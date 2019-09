Moto One Zoom: Así es el primer móvil de Motorola con cuatro cámaras traseras y Alexa integrada

Esta maratoniana segunda jornada de IFA 2019 termina con la prolífica Lenovo, que aprovecha este evento para presentar ordenadores Yoga y ThinkBook, tabletas, gafas de RV y auriculares. Asimismo, Lenovo a través de su marca para móviles Motorola ha lanzado dos terminales con Android One: el Moto e6 Plus y un modelo bastante más ambicioso, el Motorola One Zoom con 4 cámaras traseras.

Ficha Técnica del Motorola One Zoom

Moto One Zoom Pantalla 6,39" OLED con resolución FHD (2340x1080p) y relación de aspecto de 19:9 Procesador Qualcomm Snapdragon 675 octa core con Adreno 608 RAM 4 GB Memoria 128 GB Sistema operativo Android 9.0 Pie Conectividad Wi-Fi / WLAN 802.11a/b/g/n/ac ,Bluetooth 5.0, GPS con A-GPS, USB Tipo C Batería 4.000 mAh con carga rápida TurboPower Cámara trasera 48MP con Quad Pixel Technology f1.7, OIS, PDAF + 16MP gran angular 117º FOV + 8MP telefoto con zoom 3x y OIS +5MP con sensor de profundidad y flash LED dual Cámara frontal 25 megapíxeles f2.0 con Quad Pixel Technology Otros GPS, GLONASS, NFC, Radio FM, USB tipo-C, jack 3,5 milímetros, lector de huellas integrado en la pantalla Dimensiones y peso 75x158x8,8mm190 gramos Precio 429 euros

Exterior de gama premium con notch en forma de U

El Motorola One Zoom llega con una apariencia cuidada y aspecto premium, empleando un marco de aluminio pulido de la serie 6000, trasera de cristal satinado Gorilla Glass 3 y cristal Panda King 2.5D en el frontal. Estará disponible en los colores gris eléctrico (el de las fotografías), púrpura cósmico y bronce cepillado. Un detalle: el logo de la parte trasera se iluminará para avisarnos de las notificaciones entrantes.

En el frontal encontramos un notch en forma de gota coronando su panel, de 6,39 pulgadas de diagonal de tipo OLED que alcanza la resolución FullHD. El lector de huellas se encuentra integrado en la pantalla.

Sin ser excesivamente gruesos, sus marcos son perceptibles, especialmente la barbilla. No obstante, el ratio entre pantalla y chasis es de un 85%.

Corazón de gama media

Como comentábamos en el punto anterior, a simple vista el Motorola One Zoom puede parecernos un teléfono de gama alta gracias a su diseño y materiales. Sin embargo, un vistazo a su hardware despeja cualquier atisbo de duda: estamos ante un gama media muy interesante.

Este teléfono integra el procesador Snapdragon 675, un chipset lanzado por Qualcomm hace casi un año para las gamas medias orientado a proporcionar una buena experiencia en gaming y posibilitar sistemas de cámaras múltiples, como es el caso.

Lenovo no se ha complicado en cuanto a configuraciones, lanzando únicamente una versión con 4GB de RAM y 128GB de capacidad no expandibles.

El Moto One Zoom integra una batería de 4.000 mAh con carga rápida TurboPower a 18W que pintan bien al combinarlos con Android One y componentes como el panel OLED. Tendremos que esperar para saberlo, ya que Lenovo no ha proporcionado orientaciones sobre su autonomía.

Cuatro cámaras para disparar las posibilidades

Lenovo lanza una propuesta ambiciosa en el terreno fotográfico con su Motorola One Zoom. No obstante, en su parte trasera localizamos cuatro sensores que prometen una configuración versátil en cuanto a diferentes escenarios y situaciones con diferente luminosidad.

El sensor principal es de 48MP con estabilización óptica dual OIS. Este sensor se vale de la tecnología Quad Pixel para integrar 4 píxeles de en uno múltiple (4 x 12). Le acompaña un ultra gran ángular con campo de visión de 117 grados de 16 MP, un telefoto de 8MP con estabilizador y triple zoom óptico y finalmente un sensor de profundidad de 5MP con flash y corrección cromática.

Este combo de sensores permitirá al Moto One Zoom realizar un zoom óptico de 3x, un zoom híbrido de 10x, modo retrato, modo nocturno, entre otros. Además, sus cámaras traseras grabarán a 4K.

En la parte delantera, una cámara frontal de 25MP también con Quad Pixel technology para mejorar los resultados con baja iluminación y la pantalla a modo de flash cuando sea necesario.

Precio y disponibilidad del Moto One Zoom

La versión exclusiva de Amazon de Motorola One Zoom se lanzará con Alexa incorporada y estará disponible en Reino Unido, Alemania, España, Italia y Francia. En España estará disponible a través de Amazon — por tanto, con Alexa integrada — a un precio de 429 euros, si bien todavía no se conoce la fecha exacta.