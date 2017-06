Sony Xperia XZ Premium, análisis: el "wow" de la cámara 960 fps marca al gama alta más diferente de todos

Varios meses después de ser presentado, llega al mercado el último franquicia de Sony. El Xperia XZ Premium alarga la saga de los smarpthones de gama alta de Sony apoyándose en los dos valores marca de la casa: pantalla y cámara. En ambos casos, además del diseño, este nuevo Sony Xperia XZ Premium es el que más diferente quiere ser de toda la gama alta. ¿Es eso bueno?

El gama alta más auténtico se resiste a cambiar

Pocos terminales - haciendo memoria apenas caigo en alguno más - han sido fieles de manera tan extrema a una idea de diseño. Si miras el Xperia Z original y este último Xperia XZ Premium, sabrás a lo que me refiero. Las lineas rectas, los controles físicos, dimensiones … todo prácticamente permanece intacto.

Especificaciones

Sony Xperia XZ Premium, características técnicas Dimensiones físicas 156 x 77 x 7,9 mm (195 gramos) Acabado y resistencia Trasera y frontal de cristal, marcos metálicos Pantalla IPS 5,5 pulgadas Resolución 4K con tecnología Triluminos y HDR Procesador Snapdragon 835 GPU Adreno 540 RAM 4 GB LPDDR4 Memoria 64 GB (ampliables hasta 256 GB más vía MicroSD) Versión software Android 7.1 con capa de personalización de Sony Conectividad Bluetooth 4.2, USB-C (USB 3,1), NFC, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac Cámaras Principal de 19 Megapíxeles (Sony Exmor RS, f/2.0) con Slow Motion y 4K. Cámara frontal de 13 Megapíxeles (f/2.0) Otros Audio de alta resolución Batería 3.230 mAh con carga rápida Quick Charge 3.0 Precio 749 euros

Sabemos que realmente no ha sido así porque como os he contado en las sucesivas reviews de los últimos 5 o 6 (ya hemos perdido la cuenta con tanto cambio de denominación) Sony Xperia de gama alta, cada iteración incluía mejoras puntuales pero positivas a nivel de diseño, así como cambios de materiales que han pasado por el metal o el cristal básicamente.

En este Sony Xperia XZ Premium hay una interesante mezcla de todos ellos. La trasera y el frontal son de cristal con protección Gorilla Glass 5. El metal queda para los bordes inferior y superior, mientras que el plástico, de gran calidad y perfectamente confundible con el metal, se aloja en los bordes laterales. El resultado es suave al tacto y no resulta nada resbaladizo.

La fidelidad de Sony con "su diseño" resulta en un aislamiento respecto a las demás marcas y su carrera por reducir los marcos al máximo. Aquí tenemos por ahora el caso contrario

Ese acabado cuidado se completa con la resistencia al agua que ya es inseparable de la marca Xperia. El perfil IP68, la máxima que encontramos en un smartphone de consumo, y aunque admite sumergir el terminal 1.5 metros hasta media hora, no es el objetivo de esa resistencia.

Como ya nos advierten las propias marcas, es una resistencia para casos de accidentes que vayan más allá de una salpicadura. Pensad pues en lanzaros a la piscina con el Xperia XZ Premium y daros cuenta en el aire, o que se os caiga accidentalmente al agua. En esas situaciones el terminal no sufrirá daños siempre que las ranuras estén convenientemente cerradas.

En los marcos superior e inferior, de metal como he comentado, encontramos las dos conexiones importantes: puerto USB C 3.1 y jack de auriculares de 3,5 mm.

Todo lo anterior no evita que el diseño del Xperia XZ Premium nos muestre posos de algo de dejadez. O quizás solo sea convencimiento absoluto por una identidad que pasa de modas. Solo Sony lo sabe. La realidad es que el Xperia XZ Premium, viendo las cifras, resulta de los peor optimizados en relación dimensiones/pantalla, así como en peso, donde con sus 195 gramos, es de los más pesados del mercado. Casi se ha quedado ya solo con el iPhone 7 Plus como los smarpthones de gama alta con peor proporción de pantalla en el frontal.

