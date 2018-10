LG V40 ThinQ: así pinta el apartado fotográfico de un smartphone que eleva la apuesta a nada menos que cinco cámaras

Calidad de imagen y flexibilidad. Estas son, en esencia, las cualidades que nos proponen los smartphones que cuentan con tres cámaras traseras. He utilizado expresamente el plural porque con este nuevo terminal LG sigue los pasos que dio Huawei en marzo, cuando presentó su P20 Pro, un móvil que en aquel momento se consolidó como el primero con triple cámara trasera.

Aun así, las cuentas no salen. Como habéis leído en el titular el nuevo V40 ThinQ de LG tiene cinco cámaras. Si cuenta con tres en la parte trasera es imposible que solo tenga una cámara frontal, que hasta ahora es lo habitual. Y sí, así es. Tiene dos cámaras frontales, lo que unido a la triple cámara trasera no deja lugar a dudas acerca de la evidente vocación fotográfica que tiene este teléfono móvil.

Sobre el papel estamos ante otro firme candidato a smartphone fotográfico del año, pero tendremos que esperar hasta que podamos probarlo a fondo para averiguar si consigue medirse de tú a tú con los mejores en este terreno. O, quizás, superarlos.

LG V40 ThinQ: especificaciones técnicas

La tabla que tenéis debajo de estas líneas recoge las especificaciones completas de este smartphone, y, como podéis ver en ella, LG ha apostado sobre seguro. Cuenta con un SoC Snapdragon 845, 6 GB de memoria principal, 64 o 128 GB de almacenamiento secundario, una pantalla OLED de 6,4 pulgadas con resolución QHD+, una batería de 3.300 mAh, etc. Es evidente que su configuración está en sintonía con lo que hemos visto en los últimos «buques insignia» de otras marcas que han llegado al mercado.

En cualquier caso, lo que realmente nos interesa en este artículo es sopesar qué nos propone LG con este terminal en lo que concierne al apartado fotográfico para que seamos capaces de intuir qué podemos esperar de él cuando caiga en nuestras manos (confiamos en que lo haga pronto para que podamos ofreceros un análisis lo más riguroso y objetivo posible). En este terreno un punto a favor de esta empresa surcoreana es su transparencia a la hora de desvelar el tamaño de los fotodiodos de los cinco sensores con los que cuenta este móvil. Es un dato importante porque nos permite entrever cómo será su rendimiento cuando la luz ambiental escasea, y, desafortunadamente, muchas marcas no lo dan a conocer.

El captador con los fotodiodos (también se los conoce como fotorreceptores) más grandes es el asociado a la óptica estándar trasera de 12 Mpíxeles. Y es que cada uno de estos diminutos dispositivos electrónicos diseñados para recoger la luz tiene un tamaño de 1,4 μm, un valor que está realmente bien y que lo coloca en la misma liga de las cámaras de, por ejemplo, el Pixel 2 XL de Google y los nuevos iPhone XS y XS Max de Apple, que tienen en sus cámaras principales sensores que incorporan fotorreceptores con este mismo tamaño.

Los sensores de las otras dos cámaras traseras, de 16 y 12 Mpíxeles, recurren a fotodiodos más pequeños, de 1,0 μm. Vamos ahora con las cámaras frontales. Ambas, la que incorpora la óptica estándar y el sensor de 8 Mpíxeles por un lado, y también la que tiene la óptica angular y el sensor de 5 Mpíxeles, cuentan con fotodiodos de 1,12 μm. Tenéis todos los detalles en esta tabla:

LG V40 ThinQ Microprocesador Qualcomm Snapdragon 845 RAM 6 GB LPDDR4X Almacenamiento 64 GB o 128 GB UFS 2.1 Dimensiones 158,7 x 75,8 x 7,7 mm (169 g) Pantalla 6,4 pulgadas 19,5:9 QHD+ OLED FullVision (3.120 x 1.440 / 538 ppp) Batería 3.300 mAh / Carga rápida QC 3.0 Cámaras traseras Óptica estándar: 12 Mpíxeles (f/1.5, 1,4 μm y 78 grados)

Gran angular: 16 Mpíxeles (f/1.9, 1,0 μm y 107 grados)

Teleobjetivo: 12 Mpíxeles (f/2.4, 1,0 μm y 45 grados) Cámaras frontales Óptica estándar: 8 Mpíxeles (f/1.9, 1,12 μm y 80 grados)

Angular: 5 Mpíxeles (f/2.2, 1,12 μm y 90 grados) Sistema operativo Android 8.1 Oreo Conectividad Bluetooth 5.0 BLE, NFC y WiFi 802.11ac

USB-C 2.0 Otros Protección IP68, DAC Sabre HiFi de 32 bits, sonido Boombox, HDR10 y reconocimiento facial Precio No disponible

Triple cámara trasera: gran angular, óptica estándar y teleobjetivo

He comenzado este artículo declarando que lo que nos propone un smartphone como este desde una perspectiva estrictamente fotográfica es, ante todo, flexibilidad. Y es que tener a nuestra disposición tres cámaras con ópticas estándar, gran angular y teleobjetivo nos ofrece unas posibilidades muy amplias a la hora de elegir la composición. Incluso, sobre todo si nos ceñimos al teleobjetivo, puede marcar la diferencia entre poder o no tomar una fotografía.

