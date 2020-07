Android One: todos los móviles que están a la venta y ofrecen la experiencia Google más limpia

Cada móvil Android tiene su capa de personalización. Sin embargo, Google tiene un estilo propio. Con sus aplicaciones más conocidas y sin grandes añadidos estéticos. Es lo que se conoce como "Android puro" y a través de estos años se ha popularizado gracias al gran rendimiento ofrecido.

Normalmente la manera más fácil de tener esta versión en el móvil es con los Pixel, pero también hay toda una serie de fabricantes que lo incorporan en sus dispositivos. Es lo que se conoce como el proyecto Android One, una iniciativa de Google para que el resto de marcas ofrezca el mismo estilo y sistema que ellos tienen en sus móviles.

Compañías como Motorola, Nokia o Xiaomi forman parte de Android One con distintos móviles. Estos son todos los últimos móviles con Android One que se pueden comprar. Un listado de dispositivos muy recomendado para aquellos que busquen la experiencia Google más limpia.

Nokia 9 Pureview

Nokia es sin duda el fabricante que más está apostando por Android One. Tal es así, que todo su catálogo de dispositivos forma parte del proyecto. Esto es, desde su gama de entrada hasta su buque insignia, el distinguido Nokia 9 Pureview (519 euros). Tenemos un móvil de gama alta con el procesador Snapdragon 845, un cuerpo de cristal y una llamativa quíntuple cámara que ofrece un detalle impresionante.

Un buque insignia diferente y el único móvil de gama alta, junto a los Pixel si los consideramos dentro, en ofrecer Android One. Nokia podría haber optado por su propia capa de personalización, pero por el contrario ha decidido dejar en manos de Google el software.

Nokia 9 Pureview 6/128GB Dual Sim Azul Libre PVP en PcComponentes 568,32€

Nokia 8.1 / 8.3

El Nokia 8.1 llegó para heredar el puesto que tenía el Nokia 8. La marca finlandesa, en manos de HMD Global, renueva cada cierto tiempo sus dispositivos y lo hace con una nomenclatura muy directa. En el caso del Nokia 8.1 tenemos un móvil con pantalla con 'notch', procesador Snapdragon 710 y una doble cámara trasera con lentes Zeiss Optics. Actualmente se encuentra actualizado a Android 10, siendo el primer terminal de Nokia en hacerlo.

Adicionalmente disponemos del Nokia 8.3 con conectividad 5G, pantalla perforada y cuatro cámaras, pero todavía no se ha puesto a la venta en España.

Nokia 8.1 15,7 cm (6.18) 4 GB 64 GB SIM doble Metálico, Acero satinado 3500 mAh PVP en The Phone House 319€

Nokia 6.2 / 7.2

Un paso por debajo tenemos los Nokia 6.2 y Nokia 7.2, que pronto deberían recibir una actualización. Tenemos terminales de gama media, con sensor Zeiss en la parte trasera y actualizados a Android 10. Dos móviles cuyo principal valor es precisamente ofrecerse junto a una capa de personalización limpia como es Android One. En el caso del Nokia 6.2, puede conseguirse actualmente por debajo de los 200 euros.

Nokia 6.2 Smartphone (6.3" Full HD+ con Pure Display, 4GB + 64GB, Triple cámara Trasera 16Mpx + 5Mpsx + 8Mpx, Snapdragon 636, Android 9), Color Negro Hoy en Amazon por 199,00€

Nokia 7.2 6GB + 128GB Dual SIM Carbon PVP en Amazon 325,00€

Nokia 5.3

En la gama media más actual de Nokia nos encontramos con el Nokia 5.3, que ha llegado a España durante el mes de junio, tenemos un dispositivo con cuatro cámaras a la espalda, batería de 4.000 mAh con carga rápida y procesador Snapdragon 665. Un terminal bastante interesante para aquellos que busquen un dispositivo con buena batería y una versión de Android puro.

Nokia 5.3 - Smartphone (16.3 cm (6.55"), 64GB, 4GB RAM, Dual Sim), Charcoal Hoy en Amazon por 224,77€

Nokia 3.2 / 4.2

Los Nokia 4.2 y Nokia 3.2 son dos modelos de gama de entrada. Tenemos procesadores Snapdragon 429 y 439, una generosa batería de 4.000 mAh en el modelo Nokia 3.2, botón físico dedicado a Google Assistant y en el modelo superior también tenemos NFC.

Un añadido que no todas las marcas incorporan en sus modelos más económicos y colocan al Nokia 4.2 en una opción interesante con dual SIM menos de 150 euros.

Nokia 3.2 Dual SIM Smartphone - Mercancía alemana (15,9 cm (6,26 pulgadas), cámara principal de 13 MP, 2 GB de RAM, 16 GB de memoria interna, Android 9 Pie) negro Hoy en Amazon por 142,00€

Nokia 2.3

En diciembre del año pasado Nokia presentaba el Nokia 2.3, su Android One más económico. Tenemos un precio oficial de 109 euros, batería de 4.000 mAh, procesador Helio y actualizado a la última versión de Android. Y es que si una ventaja tienen este tipo de móviles en compañías como Nokia, es que incluso los terminales más baratos se actualizan.

