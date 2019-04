Vsmart Active 1+, análisis: el móvil que quiere hacernos olvidar a BQ y dar la bienvenida a su renacimiento como nueva marca

Ya no habrá más móviles BQ, aunque el trabajo del fabricante español sí seguirá estando disponible en los móviles de la marca Vsmart. El acuerdo con la compañía vietnamita ha dado como resultado el inicio de su expansión internacional, con varios móviles de entre los que destaca el Vsmart Active 1+. Hemos estado probándolo durante las últimas semanas y aquí os contamos nuestra experiencia.

Podemos entender el Vsmart Active 1+ como una evolución del bq Aquaris X2 Pro. Un móvil de gama media que repite con el procesador Snapdragon 660, mejora su diseño de cristal e incorpora una cámara doble más actual. El nuevo Vsmart repite muchos rasgos de los móviles que teníamos con BQ, pero da el salto a nuevos componentes para encontrar su propio sitio en el mercado. Vamos a ver cuál es el resultado del "made in Vietnam" y qué nos ofrece este Vsmart Active 1+.

Ficha técnica del Vsmart Active 1+

VSmart Active 1+ Pantalla LCD 6,18" 18:9 + notch

2246 x 1080 píxeles

Gorilla Glass 5 Procesador Qualcomm Snapdragon 660

Adreno 512 Memoria 6 GB Almacenamiento 64 GB + microSD hasta 256GB Batería 3.650 mAh

Quick Charge 4+ Cámara trasera 12 MP + 24 MP, f/1.8

Flash de cuatro LEDs

Vídeo 4K a 30fps Cámara frontal 20 MP, f/2.0, Flash LED; br>Vídeo FullHD a 30fps Dimensiones y peso 156,1 x 76 x 7,95 mm

180 g Software Android 8.1 Oreo Conectividad Dual 4G, WiFi ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C, jack 3,5 mm Otros Lector de huellas, radio FM, audio Qualcomm aptX Precio 319,90 euros

Un diseño tradicional con varios elementos fuera de sitio

Durante el año pasado vimos que la muesca en la pantalla se apoderó del diseño de la mayoría de móviles nuevos. Afortunadamente, este año ha ido disminuyendo su tamaño para pasar más desapercibido. No así en el Vsmart Active 1+. Estamos ante un móvil con un tamaño bastante estándar, con una pantalla de 6,18 pulgadas en formato 18:9 pero con un "notch" de los de antes. Una muesca al estilo iPhone X que personalmente no encuentro muy agraciada.

Cuando miramos el móvil por delante, además de la muesca en la pantalla también llama la atención la pérdida de simetría con ese borde inferior, algo más grueso que el superior. Aún así, en general estamos ante un terminal cómodo de sujetar y con unas dimensiones que se encuentran dentro de lo normal en comparación con la competencia.

Por delante, el Vsmart Active 1+ no convence demasiado por su gran 'notch' y un borde inferior algo grueso. Por detrás sí es bastante más bonito, con un degradado de color muy bonito aunque se llena de huellas con facilidad.

Por detrás la cosa cambia ligeramente. Aquí el Vsmart Active 1+ sí llama más la atención, con una cubierta trasera de cristal Gorilla Glass 5 y un degradado de color entre azulado y verdoso bastante bonito, aunque las huellas se impregnan con facilidad. El logo de la marca se encuentra en el centro, justo debajo del lector de huellas dactilar. En la esquina superior izquierda tenemos la cámara doble trasera y el flashLED.

Esta doble cámara, pese a que no es un dispositivo especialmente delgado, sobresale ligeramente. No queda mal a nivel estético, pero sí provoca que el móvil tambalee ligeramente al apoyarlo en la mesa.

La construcción del terminal da buena sensación, aunque hay algunos detalles que podrían estar mejor perfilados. El borde lateral es de metal, aunque hay zonas de plástico que no quedan directamente integradas con la pantalla. Esto provoca que al pasar el dedo por los bordes la sensación no sea la más suave.

En mano se siente cómodo y equilibrado. No es un terminal ligero, pero si nos fijamos en la tabla comparativa con sus rivales, está en un punto intermedio entre la ligereza de los Honor y Huawei y el mayor tamaño y peso de los Xiaomi. El más parecido en cuanto a experiencia sería el Samsung Galaxy A9 2018, aunque este es ligeramente mayor.