En mano esa cifra no queda fielmente reflejada y por sus grandes dimensiones, al final lo que transmite es robustez y equilibrio. Pese a ello, no es un terminal con el que el manejo con una sola mano de forma cómoda sea posible en muchos casos.

De los controles físicos, lo más destacable es que se mantiene con acierto el botón físico para la cámara. Se puede pasar sin él pero también es verdad que cuando lo tienes, acabas usándolo bastante tanto para activar directamente la cámara (mi uso preferido) como para disparar en modo apaisado.

Los otros controles son los habituales en la gama Xperia, quizás con el de volumen algo reducido y de poco recorrido. Hay bandeja para tarjetas microSD, pero la nanoSIM no va en la misma sino que se vale de nuevo de una solapa interior que tiene la ventaja de que podemos cambiar la tarjeta de memoria sin extraer la SIM, pero que me parece un sistema más endeble si eres mucho de cambiar entre SIMs.

Sensor de huellas donde nadie se atreve: el lateral

Pese al gran marco inferior, el Sony Xperia XZ Premium no incluye un botón de inicio. ¿Dónde queda entonces el sensor de huellas? Como en modelos anteriores, Sony lo lleva directamente a su botón de encendido en el lateral.

La posición es extraña, pero a la que uno se acaba acostumbrando e incluso con el paso del tiempo va ganando sentido. Lo sensores de huella en la parte trasera son de uso muy directo cuando coges el terminal con la mano. Los de huella delantera son los mejores para desbloquear rápido incluso sin coger el terminal de la mesa. Y esta solución de Sony pretende aunar ambas situaciones.

La teoría está bien y la mayoría de veces funciona, pero de las tres soluciones es la que más fallos me ha dado al tener que colocar de forma más precisa el dedo sobre el sensor. Además solo funciona si pulsamos en el botón, que es el momento en el que la huella queda identificada por el sistema.

Como a otras compañías, a este Xperia XZ Premim le sentará muy bien la llegada de sensores ultrasónicos que se puedan colocar bajo la pantalla.

Pantalla 4K IPS para que disfruten tus ojos

Para mi, dentro de los terminales de gama alta con panel IPS, tanto iPhone como la gama Xperia y HTC son la referencia en cuando a calidad. El panel del nuevo Sony Xperia XZ va incluso más allá del excelente nivel de su panel con tecnologías X-Reality o Triluminos, y vuelve a atreverse con una resolución 4K. La cifra de densidad de píxeles en un panel de casi 5.5 pulgadas es sencillamente abrumadora, más de 800 ppp.

Salvo cuando estás viendo vídeo, la resolución 4K y la compatibilidad HDR no son relevantes en este Xperia XZ Premium

¿Y se nota esa diferencia respecto a un panel 2K? Apenas. En modo vídeo, que incluye compatibilidad con HDR10, la pantalla del Xperia XZ Premium es la que mejor se ve del mercado. Es impresionante y si tienes suerte de que el servicio es compatible, todavía más.

Sin embargo, en las tareas en las que uno realmente usa intensivamente el smartphone, esa resolución 4K no es real y volvemos a unos 1080p reescalados que nos dan más que suficiente densidad pero que no difieren respecto a un panel 2K. Tenemos que decir pues que, salvo que vayas a usarlo mucho para vídeo o VR, esa resolución 4K es más de cifras que de realidad.

En otros aspectos, la pantalla del Xperia XZ Premium cumple con creces. Es bastante luminosa, por encima de 550 nits, y el contraste es bastante alto aunque lejos de los paneles AMOLED. En exteriores peca de reflejos, pero se ve bastante bien. También puede mejorar la temepratura de color. De nuevo estamos hablando de matices muy concretos y de los que solo serán conscientes quienes busquen estos errores. Para el consumidor habitual, es una pantalla que le dejará plenamente satisfecho.

Pese a todo, me quedo con las ganas de comprobar cuánto gana este mismo panel en un diseño sin marcos. O con un mejor sonido, que pese a ser estéreo y potente, no creo que esté a la altura que uno espera de un terminal que quiere tener tanto protagonismo multimedia.

