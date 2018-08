Se desata la mayor campaña de ofertas en fibra, móvil y televisión en años: así quedan las mejores tarifas

El nivel de tensión en el mercado de las telecomunicaciones se ha elevado en las últimas semanas con toda una batería de ofertas para nuevos y actuales clientes, mejoras de tarifas y precios en promoción que nos están inundando con dos objetivos principales: hacerse con los clientes dispuestos a pagar por la televisión y frenar el éxodo de líneas hacia el grupo MásMóvil.

Para poner un poco de orden y hacernos una mejor idea de cómo pueden afectarnos todas estas mejoras o cómo podemos beneficiarnos de ellas, vamos a repasar las mejores ofertas del mercado teniendo en cuenta servicios móviles, de fibra y televisión de pago.

Ofertas de sólo fibra: Lowi el más barato

La vuelta al cole es una de las principales excusas de los operadores para comenzar el curso estrenando ofertas de sólo fibra, enfocadas principalmente a estudiantes que buscan conexión para un nuevo piso compartido, aunque generalmente también pueden ser contratadas por cualquier tipo de usuario.

Como suele ser habitual, los operadores tradicionales han presentado una promoción limitada al primer año y tras el cual, los precios pueden llegar a encarecerse más de 12 euros al mes. Pero si el precio temporal no es un problema, sus ofertas pueden servir para aumentar la velocidad de la fibra o para llegar con fibra donde otros sólo ofrecen ADSL.

Vodafone fue la primera en lanzar su oferta a través de la marca yuser y lo hizo a una velocidad de 120 Mbps simétricos por 34 euros, Orange respondió con fibra a 100 Mbps por 30,95 euros (aunque la cuota estaría maquillada ya que es el único operador que aplica un coste de alta de 29,95 euros) y Movistar, también a 100 Mbps por 33,10 euros al mes. Los precios son válidos para todo tipo de clientes pero si acreditas tu condición de estudiante universitario, en Vodafone podrás suspender la conexión un máximo de tres meses al año mientras que Orange permite suspenderla seis meses y además la permanencia se reduce a un sólo mes.

Los 200 Mbps de Pepephone en fibra no tienen rival

El resto de ofertas con marcas de bajo coste y que sí cuentan con precios definitivos, normalmente parten de una velocidad de fibra a 50 Mbps excepto Pepephone, que será el único que sube la apuesta a 200 Mbps simétricos. Además, MásMóvil y Yoigo permiten aumentar la velocidad a 300 Mbps por un extra de 10 euros mensuales.

Más allá del precio y la velocidad de fibra, el resto de diferencias las encontramos en el teléfono fijo, que no está disponible en Lowi ni en Pepephone, y en la permanencia, que será de 12 meses en la mayoría de casos (también en Orange si no eres estudiante) excepto en Lowi que se reduce a 3 meses y en Pepephone que permite elegir no tener permanencia a cambio de pagar un alta de 90 euros.

La cobertura y servicio ofrecido por las marcas low cost no debería preocuparnos ya que Lowi es una marca blanca de Vodafone, Tuenti y O2 marcas de Movistar mientras que Amena y Jazztel pertenecen a Orange. Es decir, cuentan con la misma infraestructura y cobertura, pero sin subidas de precios cada x meses y sin cosas raras que encarecen la factura cuando menos te lo esperas.

Os dejamos con un resumen de los mejores precios para conexiones de sólo fibra:

Combinados baratos de fibra + móvil, Lowi arrasa

Los combinados de fibra y móvil llevan tiempo en el punto de mira de los operadores desde que aparecieron las primeras tarifas Fusión pero ante el inminente lanzamiento oficial de O2, el nuevo virtual de Telefónica traído a España para frenar la estampida de líneas hacia el grupo MásMóvil, ha hecho que los rivales más directos como Amena y Lowi hayan reaccionado de manera contundente.

La oferta de Lowi también está disponible para actuales clientes a través de la app

El primero en anunciar novedades fue Lowi con una oferta que de momento no tiene rival por precio. Su fibra a 50 Mbps simétricos y el móvil con 20 GB no alcanzan los 35 euros de cuota mensual mientras que en Amena, tras su última mejora que ha duplicado los gigas para siempre y así igualar el nuevo tope de 20 GB establecido por O2, el precio sube a casi 41 euros a cambio de incluir teléfono fijo. Con respecto a O2, la diferencia de precio asciende a diez euros y además del fijo, ofrecerá el doble de velocidad de fibra.

En cuanto a las marcas del grupo MásMóvil, ya hemos visto que, a excepción de duplicar la velocidad de fibra en Pepephone, han optado por promociones con beneficios que acaban el 31 de diciembre de 2018 por lo que de momento no pueden equipararse con las condiciones definitivas de O2, Lowi o Amena. Concretamente nos referimos al doble de gigas disponible para todos los usuarios de un combinado con MásMóvil y que habría que añadir temporalmente a los mostrados en la gráfica.