Pantalla Altura (mm) Anchura (mm) Grosor (mm) Peso (g) Ratio Batería (mAh) Vsmart Active 1+ 6,18" 156,1 76 7,95 180 81.4% 3.650 Redmi Note 7 6,3" 159,2 75,2 8,1 186 81,4% 4.000 Honor 10 Lite 6,21" 154,8 73,64 7,95 162 83.1% 3.400 Huawei P30 Lite 6,15" 152.9 72.7 7.4 159 84.2% 3.340 Samsung Galaxy A9 2018 6,3" 162,5 77 7,8 183 80.1% 3.720

Salvo por el "notch", el diseño del Vsmart Active 1+ es atractivo y sienta bien en mano. Hay detalles a mejorar, pero al final tenemos un móvil cómodo de utilizar y donde el diseño no empaña la experiencia diaria. Además, en el notch encontramos no solo la cámara frontal, también un auricular, el flashLED y el LED de notificaciones.

Si nos vamos a puntos más concretos, lo cierto es que hay algunos elementos colocados de una manera un tanto aleatoria. Solo hace falta fijarse en la parte inferior para descubrir una falta de simetría total.

Para los maniáticos de la simetría, este VSmart Active 1+ definitivamente no es su smartphone. La colocación del puerto USB-C o el micrófono no están alineados con el resto de elementos.

En el borde inferior tenemos el jack de 3.5mm, un micrófono, el puerto USB C y los altavoces, pero no están centrados y no dan un aspecto de diseño cuidado. No es algo que vaya a afectar de ninguna manera al uso, pero hay usuarios que valoran estos detalles y merece la pena comentarlo.

En la parte superior encontramos otro micrófono, mientras que en el borde lateral derecho están los botones de apagado/encendido y volumen. Entre los dos botones hay una pequeña hendidura y el recorrido es correcto. El borde lateral izquierdo es liso, salvo por la franja de antena superior y la ranura híbrida para la nanoSIM y la microSD.

Un panel correcto empañado por un 'notch' demasiado grande

El Vsmart Active 1+ incorpora una pantalla de 6,18 pulgadas, en formato 18:9 con una resolución FullHD+. Según los datos teóricos, tenemos 2246 x 1080 píxeles, aunque aplicaciones como DisplayTester o AIDA64 nos marcan 2260 x 1080 píxeles. Sea como sea, no estamos ante una pantalla 18:9 al uso.

Tenemos una densidad de píxeles de 420 ppp, un número suficiente elevado como para ofrecernos una excelente nitidez. La pantalla LCD con tecnología Quantum Color+ del Active 1+ es buena, ofrece un nivel de brillo elevado y el contraste está a buen nivel para no tratarse de un panel AMOLED.

Como ocurre en muchos otros gama media, el panel de Vsmart Active 1+ no sorprende, pero consigue buena nota en la mayoría de situaciones. En exterior, el cristal refleja ligeramente la luz pero con sus 500 nits tenemos suficiente para poder leer.

Vsmart nos permite elegir desde los ajustes si queremos establecer el brillo adaptativo, el nombre que le dan al brillo automático, o si por ejemplo queremos extender el brillo para aumentar el brillo máximo disponible. En nuestro caso hemos apostado normalmente por el adaptativo, que funciona bien y se adapta correctamente a cada situación.

El panel LCD del VSmart Active 1+ tiene un buen brillo y una correcta representación de color. En los ángulos de visión hemos notado alguna pérdida de calidad, pero el resultado general es satisfactorio.

Además de algunos reflejos, hemos notado que el brillo y el color no es tan acertado cuando lo giramos y miramos desde un ángulo elevado y que el brillo mínimo es algo elevado. Aún así, nada destacable que empañe la buena experiencia general de la pantalla.

La sensibilidad es buena y nos ha gustado especialmente el tratamiento antihuellas delantero. Al contrario que en la parte de atrás, la pantalla sí se ha mantenido bastante limpia.

Según los datos teóricos, el VSmart tiene un ratio de pantalla del 86,55%, aunque siguiendo el cálculo de DeviceSpecifications, similar al que normalmente utilizamos de GSMarena, tendríamos un 81,4%. Un porcentaje superior al 80% y similar al de otros móviles con un "notch" más pequeño. Muestra del relativamente buen trabajo en compactación realizado.

Al contrario que en los móviles con capa de personalización, el Vsmart Active 1+ carece de muchas opciones para personalizar los tonos del panel. No podemos elegir si queremos tonos más naturales o más saturados, aunque sí se añaden opciones para cambiar el tamaño de la fuente, activar la luz nocturna o el doble toque para bloquear/despertar el dispositivo.

