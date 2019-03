O2, Lowi, Amena, MásMóvil, Pepephone y Digi entre otros reavivan la guerra de precios: comparativa de tarifas de fibra y móvil

El mercado de las telecomunicaciones ha vuelto a la normalidad tras una campaña en otoño repleta de promociones temporales de larga duración, pero al fin y al cabo, con fecha límite para poder disfrutar de esas ofertas. Su efecto se hizo notar en las cuentas de los operadores y admitieron que no era el camino a seguir así que para esta primavera han vuelto a apostar por tarifas quizás no tan agresivas, pero con precios que no subirán con el paso del tiempo.

Es el caso de las novedades en tarifas que estamos conociendo las últimas semanas y donde cada vez más operadores se suman a la tendencia de contar con unos principios o valores que en definitiva inciden en el respeto a los clientes, al que no inflarán artificialmente sus facturas y al que cuidarán, mejorando las condiciones de sus tarifas de manera automática o premiando su fidelidad.

Para poner un orden en un mercado donde existen cientos de tarifas, y hacernos una mejor idea de cómo poder beneficiarnos de estas mejoras, vamos a repasar las mejores ofertas del mercado donde encontrarás los precios más baratos y otras condiciones que ayudarán a elegir en función de la cobertura o los beneficios extra que pueden estar incluidos. Pero vayamos por partes:

Mejores tarifas de sólo móvil

Para quienes sólo busquen tarifa móvil sin necesidad de contratar fibra, la aparición de nuevos OMVs y la mejora de condiciones de operadores existentes ha revolucionado el ranking con las mejores tarifas de contrato aunque si simplemente nos guiamos por precio, ios y Xenet copan los precios más baratos. Ambos operadores con cobertura Orange pero como veremos, también podemos encontrar alternativas bajo otras coberturas aunque en ese caso, normalmente no superan los 25 GB.

Más allá del precio y cobertura, también existirán otras ventajas más exclusivas a las que poder sacar provecho como la posibilidad de acumular megas no consumidos en Lowi, Simyo o Digi, los SMS gratis de Amena, Vodafone Bit y O2, la posibilidad de compartir megas en Lowi, la televisión incluida de Jetnet o la posibilidad de comprar un móvil a plazos en Amena y Simyo.

A continuación os dejamos con un extracto con las mejores tarifas de contrato donde mostramos todos estos detalles pero recuerda que también puedes consultar las comparativas completas donde aparecen todos los operadores y todos sus detalles, tanto en contrato como en tarjeta prepago.

Combinados baratos de fibra y móvil

Dando el paso a los combinados que incluyen fibra y móvil, las alternativas se reducen porque no todos los operadores tienen acceso a alguna red de fibra con cobertura nacional pero la oferta sigue siendo variada. En cuanto a la disponibilidad de fibra, la mayoría de marcas cuenta con una cobertura parecida gracias a los acuerdos entre operadores en 22 millones de hogares de manera que si Telefónica ha desplegado fibra, también podrás contratar con marcas más baratas como O2, Lowi, Vodafone Bit o Amena.

Con cobertura de fibra más reducida, marcas del grupo MásMóvil como Pepephone o llamaya ya están disponibles en más de 15 millones de hogares mientras que Digi, que también hace uso de la red de Telefónica, de momento sólo lo hace en las provincias de Madrid, Almería, Castellón, Guadalajara y Zaragoza.

Digi cuenta con los 500 Mbps simétricos más baratos y es el más generoso en gigas para el móvil aunque de momento, su cobertura de fibra es limitada.

En este caso, además de ventajas como la acumulación de megas no consumidos, los SMS gratis o los móviles a plazos, también entran en juego otros aspectos como la velocidad de la fibra, la posibilidad de incrementarla mediante un pago extra o la disponibilidad de teléfono fijo.

De los operadores que no cuentan con teléfono fijo, Lowi será algo más barato que Pepephone pero cuenta con la mitad de velocidad de fibra y en Digi su contratación es opcional. Los que sí incluyen teléfono fijo, Bit será el único con llamadas ilimitadas a móviles y fijos, MásMóvil incluye un bono de 60 minutos a móviles además de ilimitadas a fijos, y O2 y Amena sólo incluyen llamadas gratis a fijos nacionales desde el fijo.

Puedes conocer todos los detalles de estas y otras tarifas en las comparativas completas, tanto de combinados con fibra y móvil como de las ofertas con sólo fibra.

Combinados familiares con fibra y dos móviles

Para los hogares que necesitan fibra y dos líneas móviles o más es donde más novedades hemos encontrado las últimas semanas, con rebajas en los precios de MásMóvil o Lowi que han alterado por completo los combinados familiares.

Comenzando con los más sencillos, que incluyen una línea móvil principal con llamadas ilimitadas y una segunda línea móvil más limitada en llamadas, Digi vuelve a destacar como uno de los más baratos aunque Lowi coge el testigo por tener cobertura de fibra mucho más amplia y Amena o MásMóvil serán las alternativas más baratas que incluyen teléfono fijo. Pepephone puede no destacar demasiado por precio aunque su cuota desciende hasta 5 euros mensuales en función de los años que cumplas con ellos y su velocidad de fibra es la más rápida como punto de partida.

Dando el salto a los combinados familiares que incluyen llamadas ilimitadas en ambas líneas móviles, repite Digi como el más barato si tienes cobertura suya, Pepephone es uno de los más equilibrados y baratos si necesitas más líneas móviles puesto que cada adicional tiene un coste de 10 euros con 23 GB, Lowi sin fijo y Amena con fijo pueden resultar más baratos, mientras que también entran en juego los combinados bajo la batuta directa de Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo que apuestan por idéntica calidad a precio más ajustado a través de las respectivas marcas como O2, Vodafone Bit, Jazztel.

Fibra, móvil y televisión

Para terminar el repaso a las mejores tarifas del mercado, y alejándonos de los precios más bajos, cerramos con los combinados más completos en los que además de fijo, fibra y móvil, se incluye televisión. Como se aprecia en la gráfica con precios definitivos con todo incluido, la televisión supondría un coste alrededor de 30 euros en comparación con las ofertas de O2, Bit o Jazztel sin televisión.

Recuerda que más allá de los precios definitivos y principales paquetes opcionales de la gráfica, también puedes acceder a una comparativa completa de canales en cada plataforma y una comparativa de funciones del descodificador.