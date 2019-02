Nokia 9 PureView, primeras impresiones: más no siempre es mejor, pero esta quíntuple cámara apunta muy alto

Ni una, ni dos, ni tres, sino 5 han sido las cámaras del último teléfono del fabricante finlandés, el Nokia 9 Pureview. Un gama alta muy anticipado que se filtró ya hace unos años pero no ha sido hasta este Mobile World Congress 2019 cuando se ha dado a conocer oficialmente.

Hemos podido probarlo después de su presentación para conocer qué sensaciones nos transmite, qué detalles nos han llamado la atención y sobre todo cómo se comporta su quíntuple cámara. Siete agujeros distintos con cinco cámaras para intentar lograr una experiencia fotográfica única capaz de luchar contra los mejores móviles.

Nokia 9 PureView, toma de contacto en vídeo

Ficha técnica del Nokia 9 PureView

Nokia 9 PureView Pantalla pOLED de 5,99"

QHD+ 18:9

Panel PureDisplay Procesador Snapdragon 845

GPU Adreno 630

Co-procesador Light RAM y almacenamiento 6GB/128GB Cámara frontal 20 megapíxeles Cámaras traseras 12 megapíxeles RGB f/1.8

12 megapíxeles RGB f/1.8

12 megapíxeles BN f/1.8

12 megapíxeles BN f/1.8

12 megapíxeles BN f/1.8 Conectividad Dual SIM 4G

WiFi 5

Bluetooth 5.0

GPS

NFC

ANT+

USB tipo C Batería 3.320 mAh

Carga rápida

Carga inalámbrica Otros Cuerpo metálico

Lector de huellas integrado

IP 67

Android Pie Dimensiones y peso 155 x 75 x 8 milímetros

172 gramos Precio 699 dólares (USA)

Un diseño bastante tradicional donde los agujeros toman todo el protagonismo

El Nokia 9 PureView es un móvil con un diseño bastante tradicional, si no fuera por la aparición de esa quíntuple cámara que se convierte desde el primer momento en su seña de identidad, reconocible fácilmente y que ya se había ido filtrando desde hace un tiempo.

Tenemos un cuerpo de cristal en color azul que sienta bastante bien en mano. El agarre es relativamente bueno y la construcción transmite calidad. No así ligereza. No estamos ante un móvil ligero ni delgado, afortunadamente es bastante equilibrado y tampoco es muy grande.

No estamos ante el teléfono más compacto ni ligero, pero las sensaciones son buenas y convencerá a quienes busquen un frontal sin elementos que corten la pantalla como los 'notch' tan habituales este año.

En la parte frontal tenemos una pantalla de 5,99 pulgadas AMOLED con una relación de aspecto 18:9. Es un diseño que gustará a los más tradicionales, ya que no tenemos 'notch' de ningún tipo. En consecuencia, los marcos no son tan optimizados y perdemos algunas pulgadas de tamaño, quedándose en unas 5,99 pulgadas que en comparación con los móviles de 2019 parecen hasta pequeñas.

La pantalla está protegida por un cristal Gorilla Glass 5, mientras que por detrás tenemos un cuerpo totalmente liso. En la parte trasera únicamente encontramos el logo de Nokia, el de Android One y los siete agujeros de su quíntuple cámara. Los agujeros son sin duda los protagonistas del diseño y es que no tenemos ni siquiera lector de huellas trasero. Al contrario que en otros terminales de cristal, el cuerpo del Nokia 9 PureView no es un poderoso imán para las huellas.

El jack de 3.5mm desaparece de la gama alta de Nokia, pero sí llega con lector de huellas integrado y resistencia al agua IP67.

El Nokia 9 PureView incorpora un lector de huellas integrado en la pantalla que se sitúa ligeramente más arriba de lo que tenemos en otros terminales como el Mi 9 o el OnePlus 6T. Lo hemos podido configurar y funciona bastante bien. No es tan rápido como lo que sería un lector físico, pero es un añadido que le aporta un toque de "innovación tecnológica" a un terminal que más allá de la cámara es bastante tradicional.