Sí nos ha llamado la atención la incorporación de un controlador del LED de notificaciones muy completo, con la posibilidad de elegir cuando queremos que se active, el color para diversas tareas y el tipo de parpadeo.

Rendimiento: apostando por lo seguro

Qualcomm ha sido uno de los aliados clave de BQ durante estos años. De hecho, según contó la propia marca, fue a través de ellos como contactaron con Vingroup para la venta. En esta nueva gama Vsmart, la alianza con Qualcomm se ha mantenido, aunque no vemos ningún avance significativo respecto a lo que ya teníamos el año pasado.

El Vsmart Active 1+ incorpora el procesador Snapdragon 660, con su CPU Kryo 260 con cuatro núcleos Cortex-A73 a 2,2 GHz y otros cuatro Cortex-A53 a 1,8 GHz. Para la GPU, tenemos la Adreno 512. Es un chipset que ofrece muy buen rendimiento, pero el próximo mes de mayo cumplirá dos años.

Acompañando al procesador de Qualcomm tenemos 6GB de memoria RAM, una pequeña ventaja respecto a la mayoría de móviles de gama media que suelen quedarse en los 4GB. A la hora de abrir aplicaciones y la multitarea, no hemos tenido problemas con el Active 1+.

El Snapdragon 660 ya tiene unos años, pero sigue ofreciendo un rendimiento excelente tanto en juegos como en aplicaciones. Teniendo además 6GB de RAM, el VSmart Active 1+ nos permitirá realizar todo tipo de tareas.

En el día a día el rendimiento es muy bueno, podemos jugar a títulos como Asphalt 9 sin problemas y a la hora de abrir aplicaciones todo va como debería. Además, el terminal se ha mantenido en unos niveles de temperatura aceptables, casi siempre por debajo de los 30ºC, y no ha sufrido de sobrecalentamientos notables. Un pequeño punto a su favor.

El rendimiento del VSmart Active 1+ es bueno, pero lamentablemente juegos muy exigentes como el Fortnite no son compatibles.

Lamentablemente, el hecho de apostar por un chipset algo antiguo hace que juegos como Fortnite queden fuera de sus posibilidades. Hubiera sido una agradable sorpresa encontrar el nuevo Snapdragon 710, pero parece que tendremos que esperar al siguiente Vsmart.

Aquí os dejamos con la tabla de benchmarks del Vsmart Active 1+, con unos resultados que como vemos están bastante en la línea de lo que tenemos con otros móviles que también incorporan el mismo procesador de Qualcomm.

Vsmart Active 1+ Redmi Note 7 Huawei P Smart 2019 Motorola Moto G7 Plus GALAXY A9 2018 bq Aquaris X2 Pro Procesador Snapdragon 660 Snapdragon 660 Kirin 710 Snapdragon 636 Snapdragon 660 Snapdragon 660 RAM 6 GB 4 GB 3 GB 4 GB 6 GB 4 GB AnTuTu 142.641 147.046 130.026 116.035 141.346 141.558 GEEKBENCH 4.0 (SINGLE/MULTI) 1.626 / 5.875 1.627 / 5.823 1.531 / 5.149 1.317 / 4.723 1.584 / 5.772 1.642 / 5.763 PCMARK WORK 6.061 6.335 5.853 6.230 5.977 6.085

El Vsmart Active 1+ llega con 64GB de almacenamiento, de los cuales quedan libres 48.40GB. Además, aquellos que quieran ampliar la memoria podrán hacerlo a través de la microSD, compatible con tarjetas de hasta 256GB.

A nivel de conectividad, no hemos tenido problemas ni con el Bluetooth ni con el GPS, aunque sí ha habido un par de ocasiones donde los datos y el WiFi que han tardado más en activarse que de costumbre. Aunque lo que más echamos en falta es el NFC. Extrañamente, el Vsmart Active 1+ no incorpora NFC cuando por ejemplo el bq Aquaris X2 Pro sí lo tenía.

Algunos problemas no muy habituales en Android puro

Android puro sin capa de personalización suele ser sinónimo de software con pocas opciones, pero actualizado y muy estable. Sin embargo, el Vsmart Active 1+ no nos ha transmitido esta idea.

Pese a que no tenemos más aplicaciones preinstaladas que las propias de Google y una propia para la grabadora y otra para la radioFM, el software de Vsmart nos ha resultado algo lento, con varias errores no muy habituales y donde hemos tenido que reiniciar el dispositivo en varias ocasiones porque se nos había quedado colgado, la aplicación no respondía o el WiFi no conectaba.

