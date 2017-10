Móviles de más de 1000 euros, ¿estás dispuesto a pagar por ellos?

Todos pensábamos que algo estaba cambiando en el mundo de la telefonía con la relación calidad/precio de una gama media cada vez más completa y el empuje de marcas chinas de nivel. Pero las grandes marcas, las de referencia en la gama alta proponen este año teléfonos de más de 1000 dólares/euros. ¿Merecen la pena?

iPhone X y Galaxy Note 8: los "cabecillas" del mercado de los más de 1000 euros

No podían ser otras compañías que Samsung y Apple las que dieran el pistoletazo de salida a la tendencia de ofrecer modelos de smartphones con un precio de salida de más de 1000 euros. El primero fue el Galaxy Note 8 con sus 1010 euros (ahora ya se puede conseguir por 959 euros) pero le ha seguido muy pronto el iPhone X, el más destacado en esta propuesta. El modelo más barato del iPhone X cuesta 1159 euros, y hay una versión superior que sale por 1329 euros.

En esa "carrera" por alcanzar los más de 1000 euros de coste tenemos también a modelos como el iPhone 8 Plus en su versión más completa, que alcanza los 1089 euros.

¿Se quedarán solos estos dos terminales? Probablemente sí. Aunque el LG V30 apuntaba a ese precio, parece que ofrecerlo a menor precio que sus rivales directos podría ser una "feature" más del terminal en unas semanas. Nos quedaría por ver también dónde sitúan su precio base tanto el Huawei Mate 10 o el Pixel 2 XL, dos de los grandes terminales que tienen todavía que llegar al mercado. Nos sorprendería que los modelos básicos se atrevieran con un precio por encima de 1000 euros, pero puede que versiones de más capacidad o completas sí que lo rebasaran por muy poco.

La compra racional no está en estos terminales

A la hora de valorar si un smartphone de más de 1000 euros se guarda alguna baza o carta exclusiva, no hay una línea muy definida para ello. Se suele pensar en el diseño o las "tripas" de los terminales, pero no siempre es así ya.

En términos de exclusividad para justificar el precio superior, Apple es la única que lo deja básicamente en el diseño mientras que Samsung escoge doble cámara y stylus para convencer de la subida de categoría

El diseño, tanto por materiales como por eliminación de marcos casi en su totalidad, ya no es claramente una diferenciación de estos smartphones de más precio en tanto que marcas como LG o Xiaomi ya lo traen en modelos incluso que podemos considerar como de gama media por precio. Aquí Apple es la única que sí que deja al apartado del diseño sin marcos y más novedoso (junto con la pantalla AMOLED) la subida de precio, junto con alguna novedad más en la cámara. Pero el interior es prácticamente el mismo que en su iPhone 8 Plus de menor precio.

Desde hace ya un tiempo, el interior de un smartphone, refiriéndonos a memoria interna o potencia bruta, no supone una exclusividad. No hay necesariamente que pagar más para tener el smartphone más potente. ¿Dónde se añade entonces la diferenciación? En el caso de Samsung, en dos elementos con su Note 8: la doble cámara que por ahora no recoge la familia Galaxy S, y el S-Pen, aunque ésta última no nos parece este año muy determinante. Y sin embargo la diferencia de precio con todo un Galaxy S8+ es bastante grande.

Es en este punto cuando el usuario debe tomar la decisión: o busca el mejor producto posible para el menor dinero gastado (algo que los gama alta de otros años suelen cubrir muy bien), o se pasa al lado de quien no mira el precio sino tener lo último y estar convencido de que le sacará rédito en el día a día a su inversión pues es un dispositivo que usa mucho y donde quiere poner su dinero.

¿Y vosotros? ¿Hasta dónde estáis dispuestos a llegar/pagar por un teléfono?