El último Snapdragon y un Android que vuela

Uno de los puntos fuertes del Sony Xperia XZ Premium lo encontramos en su procesador. El franquicia de los japoneses ha sido uno de los primeros en hacerse con el último chip de Qualcomm, así que en su interior está el Snapdragon 835 acompañado de la GPU Adreno 540. Para este gama alta, Sony no ha hecho saltar la banca como otros y le ha dejado solo 4 GB de RAM.

Esa combinación es de las más potentes que puedes encontrar ahora mismo y eso se traduce en un día a día con el smarpthone de lo más solvente. Cualquier tarea, juego o combinación de trabajo al que retes al Xperia XZ Premium tiene respuesta fluida. En las cifras con varios test de benchmarks comprobamos que, a día de hoy y sin pensar en el futuro, la gama alta de este año se mueve en cifras similares. En Antutu, por ejemplo, está en 151304 puntos.

En estos días usando el Xperia XZ Premium no hemos tenido más problemas de cuelgues que con la cámara. Ahí sí que, al usar el modo de grabación de vídeo Slow Motion, como os cuento más adelante, la aplicación de cámara acababa por quedarse congelada y había que cerrar y volver a abrirla.

A nivel de calentamiento, solo con descargas intensas de datos o en reproducción multimedia de larga duración se puede apreciar calir en la parte trasera del Xperia. Aquí apreciamos una memoria porque en anteriores modelos, la cámara era por ejemplo una fuente de calor importante.

En cuando a la memoria interna, el Sony Xperia XZ Premium cuenta de serie con 64 GB, cantidad que podemos ampliar de forma rápida y sencilla con tarjetas microSD de hasta 256 GB. Podemos además hacerlo sin tener que reiniciar el smatphone ya que la nanoSIM no va en la misma bandeja.

La experiencia a nivel de fluidez y rendimiento global no sería posible simplemente con la combinación de RAM y procesador. No es la primera vez este año que vemos cifras de infarto que no marcan diferencias. En este Xperia XZ Premium hemos encontrado el caso contrario: una muy buena optimización a nivel de sistema operativo y capa sobre Android.

Sin hacer apenas ruido, la capa de Sony sobre Android es de las mejor equilibradas. Apenas introduce modificaciones en la apariencia sobre Android 7.1, y como extras lo más destacado es el modo Stamina y las aplicaciones propias, donde el apartado multimedia, tanto para vídeo como para fotografía, es de lo mejor del mercado.

También me convence la manera de mostrar y organizar aplicaciones, y la búsqueda de aplicaciones simplemente arrastrando hacia abajo en las pantallas se ha convertido estos días es una forma muy sencilla de lanzar algo de manera directa y sin moverse por muchas pantallas.

Autonomía que nos recuerda algo a los mejores tiempos de Sony Xperia

La batería de este Xperia XZ Premium ofrece una capacidad de 3230 mAh. Poca a priori para una pantalla de tanta envergadura, con un rendimiento que mantener y un diseño que no es un alarde en dimensiones.

El reto era importante pero este Xperia XZ Premium me ha recordado (todavía lejanamente) a los mejores Xperia a nivel de autonomía

En la prueba de PCMark 8 hemos conseguido superar las 11 horas, una cifra bastante importante. En horas de pantalla no podremos ir más allá de 7-8, pero en el global, con días de uso muy intensivo (pruebas de vídeo principalmente), hemos conseguido llegar al final de la jornada de forma muy solvente. Si no abusamos tanto del modo de vídeo, pero aun así hacemos fotos, llamadas, vemos vídeos y consultamos frecuentemente correo o redes sociales y mensajería, llegar a la mitad de la jornada del día siguiente es muy factible.

Y cómo no, si nos vemos más apurados o necesitados de un extra, en este Sony Xperia XZ Premium no falta el modo Stamina, que incluso con menos opciones ya que quienes han copiado la gestión de energía, es la referencia a seguir.

¿Y los tiempos de carga? Como me habéis leído en más de una review reciente, poder recargar de forma rápida un terminal de gama alta es esencial hoy en día. Diría que casi más que la autonomía final.

Este Xperia XZ Premium se mantiene con sistema de carga rápida QuickCharge 3.0, lo que nos ha ofrecido en nuestras pruebas una carga desde 0 al 25% en 17 minutos, y un 50% en 38 minutos. No es de las más rápidas pero sí queda dentro de la horquilla de cara rápida que nos convence. Para dejar al 100% los más de 3200 mAh de este Xperia XZ Premium hay que esperar más de 85 minutos.

