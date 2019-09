Estos son los 12 nuevos móviles que se han presentado en el IFA 2019

El IFA 2019 echa el telón tras tres días de extensa actividad donde la silla gaming Predator Thronos Air que da masajes, el Porsche Taycan eléctrico o la edición limitada Walkman 40 aniversario de Sony han acaparado todas las miradas. Pero no solo de curiosidades techie vivimos los amantes de la tecnología: en este IFA 2019 han visto la luz una buena cantidad de teléfonos móviles y aquí vas a encontrarlos todos.

Al margen del lanzamiento de modelos ya existentes en otros colores, como es el caso del Huawei P30 Pro en dos nuevos acabados y del Honor 20 Pro en Icelandic Frost, estos son todos los móviles presentados en el IFA 2019:

Sony Xperia X5

La firma japonesa ha aprovechado este IFA 2019 para presentar el Sony Xperia 5, una iteración de su ambicioso buque insignia Xperia 1 manteniendo su formato 21:9, pero en un diseño más compacto y manejable para el día a día. Algo así como un Xperia 1 Compact.

Con un panel HDR OLED 6,1" que se queda en resolución FHD+ y Dolby Atmos, el Sony Xperia 5 tiene entre sus puntos fuertes el consumo de contenido apoyado por la calidad de su pantalla y sonido. Con cámara triple con ráfagas de 10 fps, procesador Snapdragon 855 y 6GB de RAM, este modelo de gama alta saldrá a la venta la semana que viene en Europa.

Sharp Aquos R3

El Sharp Aquos R3 llega a Europa con una particularidad en el diseño bastante peculiar: la de contar con ceja y barbilla, o lo que es lo mismo, un notch doble. Arriba encontramos la cámara selfie y abajo el lector de huellas.

Detalles estéticos al margen, se trata de un gama alta que destaca por su pantalla LCD PRO IGZO de 6,2" que alcanza las 4K+, tasa de refresco de 120 Hz y procesador Snapdragon 855. El Sharp Aquos R3 llegará a finales de año a un precio de 729 euros.

LG G8X ThinQ

La coreana LG ha completado su propuesta para la gama alta con el LG G8X ThinQ, un terminal que hereda la Dual Screen del LG V50 ThinQ, yendo un paso más allá con una tercera pantalla, ambas integradas en ese accesorio que permite girarlas 360 grados. ¿El objetivo? Ofrecer una multitarea distinta y más completa.

Los dos paneles principales son de tipo OLED de 6,4" con resolución FHD+ y el tercero monocromo de 2,1", con dos cámaras traseras, procesador Snapdragon 855, 6 GB de RAM, 128GB de capacidad, lector de huellas integrado en la pantalla y una batería de 4.000 mAh con carga rápida.

Motorola One Zoom

Lenovo ha presentado el Motorola One Zoom, un terminal con cuatro cámaras traseras en un terminal que ofrece un diseño premium y contundente, rozando los 200 gramos de peso. Asimismo, este One Zoom integra Alexa como asistente en mercados como el español, italiano, inglés y alemán.

El Motorola One Zoom es un gama media ambicioso, con un Snapdragon 675, panel OLED de 6,39" con resolución FHD+, carga rápida para su batería de 4.000 mAh y lector de huellas integrado en la pantalla. Su precio es de 429 euros.

TCL Plex

TCL Plex es el primer móvil de TCL lanzado en Europa llega con la particularidad de integrar un chip dedicado para la pantalla similar a los procesadores de imagen de lo televisores. Su panel es de tecnología LCD de 6,53 pulgadas FHD+. Otro punto destacable es su cámara triple trasera, con un sensor IMX582 de Sony con 48 MP, una óptica gran angular mediante un sensor de 16 megapíxeles y una tercera de 2MP para fotografía nocturna y vídeo.

