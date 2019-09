TCL PLEX: el primer móvil de TCL es un gama media decidido a intimidar a los premium con su pantalla asistida por un chip dedicado

El desembarco en Europa de smartphones chinos competitivos sigue adelante. La última marca que ha decidido zambullirse en este mercado es TCL, una compañía china bien afianzada en el sector de los televisores tanto en China como más allá de las fronteras de este país asiático. El smartphone PLEX al que dedicamos este artículo es el primer móvil que lanza con su propia marca en Europa, pero, en realidad, esta compañía no es ninguna novata en este sector. Y no lo es porque desde hace varios años fabrica los terminales que llegan al mercado bajo las marcas BlackBerry y Alcatel, ha producido para Palm y está presente con su propia marca en otros continentes.

El nuevo PLEX es un teléfono móvil con precio y microprocesador de gama media, pero tiene varias características que, sobre el papel, parecen estar ideadas para permitirle medirse de tú a tú con smartphones premium mucho más caros. La más llamativa es su pantalla debido a que, como veremos un poco más adelante, está respaldada por un chip dedicado que actúa de una forma similar a los procesadores de imagen de los televisores. Y la otra característica «potente» de este móvil son sus cámaras, especialmente las tres alojadas en la parte posterior del terminal. Veamos si estos «ingredientes» son suficientes para desmarcarse en un mercado tan competitivo como el de los móviles de gama media más ambiciosos.

De dónde viene TCL y hacia dónde va

Antes de indagar en las características de este nuevo smartphone merece la pena que nos detengamos brevemente para conocer un poco mejor la envergadura actual de TCL. Esta compañía nació en China a principios de los 80 y a comienzos de esta década ya se alzaba como el vigésimo quinto mayor fabricante de dispositivos de electrónica de consumo del mundo. Comercializa teléfonos móviles, reproductores de DVD y Blu-Ray Disc, ordenadores portátiles, tabletas, barras de sonido, aparatos de aire acondicionado y otros electrodomésticos, pero sobre todo es conocida por sus televisores. Y también por su vínculo con BlackBerry y Alcatel.

TCL es la marca que más televisores vende en China, y a nivel mundial se coloca en una muy meritoria segunda posición solo por detrás de Samsung

La propia TCL nos ha confirmado que actualmente es la marca que más televisores vende en China, y a nivel mundial se coloca en una muy meritoria segunda posición solo por detrás de Samsung. Es evidente que el mercado de los televisores tiene su propia idiosincrasia, y, por tanto, es muy diferente al de los smartphones, pero la envergadura que tiene esta compañía puede ayudarnos a intuir la pegada que en el futuro podría tener también en el sector de los teléfonos móviles. De hecho, TCL ha confirmado que el PLEX será la «punta de lanza» de una nueva gama de dispositivos que llegará a Europa durante 2020 y que incorporará móviles con conectividad 5G y pantallas plegables.

TCL PLEX: especificaciones técnicas

Como veremos más adelante, una de las características distintivas de este smartphone es su pantalla. Incorpora un panel LCD de 6,53 pulgadas y resolución FHD+ (1.080 x 2.340 puntos) que ocupa, según la propia TCL, el 90% del frontal del terminal. Hasta aquí no hay nada que resulte especialmente llamativo, pero lo interesante es que la señal de imagen que recibe esta pantalla es previamente procesada por un chip dedicado que, en teoría, actúa de una forma parecida a los procesadores de imagen que podemos encontrar en los televisores.

La señal de imagen que recibe la pantalla es previamente procesada por un chip dedicado

De flanquear esta pantalla se ocupan un microprocesador Snapdragon 675, la lógica gráfica Adreno 612 y 6 GB de memoria principal. Como veis, se trata de una configuración muy similar a la de otros móviles de gama media ambiciosos que podemos encontrar actualmente en el mercado. Un detalle interesante: los 128 GB de almacenamiento secundario pueden ser ampliados utilizando la ranura para tarjetas micro-SD alojada en el chasis del terminal mediante unidades con una capacidad máxima de 256 GB.