Un valor que Sony da como extra en la batería de los Xperia de esta generación está en el cuidado de la misma durante el proceso de carga. El sistema Qnovo y diferentes algoritmos de la propia Sony se encargan de optimizar los ciclos de carga y de aprender de nuestras rutinas de carga para que si por ejemplo dejamos cargando toda la noche, no alcanzar el 100% hasta que vayamos a desenchufarlo, mantiendo mientras tanto el terminal listo en un 90% o similar.

Cámara superlenta y tomas predictivas: la diferenciación de Sony

Si en diseño ya os he contado que Sony va por libre, huyendo de modas, con la cámara pasa un poco más de lo mismo. Aunque se ha bajado por fin de la cabezonería de un sensor de muchos megapíxeles, el nuevo elemento sobre el que gira la experiencia fotográfica del Xperia XZ Premium es muy singular.

La captura predictiva y la memoria del propio sensor ayudan a conseguir reflejar en foto escenas de mucho movimiento con bastante soltura

Motion Eye. Así se ha bautizado al nuevo conjunto fotográfico del Sony Xperia XZ Premium. De sus especificaciones os cuento que sigue sin ofrecer una lente con gran apertura (f2.0 todavía), o con OIS. Pero en todo lo demás hay una gran evolución … con resultados. Que eso no siempre se ha podido decir de un nuevo smarpthone de Sony.

Pese a la mejora, Sony no tiene la mejor cámara del mercado pero sí una con suficientes atractivos como para decidirse por este terminal por ese motivo

El pilar principal sobre el que se sustenta la cámara de Sony Xperia XZ Premium es un sensor Exmor RS de 19 megapíxeles pero donde la particularidad llega por la memoria que lleva integrada. Dicho así no parece gran cosa, pero si has probado algún Xperia Z anterior y ahora lo haces con éste, comprobarás una mejora en la velocidad bastante notable.

Efectivamente en nuestra intensa prueba de su cámara ya no tenemos que diferenciar los tiempos de captura o reacción con cada imagen respecto a otros gama alta. El disparo es instantáneo y estamos acto seguido dispuestos a tomar una nueva fotografía. Unido a que el enfoque es también muy veloz incluso con poca luz, hay cámara con sentido aquí.

Esa velocidad de disparo se nota también en las escenas en movimiento. Era una obsesión de Sony desde hace varias generaciones y ahora por fin lo han conseguido. Los resultados con objetos en movimiento son muy buenos, y si le añadimos la captura predictiva, te aseguras excelentes resultados cuando más difícil es la fotografía.

La captura predictiva es una novedad en forma de modo de disparo que detecta el movimiento en la escena cuando estamos apuntando y comienza a tomar fotos antes de que pulsemos el disparador. Luego nos deja escoger la mejor toma.

Funciona tal y como promete Sony y resulta muy satisfactorio tener los momentos clave de una escena de acción listos para escoger el mejor. Lo que no nos ha parecido tan interesante es que no sea un modo que puedas activar. La cámara decide por sí misma cuándo activarlo y en esta semana de pruebas no hemos sido capaces de detectar un patrón de uso. Es como una lotería que no tienes ni que comprar: si te toca, genial. Si no, te quedas con la sensación de que hubieras querido al menos tener la oportunidad de participar.

En términos de calidad de imagen hay también buenas noticias. La lente G ha sido rediseñada y ahora no hay que lamentar pérdida de enfoque o distorsiones en las esquinas de la escena. La nitidez, que es bastante dada la resolución del sensor, se mantiene constante. Y no es algo que veamos en muchos terminales.

En escenas con buena luz el procesador BIONZ de Sony se desenvuelve bastante bien, con buen balance de blancos y colores fieles, aunque todavía hay que lamentar falta de consistencia cuando se trata de reducir ruido. Eso nos ocurre especialmente por la noche.

En general no hay un tratamiento desastroso siempre, como ocurría en generaciones anteriores, y salvo cuando no hay puntos de luz suficientes, los resultados me convencen. Es escenas nocturnas hemos conseguido esta vez mejores resultados.