Más allá del precio del combinado, la velocidad de la fibra, los gigas de la línea móvil o la disponibilidad de teléfono fijo que mostramos en la gráfica comparativa, también conviene tener en cuenta otras diferencias como la posibilidad de acumular gigas no comsumidos en Lowi, el pago extra de 13 euros mensuales en O2 si te encuentras fuera de las 66 poblaciones competitivas, la posibilidad de comprar móvil a plazos con Amena, el descuento de Pepephone para líneas móviles adicionales o que MásMóvil es el único que incluye llamadas de fijo a móvil.

Convergentes con televisión, fibra, móvil y más

Para quienes además del combinar fibra y móvil, están interesados en contratar servicio televisión de pago, las alternativas se concentran en las marcas "premium" de los cuatro principales operadores y la disponibilidad del fútbol se ha convertido en una de las principales bazas, aunque el cine y las series también están ayudando a enfocar los esfuerzos para el nuevo curso.

Movistar y Orange son los únicos operadores que contarán con todo el fútbol la próxima temporada a través de sus propias plataformas de televisión mientras que el resto de usuarios de otros operadores tendrá que ingeniárselas para verlo a través de plataformas OTT como OpenSport o BEINconnect, donde la experiencia es diferente.

Para contrarrestar la merma que supone para Vodafone el poder emitir únicamente La Liga Santander (sin Partidazo), el operador ha presentado una promoción en la que todos los actuales y nuevos clientes del operador pueden contratar el paquete de televisión más completo (con 120 canales) y HBO sin coste durante 12 meses, resultando de esta manera la opción más barata para ver televisión de pago como se aprecia en la siguiente gráfica con precios definitivos para el primer año. En el caso de Yoigo, su peculiar apuesta por Agile TV, de momento es totalmente gratuita en periodo de pruebas por lo que las diferencias de precio frente a sus rivales se incrementan.

Pero más allá de los precios oficiales para el primer año, también hay que tener en cuenta la guerra sin precedentes entre Movistar y Vodafone en la que están ofreciendo descuentos del 50% durante hasta dos años en los combinados con televisión y fútbol más completos para quienes realicen portabilidad entre ambos operadores.

De las cuatro plataformas de televisión disponibles, según analizamos en profundidad, Movistar destaca por contar con más canales de deportes y el canal #0 en exclusiva además de contar con uno de los descodificadores con más funcionalidades aunque Vodafone y Orange han reducido enormemente las diferencias en los últimos tiempos. A excepción de por los deportes, el resto de canales disponibles en Movistar y Vodafone también es bastante similar mientras que Orange sigue estando un escalón por detrás aunque será Yoigo quien de momento ofrece la televisión más modesta.

Descuentos en móviles a plazos y en líneas móviles adicionales, las otras armas

Aunque la televisión se ha convertido en uno de los principales activos de los operadores con red propia, también cuentan con otras armas para llamar nuestra atención. Algunas de ellas son los móviles a plazos y gratis, con Yoigo como el único referente que sigue regalándolos aunque Vodafone ha decidido dar un nuevo impulso a la venta de móviles a plazos y cuya rebaja se incrementa cuando cambias tu móvil de MásMóvil a Vodafone. La otra vertiente son los descuentos para las familias y aquí vuelve a destacar Yoigo, el único operador que incluye dos líneas con minutos ilimitados y datos compartidos en todos sus combinados por lo que será uno de los más baratos para las familias, con el permiso del Trio de Pepephone como también analizamos.

Esto ha sido sólo el comienzo...

Aunque la mayoría de operadores ya ha presentado novedades para la campaña de la vuelta al cole, independientemente de que su validez pueda ser "para siempre", muchas de ellas tienen un periodo acotado para su contratación que acaba en septiembre por lo que dependerá de la efectividad de estas promociones y las aspiraciones de cada operador, para que continúen ampliándose en el tiempo o incluso se refuercen de cara a la campara navideña.

De ello dependerán también las futuras subidas de precios que los operadores pueden tener previstas como en años anteriores y que normalmente empiezan a desvelarse en el mes de diciembre. En esta ocasión será interesante ver qué hace Vodafone ya que no cuenta con la losa de tener que pagar por los derechos de emisión del fútbol y que en el pasado ha servido de excusa para subir precios. De Movistar, Orange y Jazztel es más probable que repitan subida de precios generalizada puesto que tendrán que pagar unos derechos del fútbol más caros de lo previsto al caerse Vodafone del reparto de costes.

Pero además faltan algunos operadores virtuales por presentar novedades. Entre los más esperados, el de Tuenti, ahora bajo el mando de Pedro Serrahima y donde ya ha empezado a notarse sutilmente su estrategia; y el de Digi, dispuesto a entrar en el mercado de los combinados baratos de fibra + móvil.

De éstas y otras novedades que están por llegar las seguiremos de cerca como siempre en Xataka Móvil pero recuerda que podrás encontrarlas junto a todas las comparativas y las tarifas de todos los operadores recopiladas en este enlace.

En Xataka Móvil | Todas las comparativas de tarifas.