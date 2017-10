Los smarpthones de gama alta más completos que lucharán por ser el mejor del año: comparativa completa

Mediados de octubre y por fin tenemos la fotografía completa de los smartphones más completos que lucharán por ser el mejor teléfono de gama alta del año. El nuevo Mate 10 y su versión Pro se une a los Galaxy S8+ y Note 8, los LG V30 y HTC U11, iPhone X y 8 Plus, el Xperia XZ Premium o los Pixel de Google, sin olvidarnos de un OnePlus 5 potente o los siempre interesantes Xiaomi. Los hemos comparado en sus principales apartados.

Se llevan las pantallas grandes

Hace unos días un amigo me planteó comprar un terminal de pantalla reducida (no mucho más de 4 pulgadas) pero completo. Nada de un gama de entrada en todos los aspectos. Fue casi imposible recomendar un solo modelo que no fuera el iPhone SE si quería iOS, o el Xperia XZ1 Compact en el caso de Android.

Es casi imposible encontrar un gama alta de referencia que en este 2017 no haya optado por reducir los marcos a la mínima expresión

La gama alta y en general los terminales importantes de todas las marcas han asumido que la pantalla debe ser grande para ayudar al desempeño de todas las tareas, desde comunicación a entretenimiento, que hacemos con nuestro smarpthone. Tras unos años de grandes dimensiones asociadas a grandes diagonales, este año, la ausencia de marcos en casi todos los competidores hace que tener un teléfono de buena diagonal no implique llevar un enorme terminal en dimensiones en el bolsillo.

Los materiales como el cristal o metal así como la resistencia al agua (desde IP63 a IP68) y ciesta continuidad en los diseños es lo que marca la apariencia de estos contendientes. Hay fabricantes que redoblan esfuerzos en esta gama, como Huawei, Apple o Samsung, con modelos suficientemente diferentes como para que incluso compitan entre sí.

Pantalla Tecnología Resolución Altura (mm) Anchura (mm) Grosor (mm) Peso (gr) Huawei Mate 10 Pro 6" OLED HDR 2160 x 1080 154,2 74,5 7,9 178 Huawei Mate 10 5,9" IPS 1080p 150,5 77,8 8,4 186 Huawei P10 Plus 5,5" LTPS 1440p 153,5 74,2 7,2 165 iPhone 8 Plus 5,5" IPS 1080p 158,8 78,1 7,5 202 iPhone X 5,8" AMOLED (HDR) 1125 x 2436 143,6 70,9 7,7 174 Sony Xperia XZ Premium 5,5" IPS Triluminos (HDR) 4K 156 77 7,9 195 LG V30 6" AMOLED (HDR) 1440 x 2880 151 75,2 7,4 157 Xiaomi Mi Mix 2 5,9" IPS 1080 x 2040 151,8 75,5 7,7 185 OnePlus 5 5,5" AMOLED 1080p 154,2 74,1 7,25 153 Pixel 2 5" AMOLED FullHD 145 68 7,6 143 Pixel 2 XL 6" pAMOLED 1440 x 2880 157,9 76,7 7,9 175 Galaxy S8+ 6,2" SuperAMOLED (HDR) 2.960 x 1.440 159,5 73,4 8,1 173 Galaxy Note 8 6,3" SuperAMOLED (HDR) 1440 x 2960 162,5 74,8 8,6 195 HTC U11 5,5" SuperLCD 1440p 153,9 75,9 7,9 169

En las diagonales de pantalla no podemos encontrar nada por debajo de las 5,5 pulgadas (solo el Pixel 2 o el iPhone 8 de Apple), así que se agradece la pérdida de grosor, peso y dimensiones de la mayoría de terminales. Pese a todo ahí sigue el Xperia penalizado por sus marcos, el iPhone 8 Plus que añade más grosor y peso al del año pasado, o el Mate 10 que, a costa de mantener la proporción 16:9 en su pantalla (no como los demás que cambian ese dato de las más diversas maneras), debe quedarse como el más ancho junto con el iPhone 8 Plus, que como vemos está arriba (en negativo) en casi todos los apartados de dimensiones de esta comparativa.

No es solo cuestión de potencia

Si cogemos ahora mismo a cualquiera de los contendientes de esta comparativa para realizar una prueba "real" de experiencia de uso, es bastante probable que cueste encontrar diferencias en cuanto a fluidez o capacidad de procesamiento. En el futuro veremos cómo envejecen, pero a día de hoy, todos son suficientemente potentes para el mercado.