En lo que se refiere a las cámaras este smartphone tiene una única unidad frontal, pero cuenta con tres cámaras traseras. Indagaremos en ellas más adelante, pero ahora nos viene bien anticipar que la cámara principal incorpora el tan popular últimamente sensor IMX582 de Sony con 48 megapixeles. Una de las otras dos cámaras incorpora una óptica gran angular y un captador de 16 megapíxeles, y la cámara restante se utiliza únicamente para fotografía nocturna y vídeo.

En lo que se refiere al sonido, dos apuntes interesantes: el PLEX tiene un único altavoz, pero incorpora un conector de tipo jack de 3,5 mm para auriculares. Llegará con Android 9 Pie, pero se podrá actualizar en el futuro a Android 10. Y su interfaz es TCL UI, que no es otra cosa que la capa de software desarrollada por la marca china para aportar valor añadido (veremos en qué medida es o no intrusiva cuando tengamos la oportunidad de probarla) y diferenciarse de sus competidores. Por último, incorpora una batería de 3.820 mAh compatible con la tecnología de carga rápida Quick Charge 3.0 desarrollada por Qualcomm.

TCL PLEX Características PANTALLA LCD de 6,53 pulgadas FHD+ (1.080 x 2.340 puntos) 19,5:9, 395 PPP y tasa de pantalla del 90% / Asistida por un procesador dedicado CPU Qualcomm Snapdragon 675 GPU Adreno 612 MEMORIA PRINCIPAL 6 GB ALMACENAMIENTO SECUNDARIO 128 GB UFS 2.1 (ampliable mediante tarjeta micro-SD de hasta 256 GB) CÁMARA FRONTAL 24 megapíxeles, apertura f/2.0, sensor de 1/2,8", fotodiodos de 0,9 μm, ángulo de captura de 78,2 ̊ y grabación de vídeo 1080p@30 FPS, 720p@30 FPS y 480p@30 FPS CÁMARAS TRASERAS - Cámara principal: 48 megapíxeles, f/1.8, sensor Sony IMX582, captador de 1/2", tamaño de fotodiodo de 0,8 μm, ángulo de captura de 79 ̊ y grabación de vídeo 4K@30 FPS, 1080p@120 FPS, 720p@240 FPS y super slow-motion 720p@960 FPS

- Gran angular: 16 megapíxeles, f/2.4, sensor S5K3P9, captador de 1/3", tamaño de fotodiodo de 1 μm y ángulo de captura de 123 ̊

- Fotografía nocturna y vídeo: 2 megapíxeles, f/1.8, sensor OV02K, captador de 1/2,8", tamaño de fotodiodo de 2,9 μm y ángulo de captura de 77 ̊ CONECTIVIDAD 4G Cat 6 (400 Mbit/s DL, 75 Mbit/s UL), WiFi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, 4G Mobile Hotspot, GPS con A-GPS VoLTE, radio FM, Bluetooth 5.0, USB 2.0 de tipo C, NFC, ranura micro-SD y dual SIM SONIDO Un altavoz con amplificador NXP9890. Compatibilidad AAC+, enhanced AAC+, AAC LC, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis y PCM/WAVE. Doble micrófono con cancelación del ruido. Jack de 3,5 mm. Bluetooth 5.0 aptX SISTEMA OPERATIVO Android 9 Pie (actualizable a Android 10) con interfaz TCL UI SENSORES Acelerómetro, giroscopio, A-GPS, GPS, brújula electrónica, sensor de proximidad, sensor de luz RGB, desbloqueo facial y huella dactilar BATERÍA 3.820 mAh (con Quick Charge 3.0) COLORES Obsidian Black y Opal White DIMENSIONES 162,2 x 76,56 x ~7,99 mm PESO 192 g PRECIO 329 euros