No tenemos jack de 3.5mm pero sí se añade BT 5.0, NFC y resistencia al agua IP67. Un móvil con un diseño que convencerá a la mayoría de usuarios, aunque difícilmente sea razón de su compra. Las primeras sensaciones son que Nokia tiene este terminal desde hace un tiempo pero ha tardado tanto en lanzarlo que la industria ha avanzado hacia móviles con mejor ratio de pantalla. Un hecho que más allá de lo novedoso, tampoco es un factor que empañe su uso.

Un buen panel pOLED de 5,99 pulgadas

El Nokia 9 PureView incorpora una pantalla pOLED de 5,99 pulgadas con resolución 2K y formato 18:9. La calidad de la pantalla es buena, con un contraste correcto, colores bien calibrados y brillo bastante elevado. Hemos tenido la oportunidad de probarla brevemente en exteriores y aquí quizás los reflejos son algo elevados.

Con su tecnología PureDisplay, Nokia tiene en la pantalla del Nokia 9 PureView un panel de buena calidad, con gran nitidez y a la altura de un gama alta. Otros terminales presentados en este MWC ofrecen un resultado bastante mejor, pero las primeras sensaciones son igualmente satisfactorias.

A nivel de optimización de la pantalla, el Nokia 9 PureView se sitúa por debajo del 80%, con un ratio aproximado del 79.7% según los datos de GSMArena.

La pantalla pOLED 2K de 5,99" del Nokia 9 Pureview es de buena calidad, aunque la primera sensación en exteriores no nos convence del todo.

No tener 'notch' pero sí tener lector de huellas integrado no es muy habitual. La pantalla del Nokia 9 Pureview ofrece además compatibilidad con HDR10, para conseguir tonalidades más precisas y mejor contraste siempre que el contenido sea compatible.

Este punto del HDR puede parecer un detalle menor, pero como veremos después, la cámara del Nokia 9 PureView siempre produce imágenes en HDR y desde la compañía parecen impulsar este modo de imagen.

La experiencia más cercana a los Pixel y con botón físico para Google Assistant

Nokia es probablemente el aliado más importante que tiene ahora mismo Google en el desarrollo de Android One. El fabricante finlandés dispone de Android One actualizado a Android 9 Pie en todo su catálogo y es de las pocas marcas que mantiene esta decisión incluso en su flagship más puntero. En el caso del Nokia 9 PureView no tenemos una excepción y llama hasta la atención.

Por un lado tenemos un software super minimalista y por otro una cámara tan específica como es la del Nokia 9 Pureview. La experiencia es totalmente stock, salvo por instalar una única aplicación adicional: Lightroom.

El rendimiento del Nokia 9 Pureview nos ha parecido sensacional, todo funciona muy fluido y sin problemas. No en vano tenemos un procesador como el Snapdragon 845 junto a 6GB de memoria RAM, mucho más de lo que se necesita para mover un software tan básico. No sabemos cómo evolucionará una vez le instalemos más aplicaciones, pero con las unidades de prueba no hemos echado en falta el salto al procesador Snapdragon 855 de Qualcomm que por el momento Nokia no dispone en su catálogo.

Tener el Snapdragon del año anterior no es tanto problema cuando ofreces Android One.

Es difícil valorar el rendimiento de un móvil con tan poca como como el Nokia 9 Pureview, pero basándonos en las especificaciones estamos ante una más que digna alternativa a la gama Pixel. Y de hecho, todavía no existe móvil con Android One más potente que este Nokia 9 Pureview.

Nokia, al igual que otros fabricantes, se apunta también al añadido de un botón dedicado para Google Assistant. No pudimos comprobar si este puede utilizarse para activar otro tipo de aplicaciones.

Para la batería contamos con 3.320 mAh con carga rápida y compatibilidad con carga inalámbrica. Otro apartado del que tampoco podemos añadir nada en esta toma de contacto.

