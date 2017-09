Google Pixel 2 y Pixel 2 XL: todo lo que sabemos (o creemos saber) a una semana de su presentación

Ya sólo queda una semana para conocer los Pixel 2 y Pixel 2 XL, dos móviles que llevan meses sufriendo decenas de filtraciones. Por lo tanto, aunque es el próximo 4 de octubre cuando se presentan oficialmente en un evento que podréis seguir con nosotros, tenemos el suficiente material como para hacernos a la idea de qué podamos esperar de él

Y eso es lo que vamos a hacer, hoy te vamos a recopilar todas estas filtraciones para decirte cuales son sus posibles características. Debes tener en cuenta que de momento no dejan de ser filtraciones sin confirmar, por lo que sigue habiendo posibilidad de que haya cambios notables cuando se presenten de forma oficial.

Un diseño sin grandes variaciones

Uno de los aspectos más criticados de la primera generación de los Pixel fue su diseño, y parece que Google le va a dar continuidad en sus sucesores. El aspecto de los nuevos Pixel 2 se filtró el pasado mes de julio, permitiéndonos saber no sólo detalles de su aspecto exterior, sino también de algunas de sus tecnologías.

Lo hemos dicho, no parece que vaya a haber gran evolución en las líneas de diseño de la parte trasera de los dispositivos, y todo apunta a que Google seguirá apostando por jugar con el doble color al montar el móvil en dos piezas. Si te gustó el aspecto de los Pixel originales te gustará este, y si no te gustó no te hagas demasiadas ilusiones.

Otro de los aspectos que hemos podido ver en prácticamente todas las filtraciones es el de contar con una única cámara. Estamos viendo cómo las principales marcas ya están apostando por la doble cámara, la cual ha empezado a llegar incluso a algunos modelos de la gama media. Pero parece que Google ha tomado la decisión de ir a contracorriente.

Sin embargo cabe recordar que la doble cámara tampoco lo es todo, de hecho en nuestra comparativa a ciegas vosotros elegisteis como la mejor por delante de la del S8+ y otro grandes móviles. Además, siendo el efecto retrato una de las cosas que se puede perder al prescindir de esta tecnología se ha filtrado que Google lo incluirá igualmente a pesar de tener una única cámara, y siempre tendremos la fotografía computancional que tan buenos resultados le está dando

Todo apunta a que los Pixel 2 serán móviles con un frontal sin marcos.

Lo que sí parece que va a cambiar es el frontal del móvil, y hemos podido ver que parecen dispuestos a unirse a la tendencia de móviles sin marcos aumentando de paso el tamaño de la pantalla como vimos en los LG G6, por lo menos en la versión XL. De hecho, los indicios apuntan a que la empresa surcoreana podría estar siendo la encargada de fabricar estos móviles para Google.

Otro de los aspectos clave que que se han filtrado es que uno de sus marcos laterales sería sensible a la presión, posiblemente el izquierdo según los rumores. Esta característica la hemos visto en móviles como el HTC U11, que utilizó esa tecnología para permitirnos desbloquear el móvil con sólo cogerlo o abrir la cámara sin tener que apretar ningún botón.

Sobre el exterior, el pasado septiembre también se filtró que posiblemente vengan con protección IP68 contra el agua y el polvo, y que podría incluir su propia tecnología de pantalla siempre encendida. Esta la hemos visto ya en los móviles de alta gama de Samsung desde el Galaxy S7, y permite configurarlo para que la hora siempre sea visible y poder consultarla sin tener que encender del todo la pantalla.

Sin grandes sorpresas en el apartado del hardware

Especificaciones rumoreadas Pixel 2 Pixel 2 XL Procesador Snapdragon 835 Snapdragon 835 RAM 4 GB 4 GB Almacenamiento 64 / 128 GB 64 / 128 GB Pantalla FHD con Gorilla Glass 5 QHD con Gorilla Glass 5 y Wide Color Gamut Versión de Android 8.0 8.0 Cámaras Pixel Cameras con OIS y Google Imaging Chip Pixel Cameras con OIS y Google Imaging Chip Batería 2.700 mAh 3.520 mAh Otros Lector de huellas, protección IP67, E-SIM, altavoces estéreo, Active Edge, USB-c Lector de huellas, protección IP67, E-SIM, altavoces estéreo, Active Edge, USB-c

Esta semana se han vuelto a filtrar las especificaciones internas del móvil, y no hay demasiadas sorpresas. Los Pixel 2 serán los típicos móviles de final de año, apuntando todo a que su procesador será el Snapdragon 835 de Qualcomm que llevamos viendo en la gama alta de Android durante todo este 2017.