Tener el mejor procesador del mercado ya no es solo cuestión de potencia bruta o consumo

¿Dónde están las novedades y diferencias entonces? Pues principalmente en cómo se usa esa potencia para mejorar aspectos concretos del terminal, desde la cámara al uso de los asistentes personales. Lo más destacado de los procesadores de este año es la entrada de la inteligencia artificial y el machine learning en las propuestas. La carrera por tener el mejor procesador para un smartphone ya no es exclusivamente cuestión de números.

Si nos fijamos en las cifras, exepto Apple que juega en su propia liga, todos los terminales ofrecen al menos 4 GB de memoria RAM. En cuanto a la memoria interna, ya nadie te da menos de 64 GB, e incluso modelos como el de Huawei o los iPhone 8 y X de Apple, ya dan la posibilidad de conseguir uno con memoria interna de 256 GB.

A destacar el nuevo A11 Bionic de Apple, que en nuestras pruebas encabeza la tabla de clasificación en potencia bruta, pero sin olvidarnos de las propuestas de Samsung con su propio Exynos, Huawei con los Kirin de casa o el resto de Android buscando lo último de Qualcomm.

Procesador RAM Memoria interna MicroSD Batería Huawei Mate 10 Pro Huawei Kirin 970 4 GB 64 GB Sí 4000 mAh Huawei Mate 10 Huawei Kirin 970 6 GB 128 GB Sí 4000 mAh Huawei P10 Plus Huawei Kirin 960 6 GB 128 GB Sí 3750 mAh iPhone 8 Plus Apple A11 Bionic 3 GB 64 GB / 256 GB No -- iPhone X Apple A11 Bionic 3 GB 64 GB / 256 GB No -- Sony Xperia XZ Premium Snapdragon 835 4 GB 64 GB Sí 3230 mAh LG V30 Snapdragon 835 4 GB 64 GB Sí 3300 mAh Xiaomi Mi Mix 2 Snapdragon 835 6 GB 64, 128 y 256 GB No 3400 mAh OnePlus 5 Snapdragon 835 6 / 8 GB 64 / 128 GB No 3300 mAh Pixel 2 Snapdragon 835 4 GB 64 / 128 GB No 2700 mAh Pixel 2 XL Snapdragon 835 4 GB 64 / 128 GB No 3520 mAh Galaxy S8+ Exynos 8895 / Snapdragon 835 4 GB 64 GB Sí 3500 mAh Galaxy Note 8 Exynos 8895 / Snapdragon 835 6 / 8 GB 64 GB Sí 3300 mAh HTC U11 Snapdragon 835 4 GB 64 GB Sí 3000 mAh

La cámara doble reina, el precio marca diferencias

Si tuviera que apostar a dos valores críticos para mi a la hora de valorar la compra de un nuevo smartphone, la cámara y el precio serían los elegidos. Añadiría incluso el sistema operativo, a veces olvidado, pero que causa más de un dolor de cabeza. Con iOS la actualización temprana no es ningún problema para terminales recientes.

Respecto a los modelos con Android, actualmente solo los Pixel y los nuevos Mate 10 presentados ayer disponen de salida de Android 8.0. Veremos la política de actualizaciones del resto de fabricantes porque es algo muy a tener en cuenta y donde Apple suele ofrecer mejores condiciones.

La gama más alta del mercado de cada fabricante hace años que dejó de ser una elección atendiendo a la relación calidad/precio. Por el contrario se ha afianzado el valor de sus cámaras

Respecto a la cámara, en esta gama casi aseguramos un nivel fotográfico alto, con peculiaridades que dependen de cada fabricante, y extras que cada vez son más comunes a todos los equipos. La doble cámara, como hemos visto más de una vez este año, es la reina entre los mejors terminales del año, aunque la ejecución sigue siendo dispar: o zoom 2X, o gran angular o sensor específico para fotografía en blanco y negro.

Por último, queramos o no, está el precio. En el año de los móviles de más de 1000 euros cuesta todavía más que antes encontrar un terminal con óptima relación calidad/precio. Podemos conseguirlo eso sí con el paso del tiempo, salvo que sea el iPhone de Apple. Apenas unos meses han bastado para que las ofertas, descuentos y rebajas en los precios de los mejores Android los pongan todavía más interesantes.

¿Cuál es tu candidato preferido a mejor smartphone del año?