Nokia 2.3 Smartphone 6.2 Inch Android 2 GB RAM 32 GB (Dual-SIM) UK – Sand Hoy en Amazon por 122,05€

Xiaomi Mi A3

Xiaomi tiene una capa de personalización muy arraigada, como es MIUI. Sin embargo, también dispone de la serie Mi A con móviles Android One. El último modelo de esta familia es el Xiaomi Mi A3, donde tenemos un terminal con pantalla AMOLED, procesador Snapdragon 665 y una cámara trasera principal de 48 megapíxeles. Un terminal que además llega con 4.030 mAh. Un terminal muy fácil de recomendar y que está disponible por 159 euros.

Xiaomi Mi A3 64GB+4GB RAM PVP en The Phone House 159€

Xiaomi Mi A2 / Mi A2 Lite

El Xiaomi Mi A2 fue uno de los móviles con Android One más vendidos. Ofrece un procesador Snapdragon 660 y 4GB de RAM. Destacana en un apartado muy importante como es el fotográfico. Con su doble cámara de 12 y 20 megapíxeles.

El Mi A2 Lite fue otro chollo por su reducido precio. No tiene el rendimiento ni la cámara de su hermano mayor, pero a cambio tiene un precio más reducido y sobre todo una generosa batería de 4.000 mAh que nos ayuda a poder utilizarlo durante más horas.

Xiaomi Mi A2 Lite 4/64GB 4G Dual Sim Negro Libre PVP en PcComponentes 169€

BQ Aquaris X2 Pro

La ya desaparecida BQ, tenía en el Aquaris X2 Pro (299 euros) su máximo exponente. Y, al contrario que con el Vsmart Active 1+, teníamos un software bien refinado y con la garantía de Google. Un móvil con un buen diseño, una cámara doble solvente y un potente procesador Snapdragon 660 capaz, incluso ahora, de gestionar todo tipo de tareas con soltura.

LG G7 One

Presentado 2018, el LG G7 One fue el primer móvil de LG bajo el proyecto Android One. Sin embargo es una apuesta descafeinada ya que tenemos una versión reducida del LG G7. El LG G7 One viene con el Snapdragon 835, cámara trasera única de 16 megapíxeles y resistencia al agua IP68.

Se trata de un terminal que no se vende en España y no sabemos si tendrá continuación. Porque al final no todos los Android One tienen por qué ser superventas reconocidos y este LG G7 One es un claro ejemplo. Más teniendo en cuenta que la marca dispone de móviles bastante más interesantes como el LG Q60 que vienen a ocupar un espacio similar.

HTC U11 Life

HTC es un fabricante con una capa de personalización, Sense, muy bien optimizada. Pero también dispone de un móvil con Android One como es el U11 Life (264 euros). La marca no vive sus mejores momentos pero todavía tiene el móvil a la venta. Un terminal con Snapdragon 630, doble cámara Ultrapixel y bordes estrujables.

Un móvil cómodo, muy ligero y que gracias a Android One ofrece una buena experiencia. Lástima de una autonomía demasiado corta y un sonido que, al contrario que otros modelos de la marca, no destaca especialmente.

HTC U11 Life 5.2" 4G 3GB 32GB 2600mAh Negro - Smartphone (13,2 cm (5.2"), 3 GB, 32 GB, 16 MP, Android 8.0, Negro) Hoy en Amazon por 179,99€

Motorola One Action

Triple cámara, batería de 3.500 mAh y procesador Exynos 9609, el Motorola One Action es un terminal de gama media con una pantalla FullHD+ en formato 21:9. Un móvil bastante interesante que puede adquirirse a un precio muy competitivo y llega bajo el paraguas de Android One. Un terminal que destaca por su gran construcción, el buen rendimiento de su software y por un audio cuidado. Está disponible para comprar por 180 euros.

Motorola One

Motorola apostaba por Android puro en su mítica gama Moto G pero no formaba parte del proyecto Android One. Esto ha cambiado en sus últimos móviles. El Motorola One (165 euros) es uno de ellos, un gama media de los de antes con NFC, Snapdragon 625 y cuerpo de cristal. Un dispositivo cuya carga Turbo Power nos sorprendió desde el primer día. Lástima esa apuesta por un procesador algo atrasado que le ha penalizado en rendimiento pese a la incorporación de un software tan limpio como el de Google.

Motorola One - Smartphone Android One (pantalla de 5.9'' ratio 19:9, cámara dual de 13 MP, 4 GB de RAM, 64 GB, Dual Sim), color negro [Versión española] Hoy en Amazon por 135,41€

Motorola One Vision

Con bastante más personalidad está el Motorola One Vision, un gama media que utiliza un procesador Exynos 9609, pantalla 21:9, 4GB de memoria RAM, 3.500 mAh de batería con carga rápida y una cámara trasera doble de hasta 48 megapíxeles y estabilización óptica de imagen. Un terminal con buena construcción, 128GB de memoria base y Android One, que como ya pudimos concluir en el análisis es siempre una apuesta por el caballo ganador.

Motorola One Vision - Smartphone Android One (4 GB de RAM, 128 GB, cámara 48 MP Quad Pixel, Pantalla 6.3'' FHD+ CinemaVision, Ratio 21:9, Dual SIM), Color Azul Zafiro [Versión española] Hoy en Amazon por 414,53€