Por lo demás, estamos ante un gama media con procesador Qualcomm Snapdragon 675, 6GB de RAM y 128GB de RAM. El TCL Plex llegará a los mercados europeos el último trimestre de este año a un PVP de 329 euros.

Nokia 7.2

Los otrora finlandeses Nokia han sido bastante prolíficos en esta edición del IFA 2019 presentando hasta cinco terminales. El más ambicioso en su planteamiento es este Nokia 7.2, un gama media que destaca por su triple cámara trasera cuyas lentes corren a cargo de Carl Zeiss.

Por lo demás, un procesador Snapdragon 660, panel IPS de 6,3 pulgadas FHD+, las opciones de 4 y 6 GB de RAM acompañadas de 64 y 128GB de capacidad y una batería de 3.500 mAh. Su precio es de 299 euros.

Nokia 6.2

Cuesta distinguir al Nokia 6.2 de su hermano "mayor" el Nokia 7.2 que hemos presentado antes. Si vais al detalle, descubriréis que en la zona de la triple cámara que también integra este modelo no aparece la firma de Zeiss.

Y es que este trio es algo más humilde en sus especificaciones, así como su procesador, un Snapdragon 636. En cuanto a RAM y capacidad, encontramos las versiones de 3/32GB y 4/64GB. Por lo demás, son dos gotas de agua. Estas diferencias se notan en el precio de este atractivo gama media, que se queda en 199 euros.

Alcatel 3X

El segundo teléfono (en importancia) presentado por TCL Communication ha sido este Alcatel 3X, un gama media centrado en ofrecer una buena experiencia global en imagen a un precio bastante ajustado. Así, cuenta con una pantalla de 6,53" HD+ en formato 20:9 y una versátil cámara triple.

En lo demás es bastante menos ambicioso: procesador Helios P23, 4GB de RAM, 128 GB de capacidad y 4.000 mAh sin carga rápida. Su lanzamiento se producirá el mes de octubre a un precio de partida de 159,99 euros.

Moto E6 Plus

Segundo y último terminal presentado por Lenovo, este Moto E6 Plus es un gama media bastante discreto: con notch, cámara trasera doble, un procesador Helio P22 y las opciones de 2/32GB y 3/64GB de RAM y capacidad, respectivamente. Lo más interesante del E6 Plus es que su batería es extraible y que emplea Android One. Llegará a los mercados españoles en octubre desde los 139 euros.

Nokia 800 Tough

El Nokia 800 Tough es un teléfono para aventureros, no obstante cuenta con certificaciones IP68 frente a polvo y agua y el estándar militar MIL-STD-810G. Con estética y diseño rugged pero corazón de feature phone: 2,4 pulgadas de pantalla, Snapdragon 205, 512MB de RAM y 4GB de almacenamiento ampliables para ejecutar KaiOS como sistema operativo. Se lanzará al mercado en octubre a un precio de 109 euros.

Nokia 2720 Flip

El Nokia 2720 Flip es un móvil de tapa de los de toda la vida, aunque con dos pantallas. KaiOS corre gracias al procesador Snapdragon 205 con 512MB de RAM y con 4GB de almacenamiento interno ampliable. Un teléfono compacto, con Google Asistant y un precio de 89 euros.

Alcatel 1V

La propuesta más humilde de TCL pasa por este Alcatel 1V, un teléfono con Android Go que tiene en su bajo precio su menor reclamo. Con un PVP de 79,99 euros, monta un procesador Spreadtrum SC9863A, 16GB de almacenamiento, una única cámara trasera sin grandes alardes y panel LCD de 5,5 pulgadas. En definitiva, un teléfono de gama de entrada para los que busquen algo sencillo y económico.

Nokia 110

Simplicidad al máximo: Nokia 110 por 18 euros, un teléfono con la esencia de esos Nokia simples y robustos que llevaron a la marca finlandesa al éxito hace unos años. Con 1,77 pulgadas de pantalla, 4MB de RAM y 4MB de ROM ejecutando Nokia Series 30+ como sistema operativo.