Probamos la quíntuple cámara del Nokia 9 PureView

Llegamos al apartado más importante del Nokia 9 Pureview, la quíntuple cámara. Antes de todo, debemos comentar que el software mostrado no es el final por lo que nuestras primeras impresiones se basan en las pocas imágenes que hemos podido realizar durante estos días. De hecho, en los modelos de prueba de la feria no estaba activado el bluetooth y Nokia no permitía transferir las imágenes. Sí hemos podido conseguir finalmente otro terminal para probarlo de nuevo y ofreceros algunas imágenes reales de uso.

Dicho esto, la quíntuple cámara del Nokia 9 Pureview nos ha llamado muchísimo la atención. Una configuración única que está muy alejada de lo que ofrecen las triples y cuádruples cámaras que habíamos visto. Tanto es así, que no tenemos sensor dedicado ni a gran angular ni a telefoto.

Pese a contar con cinco cámaras, en realidad tenemos siete agujeros. Dos son para sensores RGB, tres para monocromo, uno para el flash de doble tono y un último para el sensor de profundidad. Lo curioso es que las cinco cámaras tienen las mismas características, con 12 megapíxeles, una apertura f/1.8 y píxeles de 1,25 micrómetros.

¿Por qué es así? Principalmente porque todas las cámaras funcionan a la vez. Cuando hacemos una foto, en realidad están trabajando las cinco. Es un mecanismo muy distinto al que tenemos con la triple cámara y demás. Una apuesta diferente por parte de Nokia, que basa su trabajo en la cámara que ya tenía la startup Light.

Con una óptica Zeiss, el mecanismo del Nokia 9 Pureview captura todas las imágenes en HDR. Otra parte importante es el procesado que se realiza, donde según Nokia se aprovecha al máximo la arquitectura de Qualcomm en la asignación de tareas para la CPU, GPU, DSP e ISP.

El circuito integrado específico del Nokia 9 fue creado por Light para un sistema de hasta 16 lentes. Con el móvil de HMD Global, tenemos una versión recortada pero que permite igualmente ajustar individualmente la exposición, el balance de blancos y la profundidad de las fotos.

Gracias a este sistema, tenemos distintos modos como el reajuste del foco selectivo tras realizar la fotografía, que va un paso más allá del habitual reajuste de profundidad de campo que tienen otros equipos.

El Nokia 9 Pureview permite capturar imágenes en formato RAW 'DNG' y editarlas posteriormente con Adobe Photoshop Lightroom, una aplicación que Nokia promociona en sus terminales e incorpora en su buque insignia.

Aunque las cinco cámaras tienen 12 megapíxeles, las imágenes resultantes son bastante pesadas y tardan bastante en ser procesadas. Tenemos unos 8MB por foto y cuando hacemos la imagen, el móvil tarda unos 4 segundos en aplicarle el procesado para que quede nítida. Una cantidad que si elegimos hacer en RAW aumenta hasta los 10 segundos con una tamaño por foto entre 30 y 50MB.

Las cinco cámaras también permite realizar fotografía con zoom x2 y x5. Aquí no tenemos un sensor dedicado propiamente dicho, sino que se consigue interpolando con las imágenes capturadas con las cinco cámaras. ¿El resultado? Bastante correcto, aunque no sorprendente.

El Nokia 9 Pureview promete imágenes con un gran nivel de detalle y buen juego de luces. Inicialmente pudimos probarla en un entorno cerrado y ya pintaba muy bien, una impresión que hemos podido comprobar después con varias imágenes más.

Los colores de las imágenes conseguidas son muy acertados, la profundidad de campo es muy buena y el rango dinámico es excelente, consiguiendo bastante detalle en las zonas claroscuras. No hemos podido tenerlo suficiente como para probarlo con más calma, pero la sensación es que estamos ante una cámara top.

