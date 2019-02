De un móvil de 35 dólares a uno con 5 cámaras traseras: todo lo que Nokia (HMD) ha presentado en el MWC 2019

Durante este Mobile World Congress 2019 un clásico que no podía faltar era Nokia, ahora bajo el nombre de HDM. El fabricante ha renovado su catalogo de smartphones (y featurephones) apostando una vez más por la gama media-baja y con el compromiso de ofrecer un software Android cuidado y actualizado.

Un total de cinco nuevos dispositivos llegan al catálogo de Nokia, pero si hay dos que destacar esos son desde luego el nuevo teléfono básico Nokia 210 que se conecta a Internet por 2.5G y el nuevo Nokia 9 PureView con 5 cámaras traseras. ¿Cuáles son los demás? Nokia 1 Plus como smartphone de entrada y los Nokia 3.2 y 4.2 como smartphones en la gama media.

Ficha técnica de Nokia 1 Plus, Nokia 3.2, Nokia 4.2 y Nokia 9 PureView

Nokia 1 Plus Nokia 3.2 Nokia 4.2 Nokia 9 PureView Pantalla IPS de 5,45" Resolución FWVGA+ TFT LCD de 6.26" Resolución HD+ (1.520 x 720 píxeles) TFT LCD de 5.71” Resolución HD+ (1.520 x 720 píxeles) OLED de 5,99" Panel PureDisplay Dimensiones y peso 145, 04 x 70,4 x 8,55 mm 159.44 x 76.24 x 8.6mm y 178 g 148.95 x 71.30 x 8.39mm y 161 g 155 x 75 x 8 mm y 172 gramos Procesador Mediatek MT6739 Qualcomm Snapdragon 429 Qualcomm Snapdragon 439 Qualcomm Snapdragon 845 y GPU Adreno 630 RAM 1 GB 2 GB o 3 GB 2 GB o 3 GB 6 GB Almacenamiento 8 GB 16 GB o 32 GB 16 GB o 32 GB 128 GB Cámara trasera 8 MP 13 MP 13 MP con f/2.2 2 MP con f/2.2 12 MP RGB f/1.8 12 MP RGB f/1.8 12 MP BN f/1.8 12 MP BN f/1.8 12 MP BN f/1.8 Cámara frontal 5 MP 5 MP 8 MP con f/2.2 20 MP Batería 2.500 mAh 4.000 mAh con carga rápida 3.000 mAh con carga rápida 3.320 mAh con carga rápida Software Android 9 Pie (Go Edition) Android 9 Pie (Android One) Android 9 Pie (Android One) Android 9 Pie Conectividad Bluetooth 4.2, GPS, Wi-Fi Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, NFC Dual SIM 4G, WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS, NFC Otros Radio FM, Dual SIM, micro USB 2.0 Lector de huellas, radio FM, botón dedicado Google Assistant Lector de huellas, radio FM, botón dedicado Google Assistant Lector de huellas, IP67 Precio 99 dólares 149,99 dólares 169,99 dólares 699 dólares

Nokia 210 y Nokia 1 Plus: el featurephone y el smartphone básico

En los últimos años hemos visto cómo Nokia ha querido apostar también por ese mercado que no busca (o no puede permitirse) un smartphone. Teléfonos de entrada por unos cuantos dólares que puedan conectarse a Internet, unas apps básicas y una autonomía extraordinaria. Esta estrategia se ha repetido este año con el Nokia 210, un teléfono que no cuesta más de 35 dólares y es capaz de conectarse a Internet, eso sí, a un Internet 2.5G

En cuanto a smartphones también contamos con uno nuevo para la gama de entrada, lo más básico en características para conseguir mantener un precio por debajo de los 100 dólares. El factor diferencial de este Nokia 1 Plus es que es capaz de correr Android 9 Pie (la versión Go Edition) gracias a 1 GB de RAM. Por lo demás encontramos una pantalla de 5,45 pulgadas (a resolución 854 x 480 píxeles) y una cámara de 8 MP entre sus principales características.

Nokia 3.2 y Nokia 4.2: la gama de entrada con Android One

Android One suma más presencia en el catálogo de Nokia con dos nuevos teléfonos, los Nokia 3.2 y Nokia 4.2 Se trata de los teléfonos del fabricante para este 2019 en gama baja/media. El Nokia 3.2 es el más grande de todos, con una pantalla de 6,29 pulgadas y resolución HD+ Al ser el más grande también dispone de una batería de 4.000 mAh de capacidad. Por lo demás, tiene especial interés el botón dedicado a Google Assistant. Su precio es de 149,99 dólares.

Nokia 4.2 por su parte reduce la pantalla a 5,71" con resolución HD+ también. La batería es otro aspecto que se reduce, a los 3.000 mAh. ¿Qué lo hace más potente que el anterior? Su procesador Qualcomm Snapdragon 439 o la doble cámara en la parte trasera, entre otras cosas. Su precio asciende a 169,99 dólares.

Nokia 9 PureView: una apuesta por la fotografía a base de cámaras

El gran protagonista de la presentación de Nokia de hoy, el nuevo Nokia 9 PureView. Algún fabricante como Samsung ha presentado teléfonos con hasta cuatro cámaras, el Nokia 9 PureView va más allá y llega con 5 cámaras en su parte trasera, 6 en total si sumamos la de delante. De las cinco cámaras traseras dos de ellas son a color y tres monocromáticas. Cada una de ellas pensada para capturar aspectos distintos de la escena.

Además de cámaras, este Nokia 9 PureView cuenta con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Dispone de 3.320 mAh de capacidad y un panel OLED de 5,99 pulgadas. Su precios también es diferente al del resto del catálogo presentado, se va a 699 dólares.

