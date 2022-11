Honor Magic Vs: el segundo plegable de Honor llega a tope de potencia y será el primero en salir de China

Tal y como estaba previsto, Honor acaba de anunciar su segundo plegable: el Honor Magic Vs. Se trata de un dispositivo de gama alta que, por fin, será el primer plegable de Honor en salir de China. El anterior modelo, el Honor Magic V, se quedó en su mercado natal, pero ahora parece que Honor está dispuesta a plantarle cara a Samsung, Huawei y Motorola en otros mercados.

La compañía no ha desvelado la disponibilidad en otros territorios, así que para eso tendremos que esperar. Lo que sí sabemos es que en China estará disponible a partir de 7.499 yuanes, que al cambio son unos 1.015 euros. Hechas las presentaciones, vamos a conocerlo un poquito mejor.

Ficha técnica del Honor Magic Vs



HONOR MAGIC VS DIMENSIONES Y PESO Plegado: 160,3 x 72,6 x 12,9 mm Desplegado: 160,3 x 141,5 x 6,1 mm 261 gramos PANTALLA EXTERNA OLED de 6,45 pulgadas Resolución FullHD+ (2.560 x 1.080 píxeles) 120 Hz 100% DCI-P3 Formato 21:9 HDR10+ PWM Dimming 1.920 Hz PANTALLA PRINCIPAL OLED plegable de 7,9 pulgadas Resolución 2.272 x 1.984 píxeles 90 Hz DCI-P3

HDR10+ PWM Dimming 1.920 Hz Compatible con Magic Pen PROCESADOR Snapdragon 8+ Gen 1 GPU Adreno 730 MEMORIA RAM 8/12 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 256/512 GB CÁMARA TRASERA Principal: 54 MP f/1.9 (Sony IMX800) Gran angular/macro: 50 MP f/2.0, 122º FOV Telefoto: 8 MP, f/2.4, zoom óptico x3, OIS EIS+OIS CÁMARA DELANTERA 16 MP f/2.45 BATERÍA 5.000 mAh Carga rápida 66W SISTEMA OPERATIVO MagicOS 7.0 (Android 12) CONECTIVIDAD 5G NSA/SA 4G Dual nanoSIM USB tipo C OTROS N/D PRECIO Desde 1.015 euros al cambio

El segundo plegable de Honor promete durabilidad

Los cambios a nivel estético no son tan evidentes, pero sí vemos una evolución en términos de diseño. La compañía ha conseguido reducir el grosor del dispositivo tanto plegado como desplegado, pasando de 14,3 y 6,7 milímetros en el Honor Magic V a 12,9 y 6,1 milímetros en el Honor Magic Vs, aunque lo ha hecho a cambio de aumentar el peso hasta los 261 gramos.

En lo que sería la trasera encontramos un diseño llamativo, con colores como el naranja y el cian, y un enorme módulo de cámaras, de las cuales hablaremos más adelante. Entre los dos paneles, la bisagra. Esta bisagra, afirma Honor, tiene menos componentes pero es igualmente duradera. Según la firma, la bisagra aguanta hasta 400.000 pliegues, lo que vendría a ser 100 pliegues al día durante más de diez años. Veremos qué tal esa aguanta esa promesa.

En lo que concierne a la pantalla, tenemos un dispositivo tipo libro con una pantalla interna o principal y una pantalla externa. La externa, que es la que usaremos con el terminal plegado, es un panel OLED de 6,45 pulgadas con resolución FullHD+, formato 21:9 y 120 Hz de tasa de refresco que reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3. Honor asegura que ocupa el 90% del frontal. Sobre el papel, no tiene mala pinta.

La pantalla interna o plegable es más grande. Estamos ante un panel OLED flexible de 7,9 pulgadas con 90 Hz de tasa de refresco, reproducción del 100% del espacio de color DCI-P3 y compatibilidad con HDR10+. La idea de Honor es ofrecer una experiencia similar a una tablet.

Potencia de la mano de Qualcomm y telefoto en la espalda

Si echamos un vistazo a los componentes, encontraremos una evolución interesante. Si el modelo anterior incorporaba el Snapdragon 8 Gen 1, el nuevo Magic Vs monta el Snapdragon 8+ Gen 1, que soluciona en parte los problemas de throttling. Le acompañan ocho o 12 GB de memoria RAM y 256 o 512 GB de memoria RAM, según la versión.

A todo esto le da vida una batería de 5.000 mAh dividida en dos células con carga rápida de 66W. Según Honor, el terminal se carga por completo en 46 minutos. El sistema operativo es Android 12 con MagicOS 7.0, la capa de personalización de Honor que, recordemos, en dispositivos internacionales sí incorpora los Google Mobiles Services.

Finalmente, y en lo referente a fotografía, el Honor Magic Vs monta tres sensores. El primero y más llamativo es el principal, que no es otro que el Sony IMX800 de 54 megapíxeles. También tiene un gran angular de 50 megapíxeles que funciona como macro y un telefoto de ocho megapíxeles con zoom óptico de tres aumentos, zoom digital de 30 aumentos y OIS. Los selfies quedan en manos de una cámara de 16 megapíxeles.

Versiones y precio del Honor Magic Vs

El Honor Magic Vs ha sido anunciado en China, donde está disponible en color naranja, cian y negro. Su precio partirá de los 7.499 yuanes, que al cambio son 1.015 euros. Todavía no conocemos su precio en España, pero siendo el primer plegable de Honor que saldrá de China seguramente no tardemos demasiado en salir de dudas.