS

USB-C WiFi 6 (802.11ax)

WiFi 5 (802.11ac)

5G

NFC

GPS

USB-C Otros Sensor de huellas en pantalla Sensor de huellas en pantalla Sensor de huellas en pantalla Precio Desde 335,78 euros al cambio Desde 470.15 euros al cambio Desde 537,33 euros al cambio

Así es el OPPO Reno 9 Pro+

El OPPO Reno 9 Pro+ es un terminal de gama alta. A tal punto llega, que es más potente que el propio OPPO Find X5 Pro. Es un móvil con pantalla de 6,7 pulgadas curva, con tecnología AMOLED, 120 Hz de tasa de refresco (no es LTPO) y con un brillo máximo de hasta 950 nits.

El procesador es el Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, la penúltima iteración de Qualcomm para la gama más alta. Le acompañan 16 GB de RAM como configuración única, amén de 256 o 512 GB de memoria interna. Una configuración sencillamente espectacular de memorias a la altura (e incluso superior) de las gamas más altas.

Para alimentar el conjunto encontramos una batería de 4.700mAh, con carga rápida de 80W. Como no podía ser de otro modo, es un móvil 5G, con WiFi 6 y NFC. A nivel de software Android 13 y ColorOS son otra buena noticia, ya que el móvil llega totalmente actualizado a la última versión.

La cámara es el apartado más débil, y donde no quiere competir de tú a tú con el Find X5 Pro. Aquí contamos con un sensor principal de 50 megapíxeles, acompañado de un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un macro de dos.

Así son los OPPO Reno 9 y 9 Pro

Respecto a los OPPO Reno 9 y 9 Pro, tampoco se quedan cortos a nivel de especificaciones. Comparten el mismo panel del OPPO Reno 9 Pro+, lo cual es una gran noticia. La principal diferencia está en procesador y batería. El OPPO Reno 9 apuesta por el Qualcomm Snapdragon 778G, mientras que la versión Pro apuesta por el Dimensity 8100 Max de MediaTek. Este último es un SoC de gama alta, a la altura del Snapdragon 8 Gen 1.

Ambos comparten batería de 4.500mAh con carga rápida de 67W, siendo la principal diferencia el apartado fotográfico. El OPPO Reno 9 cuenta con una cámara de 64 megapíxeles que, curiosamente, tiene menos potencial respecto a los 50 megapíxeles del modelo Pro. También prescinde del ultra gran angular de 8 megapíxeles de sus hermanos.

Versiones y precio de los OPPO Reno 9, 9 Pro y 9 Pro+

Como es habitual, los precios al cambio no son demasiado significativos, ya que a España no llegarán cifras similares. No obstante, apuntar que el OPPO Reno 9 parte de unos 335 euros al cambio, cifra que asciende a unos 470 euros al cambio para el modelo Pro y 537 para el Pro+.