Esta última cámara cuenta con un zoom óptico 2x y un ángulo de 45 grados. A priori no está nada mal, pero, lógicamente, no tiene la potencia del zoom híbrido de 5 aumentos del P20 Pro de Huawei que tan buenos resultados dio durante nuestras pruebas. Por su parte, la cámara con la óptica gran angular nos ofrece, como podéis ver en la tabla anterior, una apertura f/1.9 y un ángulo de 107 grados.

De nuevo son unos valores muy interesantes, sobre todo si nos gusta la fotografía urbana y de paisajes, entre otras disciplinas, aunque la calidad de la óptica de esta cámara es crucial. Si las lentes no dan la talla podrían introducir aberraciones en los bordes de la imagen. En cualquier caso, confiemos en que no sea así. Lo comprobaremos, cómo no, cuando tengamos la oportunidad de probar a fondo este smartphone.

En lo que concierne a la cámara con óptica estándar el generoso tamaño de los fotodiodos de su sensor, que, como hemos visto, es de 1,4 μm, debería ofrecernos un nivel de ruido relativamente bajo cuando tomemos fotografías nocturnas o en interiores con escasa luz ambiental. Según LG, su valor de apertura (f/1.5) sumado a la calidad de esta óptica sitúan a esta cámara en un nivel superior en términos de profundidad de campo, nitidez y luminosidad al compararla con la cámara principal del V30, que, como sabéis, es el predecesor de este smartphone. Lo comprobaremos cuando caiga en nuestras manos y os lo contaremos.

Otro dato interesante: este V40 ThinQ tiene un enfoque automático por detección de fase que, según LG, es el doble de rápido que el de la mayor parte de los smartphones que podemos encontrar en el mercado actualmente. Ojo, lo dice LG. Nosotros lo comprobaremos cuando tengamos la más mínima oportunidad, pero de momento no está mal tener presente lo que dice la marca porque, de tener un enfoque realmente rápido, este móvil podría ser una opción interesante para los aficionados a la fotografía deportiva y de naturaleza.

Además, también según LG, el HDR avanzado consigue determinar la exposición correcta para eliminar tanto la sobreexposición como la subexposición cuando las condiciones de disparo lo exigen. Esta también es una prestación interesante porque es una crítica recurrente que hemos hecho a muchos smartphones con vocación fotográfica, por lo que, si se confirma, podría incrementar nuestro interés por este nuevo V40.

Doble cámara frontal en tándem para mejorar los selfis

Como hemos visto al principio del artículo, la doble cámara frontal recurre, por un lado, a una cámara con óptica estándar, apertura f/1.9 y un sensor de 8 Mpíxeles, y, además, a una cámara angular adicional con apertura f/2.2, un sensor de 5 Mpíxeles y un ángulo de 90 grados. ¿Qué aporta esta segunda cámara frontal? Para encontrar la respuesta tenemos que reparar en el hecho de que estas dos cámaras trabajan en tándem, por lo que la información que recogen los dos sensores se procesa de forma conjunta para crear una única fotografía.

El objetivo de esta técnica es ofrecernos un mayor control sobre el desenfoque de fondo (bokeh), de manera que podamos elegir el nivel exacto de desenfoque utilizando una barra deslizable. Además, es evidente que dos captadores recogen más luz que uno solo, siempre y cuando los tres tengan el mismo tamaño, por lo que, sobre el papel, podemos esperar que las fotografías tomadas con las cámaras frontales tengan menos ruido cuando la luz ambiental escasee que las capturadas con otros móviles que cuentan con una sola cámara frontal. Una vez más, lo comprobaremos cuando lo analicemos.

La IA sigue avanzando con paso firme en fotografía

La llegada de la inteligencia artificial (IA) a los smartphones de LG provocó que esta compañía decidiese añadirles el apellido «ThinQ» para diferenciarlos con más claridad de sus predecesores, que no contaban con esta prestación. Su objetivo cuando nos ceñimos al contexto de la fotografía, y lo deseable, es que este software asista las decisiones que toma o no toma el usuario para ayudarle a obtener mejores fotografías.

Según LG la IA del V40 ThinQ ha sido mejorada para que sea capaz de corregir el color, el balance de blancos, el tiempo de exposición y la composición dinámicamente. El color, la exposición y el balance de blancos entran dentro de lo imaginable, pero... ¿la composición? También. Y es que, al parecer, la IA del V40 es capaz de sugerirnos una composición alternativa si percibe que no hemos elegido la mejor. Sobre el papel pinta bien, pero tendremos que comprobar si sus sugerencias son realmente acertadas o lo único que hace es «marear la perdiz».

Un último apunte interesante: aunque a los usuarios puristas estas prestaciones probablemente no les llamarán la atención es posible que para los más jóvenes, y quizás también para algunos no tan jóvenes, sí resulte atractiva. Y es que la IA de este terminal también incorpora nuevos algoritmos para crear emojis, aplicar filtros de belleza, efectos de iluminación e, incluso, una prestación llamada Cine Shot que nos permite crear imágenes animadas a partir de un vídeo de unos pocos segundos que podemos grabar con cualquiera de las tres cámaras traseras y retocar de forma intuitiva. Tendremos que probarlo para ver si realmente nos permite hacer animaciones divertidas.

LG V40 ThinQ: precio y disponibilidad

Desafortunadamente, LG aún no ha confirmado cuándo llegará al mercado español el nuevo V40 ThinQ, y tampoco su precio. De momento tendremos que conformarnos con tomar como referencia los 899 euros que costaba el V30 cuando llegó al mercado, o los 849 euros del LG G7 ThinQ. Os contaremos más cuando estén disponibles estos datos.

