Nokia 210: Internet a 2.5G por 35 dólares

La Nokia "de siempre", antes o después de que la comprara Microsoft y antes o después de que resurgiera cabalgando independiente de la compañía de Redmond, no solo era la de los colores vivos, la originalidad -para bien o para mal- y la de apostar por sistemas operativos al margen de lo que dictasen las mayorías. También era quien más apostaba por terminales de muy bajo coste para mercados emergentes.

India, Indonesia, Vietnam, Sudáfrica... son algunos de los países a los que se ha referido Nokia durante la presentación del Nokia 210, un terminal con conectividad 2.5G por apenas 35 dólares, que saliéndose de la norma serán convertidos a 35 euros.

Connecting people... incluso de países empobrecidos

La familia presentada hoy por Nokia. A la derecha, el 210.

El naming escogido no ha sido casual: hace seis años, también en un MWC, Nokia -la de antes de la compra de Microsoft- lanzó el Asha 210 con este mismo espíritu: convertirse en una opción asequible y con la conectividad suficiente dirigida a las personas de regiones en desarrollo para las que las opciones "baratas" de 100 dólares les pueden un mes de salario. Ahora esta nueva Nokia de HMD trae su sucesor.

Autonomía de 30 días en standby, 2.5G y un navegador web básico son los argumentos de un teléfono enfocado en países en desarrollo

Otro punto fuerte del Nokia 210 es su batería, que dura hasta un mes en espera, algo que nos lleva a otros tiempos de la telefonía en el mejor sentido. Tiene preinstalado el acceso a Facebook y permite la descarga de tonos y fondos de pantalla. Sí, es una feature. No, no estamos en 2006. Aunque también trae el mítico Snake.

El sistema operativo es el S30+, el mismo que trae el Nokia 3310 lanzado en el MWC 2016. Integra también un navegador, Opera Mini, con funciones algo limitadas: que nadie piense que está frente a un navegador completo. Por lo demás, pantalla a color (no táctil, aquí se teclea con T9), cámara... y poco más. Las especificaciones aún no han sido detalladas, pero no son demasiado importantes en un terminal así.

El Nokia 210 llegará la semana que viene (finales de febrero, principios de marzo) por 35 dólares y en tres colores: rojo, blanco y negro.