Las continuas filtraciones también apuntan a que la configuración de almacenamiento interno será 64 GB y 128 GB. En cuanto a sus baterías, la del Pixel 2 contaría con 2.700 mAh, mientras que la batería del Pixel 2 XL subiría hasta los 3.520 mAh. Por ponernos en contexto, los Pixel y Pixel XL originales tenían baterías de 2.770 mAh y 3.450 mAh.

Finalmente parece que podríamos decirle adiós al jack de 3,5 milímetros.

Otra de las características que han sido mencionadas por las filtraciones son el sensor de huellas dactilares, compatibilidad con E-SIM, altavoces estéreo y un USB de tipo C para la carga. También nos han dado la mala noticia de que todo parece apuntar a que se sacrificará el jack de 3,5 milímetros para la toma de auriculares, y se rumorea que podría haber carga inalámbrica.

Aunque en la de esta semana no se ha mencionado, en anteriores filtraciones sí que se comentó que la memoria RAM de ambos dispositivos sería de 4 GB, exactamente la misma que en los modelos del año pasado. Por lo tanto, salvo sorpresa de última hora no veremos grandes cambios en este aspecto.

En cuanto a sus pantallas, estos últimos rumores también apuntan a que el Pixel 2 seguirá manteniendo su resolución Full HD, mientras que el Pixel XL 2 subiría la apuesta al QHD como en la primera generación. Ambas pantallas contarán con Gorilla Glass 5 para protegerse de golpes y arañazos, aunque sólo el Pixel 2 XL contaría con bordes redondeados 2.5D.

Estas serían unas AMOLED, teniendo en la versión XL la opción Ambient Display que permitirá acceder a la información de las notificaciones con la pantalla apagada. En cuanto a su tamaño, se habla de que el Pixel 2 tendrá pantalla de 5 pulgadas, mientras que el Pixel 2 XL superaría las 6 pulgadas, un aumento desde las 5,5 del modelo anterior.

Google Assistant seguirá evolucionando

No hacen falta filtraciones para saber que los nuevos Pixel 2 llegarán con Android 8 Oreo de serie, puesto que una de las razones por las que siguen siendo importantes es porque son los móviles de Google, por lo que muestran fielmente cual es su visión para con su sistema operativo. Además, también contará con Google Assistant.

El asistente de Google ya habla español, y aunque ya lo hemos visto en dispositivos como el LG V30, son los Pixel los que deberán mostrar todas las posibilidades de Assistant. De hecho, ya se habla de mejoras como aumentar la precisión y el reconocimiento del contexto cuando le preguntamos para entender mejor nuestras preguntas.

Parece que también habrá cambios en el traductor. Hasta ahora podíamos pedirle a Google Assistant que tradujera un texto concreto, pero ahora podremos configurarlo para que traduzca siempre de un mismo idioma, y empezará a traducir de manera natural lo que le digamos hasta que le pidamos que pare.

También se ha filtrado que los Pixel 2 le pegarían un lavado de cara al launcher de Google. El lanzador movería la barra de búsqueda en la parte inferior de la pantalla, debajo del dock según los rumores, facilitando su acceso sin tener que utilizar las dos manos. También se dice que habrá más cambios enfocados en mejorar la experiencia de uso, o sea que habrá que estar atentos.

Un precio que quizá escala demasiado

La semana pasada se filtraron los que podrían ser los precios en dólares de los nuevos móviles de Google. Según esta información, podremos comprar el Pixel 2 en colores negro, azul y blanco, con un precio de 649 dólares para su versión de 64 GB y 749 dólares en la de 128 GB. Contando con el cambio y los impuestos, podríamos estar hablando por lo tanto de un precio de partida de 749 euros para la versión más asequible.

En cuanto a su hermano mayor, el Pixel 2 XL empezaría en los 849 dólares para el modelo de 64 GB, mientras que subiría hasta los 949 dólares el de 128 GB. En este caso sólo habría dos colores disponibles, negro y blanco. Por lo tanto. Por lo tanto, la nueva familia de Pixel 2 tendría cuatro componentes con diferencias de 100 dólares de precio entre ambas.