Si tan solo mejorara la apertura y pasara de su estabilización digital, esta cámara daría mucho que hablar. Por ahora tiene que recurrir a ISOs altas y eso requiere de trabajo de reducción de ruido que nunca ha sido el punto fuerte de Sony.

La interfaz, pese a los avances de los últimos años, sigue teniendo margen de mejora tanto en controles manuales disponibles como en opciones que no tiene sentido que estén ocultas. Me refiero por ejemplo al modo HDR (admito que no es el fuerte de Sony) o uno que entiendo todavía menos: la grabación 4K como un modo especial en la última pantalla de opciones en vez de un botón directo en la de grabación de vídeo.

Cámara Slow Motion: el remate a una grabación de vídeo sobresaliente

Los Sony Xperia han sido referencia siempre de buena grabación de vídeo. Fueron de los primeros que se atrevieron con el modo 4K y en este Xperia XZ se mantiene, aunque como hemos dicho, como opción alejada en vez de por defecto.

Superada esta fase, los smartphones se lanzaron a ofrecer cámara lenta para los vídeos. Pues ahora Sony les pone un reto mayor todavía: la super cámara lenta o Slow Motion, que es como ha bautizado a esta ocpión Sony.

Si los mejores teléfonos del mercado no pasan de 240 fps como cámara lenta, agárrate por el Xperia XZ Premium es capaz de grabar vídeo con resolución 720p y 960 fps. Dicho así es realmente espectacular.

Los resultados, cuando la luz es excelente, son muy llamativos y uno no puede parar de pensar de qué manera sacarle partido. En escenas del día a día donde no hay un movimiento rápido la cámara Slow Motion no tiene sentido. Pero en otras muchas los resultados son espectaculares a la vista.

El Slow Motion a 960 fps es muy espectacular pero con dos mejoras pendientes: lo poco intuitiva de la interfaz y que la calidad cae con poca luz

De este modo de vídeo tengo dos pegas importantes. La primera es la interfaz. Hacerse con la manera de grabar vídeo Slow Motion no es nada sencilla y no es algo que me haya ocurrido solo a mi. Más bien al contrario. Primero hay que pulsar el botón que aparece siempre al grabar vídeo, y luego, ya dentro, cada toque sobre el mismo, grabaremos un par de segundos de vídeo que luego serán los que se vean a cámara super lenta.

No hay pues posibilidad de estar continuamente grabando vídeo a 960 fps por mucha memoria interna que lleve el procesador. Esto hace que no sea sencillo ni directo obtener esos vídeos siempre. Requiere cierta prática y bastante previsión. Si tienes claro la escena a grabar y ocurre al instante, puedes recurrir al modo de captura directa que graba dos segundos a 960 fps exclusivamente.

En segundo lugar, al entrar en el modo de cámara lenta a 960 fps, se produce un recorte que varía a más de 50 mm la longitud focal equivalente, por lo que el encuadre varía respecto al modo de vídeo sin cámara lenta. Además, la calidad solo es aceptable cuando hay mucha luz, al menos si no quieres el vídeo más que como curiosidad.

Sony Xperia XZ Premium: la opinión y nota de Xataka

Sony no ha querido que su nuevo XZ Premium sea el cambio de rumbo que otras marcas están ya dando. Con beneficios en la división móvil por primera vez en años, este Sony Xperia XZ Premium es una consolidación de la idea que iniciaron hace años con el primer Xperia Z.

Lo es a nivel de diseño, perenne y con muchos aciertos, y también en la apuesta por la combinación de resistencia al agua, pantalla y cámara. En este XZ Premium la pantalla y la cámara suben de nivel, pero no colocándose en lo más alto de sus campos, sino ofreciendo calidad y diferenciación. Especialmente relevante es la pantalla 4K y HDR para contenido multimedia.

La cámara, el otro pilar de este Xperia XZ Premium, eleva su calidad bastante, ofreciendo dos modos que no tienen los competidores (Slow Motion y captura predictiva) al tiempo que mejoran los resultados fotográficos clásicos. No es el mejor smartphone del mercado pero sí el más diferente y con sólidos argumentos para que nadie quede decepcionado.