La pantalla y su chip dedicado quieren marcar la diferencia

Durante la presentación de este teléfono móvil inteligente TCL ha explicado que sus ingenieros han desarrollado una tecnología a la que han llamado NXTVISION que tiene como objetivo incrementar la precisión con la que la pantalla de este móvil consigue reproducir el color. Para lograrlo el procesador de vídeo dedicado ejecuta varios algoritmos de tratamiento del contraste, mejora del color e incremento del nivel de detalle tanto en las regiones en sombra como en las altas luces, que, sobre el papel, no deben ser muy diferentes a los que TCL utiliza en sus televisores. Al fin y al cabo no parece en absoluto mala idea aprovechar el conocimiento acumulado durante la puesta a punto de sus televisores para afinar sus smartphones.

El procesador de vídeo transforma el contenido SDR en HDR para aprovechar las capacidades de la pantalla

Además, el procesador de vídeo se encarga de transformar el contenido SDR en HDR en tiempo real con un objetivo: aprovechar al máximo la capacidad de la pantalla de este móvil. Cuando tengamos la oportunidad de analizarlo con calma y en nuestras propias instalaciones será interesante comprobar con qué habilidad consigue reproducir este smartphones los contenidos con alto rango dinámico. Como veis, la pantalla de este móvil pinta bien, pero el reto que tiene delante es demostrar si las tecnologías que arropan al panel son capaces de permitirle rendir a la altura de los mejores paneles AMOLED por los que apuestan otros teléfonos móviles. Esperamos salir de dudas pronto.

Una dotación de cámaras para «dar guerra» en la gama media

Las especificaciones de la cámara frontal de este teléfono móvil no están nada mal, pero no son muy diferentes a las que podemos encontrar en otros smartphones de su mismo rango de precio. Incorpora un sensor de 24 megapíxeles con un tamaño de 1/2,8", una óptica con apertura f/2.0 y puede grabar vídeo 1080p@30 FPS, 720p@30 FPS y 480p@30 FPS. Son unas características interesantes, pero no diferenciales. Sin embargo, TCL ha sido más ambiciosa durante la puesta a punto de las tres cámaras traseras con las que cuenta este terminal.

La tercera cámara trasera apuesta por un sensor de solo 2 Mpx, pero, eso sí, tiene unos fotodiodos enormes: 2,9 μm

La cámara trasera principal incorpora, como os adelanté unos párrafos más arriba, un captador Sony IMX582 de 48 megapíxeles, una óptica con valor de apertura f/1.8 y puede grabar vídeo 4K@30 FPS, 1080p@120 FPS, 720p@240 FPS y super slow-motion 720p@960 FPS. La segunda cámara es la de tipo gran angular, por lo que su sensor de 16 megapíxeles está respaldado por una óptica con valor de apertura f/2.4 y un ángulo de captura de 123 ̊ que, sobre el papel, encaja muy bien en una cámara como esta. Cuando tengamos la oportunidad de probarla comprobaremos si esta óptica consigue mantener bajo control la distorsión que con frecuencia introducen las cámaras de tipo gran angular.

Y la tercera cámara es, si cabe, la más interesante. Y lo es porque no se trata de un teleobjetivo, sino de una cámara de apoyo durante la grabación de vídeo y la captura de fotografías nocturnas. Incorpora un sensor de tan solo 2 megapíxeles, que, por tanto, sacrifica la resolución, con el objetivo de apostar por unos fotodiodos realmente enormes: 2,9 μm. Este tamaño debería permitirles recoger mucha luz, por lo que será muy interesante comprobar cómo rinde este smartphone en tomas nocturnas e interiores poco iluminados. Si consigue resolver realmente bien estos escenarios de captura podría dar mucha guerra no solo a los móviles de gama media/alta, sino también a algunos terminales decididamente de gama alta que no acaban de sentirse cómodos con la fotografía nocturna.

TCL PLEX: precio y disponibilidad

Este smartphone de TCL estará disponible en los principales mercados europeos durante el último trimestre de 2019 con un precio de 329 euros. Llegará en dos colores: Obsidian Black y Opal White.