El nivel de detalle es altísimo y el enfoque que logran las cinco cámaras, que recordemos funcionan a la vez, es sobresaliente. No es un desarrollo propio de Nokia, pero bajo este estrafalario sistema de cámara puede esconderse una de las sorpresas del año en fotografía móvil.

¿Cuál es el problema? El tiempo de procesamiento y la lentitud general de la aplicación de cámara. Es algo exasperante tener que esperar varios segundos para pasar incluso de pestaña y cambiar entre modos de imagen. Ni que decir del procesado, donde debes esperarte un buen rato para ver si la foto ha salido bien. Diríamos que es casi inusable, pero entre la promesa que esto mejorará en un futuro y los buenos resultados bien merece la pena esperar.

Otro apartado importante de la cámara del Nokia 9 Pureview es su modo monocromo. No lo hemos podido probar suficiente para hacer la comparativa con el del Huawei P20 Pro, pero la primera impresión es que también lo clava. Las tonalidades de grises son excelentes y la imagen es muy limpia.

Es un modo muy concreto del que muchos fabricantes han decidido prescindir en su apuesta por la triple cámara, pero aquí Nokia pisa fuerte y puede aprovechar la falta de competencia.

El modo retrato requiere afinar bastante la distancia, pero el recorte está bastante logrado y sobre todo consigue un efecto de "magnificación" del detalle muy llamativo. Al ampliar la imagen se pierde este detalle, al final solo contamos con 12 megapíxeles, pero la nitidez es excelente y con la resolución original se puede apreciar un efecto que hasta la fecha solo el Pixel me había transmitido.

Un móvil que como decimos nos ha despertado el interés y con el que hemos hecho fotos no tan fáciles de hacer con otros móviles.

Aunque nuestras pruebas han sido bastante escasas, los resultados son bastante correctos, con un nivel de detalle muy alto y un color que se acerca bastante a la realidad. Una cámara que habrá que seguir de cerca para conocer hasta qué punto permite realizar grandes fotos. Aquí podéis ver las imágenes a resolución original.

Nokia 9 PureView, la opinión de Xataka

El Nokia 9 PureView es un móvil distinto pero con los pies en la tierra. Por un lado tenemos un diseño bastante tradicional, ya que más allá de sus siete agujeros en forma de ojos de araña, tenemos un cuerpo de cristal y una pantalla pOLED 2K como las de antes. No es descabellado pensar que en Nokia tenían este móvil desde hace un tiempo, ya que incorporan un procesador como el Snapdragon 845, una pantalla 18:9 y se había filtrado en numerosas ocasiones.

A nivel de software también nos parece bastante sencilla su estrategia. Tenemos rendimiento y actualizaciones aseguradas gracias al sello directo de Google. Es cierto que cuando estás pagando por un móvil de gama alta es interesante encontrar opciones añadidas en el software, pero antes que quedarse entre dos mundos preferimos lo que hace Nokia.

El Nokia 9 Pureview es un gama alta que puede convertirse en la sorpresa de este año si la cámara agiliza su procesado y confirma nuestras buenas sensaciones con su quíntuple cámara. Un móvil diferente a considerar principalmente por quienes busquen una experiencia similar a la de Google.

Pero toda la innovación y la identidad propia del Nokia lo encontramos en su quíntuple cámara PureView. ¿De verdad necesitamos cinco cámaras? En el caso del Nokia 9 Pureview como si son cincuenta. Aquí no importa su número ya que todas trabajan a la vez. No se trata de incorporar sensores para ofrecer más funciones, sino para ayudar a mejorar el procesado de la imagen.

Una solución que presenta varios desafíos técnicos pero que en base a nuestra primera impresión parece que hay un avance significativo. Veremos si cuando probemos esta cámara en situaciones más complejas aguanta el tipo igual de bien.

Por 599 euros con 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento para finales de marzo, el Nokia 9 Pureview puede ser una grandísima opción para aquellos que valoren un software limpio y busquen una cámara original. Un móvil con varios puntos que quizás limiten su experiencia, pero que sin duda nos ha dejado con ganas de conocerlo más a fondo.