El smartphone con mejor cámara: así han sido vuestros votos y los resultados de la comparativa ciega

Que la diferencia entre cámaras de smartphones al más alto nivel es difícil de determinar en un ámbito no profesional ha quedado claro tanto en nuestra comparativa, donde os pedíamos que nos dijerais cuál hacía para vosotros las mejores fotos en global, como en la prueba a ciegas de la que también os ofrecemos los resultados a continuación.

Resultados de la comparativa a ciegas

Un clásico ya de nuestras comparativas es la "cata" a ciegas de las fotos que hacen los smartphones que probamos. Así, ni filias ni fobias afectan a vuestras decisiones. Os dejamos los resultados de la comparativa a ciegas de esta primera mitad de 2016 basada en los más de 11000 votos que cada uno de los cuatro retos ha obtenido.

En la primera escena, la foto que según vuestros votos es la mejor lleva la letra C (un 40% de los votos). Le sigue ya a una distancia considerable la foto B con un 23%. En esta escena, la Imagen C correspondía al terminal Samsung Galaxy S8+ mientras que la B la hizo el smartphone Huawei P10 Plus. El resto de imágenes son la foto A (LG G6) con 8% de los votos, la E (iPhone 7 Plus) con 15% y la D (Google Pixel) con un 14%.

En la segunda situación, el detalle y el colorido entraban en acción. Y la igualdad ha sido máxima. La imagen que más votos ha obtenido, un 34%, fue la C, que se corresponde con la que hizo el smartphone Google Pixel. Bastante cerca se sitúa la imagen A (Huawei P10 Plus), con un 27% de los votos. Ya con un 17% queda la imagen E (iPhone 7 Plus), con un 13% la imagen D (Galaxy S8+) y última resulta la imagen B (LG G6) con un 9% de los votos.

Pasamos ahora a la tercera escena. En ella teníamos una estantería en interior apenas iluminada de forma indirecta. Compleja situación donde según vuestras votaciones, la mejor foto es la D con un 38% de los votos. Las demás tomas ya están bastante más igualadas.

La imagen D, ganadora según vosotros, la realizó el smartphone de Google, el Pixel. El resto de imágenes igualadas son la E (LG G6), la B (Huawei P10), la A (iPhone 7 Plus) y la C (Galaxy S8+).

En la última escena, la de la noche en exterior, vuestros votos fueron en un 50% exacto para la imagen D, seguido ya de lejos por la imagen C (32%) y la A con un 10%. Las cámaras que tomaron estas fotos más votadas fueron el Samsung Galaxy S8+ (Foto D), el Google Pixel (Foto C) y el iPhone 7 Plus (Foto A)

Como habéis comprobado, a simple vista no parece haber un claro ganador en esta comparativa a ciegas. Si otorgamos 3, 2 y 1 puntos a los teléfonos que han quedado en primero, segundo y tercer lugar en cada imagen, podemos crear un TOP3 de cámaras fotográficas móviles según vuestros votos:

Google Pixel con 8 puntos en total. Samsung Galaxy S8+ con 7 puntos. Huawei P10 Plus con 6 puntos

Sabiendo quién ha hecho cada foto, el mejor teléfono es ...

En nuestra comparativa fotográfica completa, al final, vistas las imágenes y comentarios nuestros, os proponíamos una votación para que, según vuestras preferencias, nos dijerais cuál de los smartphones comparados podíamos considerar como el que mejor cámara tenía.

Tras casi 7000 votos, estos han sido los resultados. El Samsung Galaxy S8+, seguido del iPhone 7 Plus a 5 puntos, han sido los que más votos han recibido de la comunidad de Xataka.

Aquí entra fuerte el iPhone 7 Plus, desbancando del TOP3 al Google Pixel, pero con los otros dos grandes de esta comparativa, el Huawei P10 Plus y el Galaxy S8+, presentes. Combinando las dos encuestas, parece que el modelo de Samsung vuelve a ser otro año más el preferido a la hora de hacer las fotos.