Entendemos que Vsmart puede mejorar fácilmente esta experiencia, pero en estas primeras semanas el software parece no suficiente pulido. De manera relacionada, el nuevo Vsmart llega junto a Android 8.1 Oreo y no con Android 9 Pie. Hemos visto que los BQ ya están recibiendo la última versión de Android, por lo que este Vsmart Active 1+ también debería recibirla pronto y de paso mejorar el apartado del software.

Siendo Android puro, lo lógico es que hubiera llegado junto a Android 9 Pie. Pero inexplicablemente tenemos una versión más antigua y donde la estabilidad no ha sido la esperada para un software tan limpio.

La extraña resolución elegida para el Vsmart Active 1+, junto a unos bordes muy curvados provoca que ciertos elementos de la interfaz se solapen con el cuerpo del dispositivo. Pasa por ejemplo en la pantalla de bloqueo, con el botón de desbloquear donde la animación queda ligeramente cortada.

Detalle de como la animación del desbloqueo queda demasiado cerca del borde inferior.

En cambio, en aplicaciones como Youtube se opta porque el "notch" siempre quede oculto y se añade una franja negra superior.

Por todo lo demás, tenemos una versión de Android puro sin muchos más añadidos y donde pese a los fallos puntuales, el rendimiento es su principal virtud.

Esta sensación de software inacabado también lo hemos encontrado con la aplicación de cámara. Al abrir la cámara lenta nos salía un bug con un error crítico, que nos solicitaba ponernos en contacto no con Vsmart, sino con BQ. Fruto del hecho que el Vsmart Active 1+ ha reciclado la cámara de BQ y un pequeño detalle donde se aprecia como la transición entre una marca y otra todavía tiene trabajo por delante.

A nivel de biometría, el lector de huellas del Vsmart Active 1+ funciona correctamente. Está colocado en una posición cómoda y el tiempo de respuesta es bastante rápido. También contamos con la posibilidad de añadir un rostro de confianza para desbloquear el móvil, pero no se trata de un reconocimiento facial completo.

Una doble cámara algo lenta pero con buenos resultados

El Vsmart Active 1+ apuesta por un sistema de doble cámara trasera, con un sensor principal Samsung S5K2L8SX de 12 megapíxeles con una apertura f/1.8 y un sensor secundario Samsung S5KX7SP de 24 megapíxeles, lente de apertura f/1.8 y píxeles de 0.9 μm.

Contamos con un sistema de 6 lentes y flash LED de cuatro LEDs, autoenfoque por detección de fase, HDR automático, modo retrato, zoom 2x y posibilidad de capturar en RAW a través del modo manual.

La aplicación de cámara de Vsmart es idéntica a la que teníamos con BQ, pero como hemos comentado antes todavía no es bastante estable. El diseño es sencillo, minimalista y las opciones están bastante claras. En la pestaña principal tenemos el botón de disparar, cambiar a la cámara frontal y pasar al vídeo, mientras que en la zona superior está el flash, el temporizador, el HDR y los ajustes.

Al deslizar accederemos al modo retrato, belleza, la panorámica y el modo manual, que permite configurar el enfoque, la ISO, la apertura y el balance de blancos.

Cámara trasera

¿Cómo se comporta la cámara del Vsmart Active 1+? El enfoque es bastante acertado y la velocidad es buena. Hacer fotos con el Vsmart no es la experiencia más rápida, pero sí es bastante apuntar y disparar.

De día se consiguen imágenes nítidas, con colores naturales y en un término medio de saturación. Aunque el HDR suele mejorar esta intensidad.

El nivel de detalle es correcto y los bordes son nítidos, aunque la cámara del Vsmart no logra lucirse aunque las condiciones de luz sean excelentes.

Cuando la situación es algo más compleja, se nota que empieza a aparecer levemente el ruido. Las texturas y los bordes no están tan definidos y aunque sigue manteniendo el nivel, el procesado podría ser más agresivo para mejorar la imagen.

En fotografías con un primer plano, no conseguimos que el enfoque sea muy llamativo y aunque sea sorprendente, nos hemos visto echando en falta una inteligencia artificial con reconocimiento de escenas para cosas tan típicas como la comida.

El rango dinámico es correcto y bastante equilibrado. Ni oscurece las sombras ni quema por completo las escenas más iluminadas, aunque a la que la escena sea algo complejo no conseguirá quizás la foto deseada.

Por la noche el nivel de detalle cae considerablemente como es de esperar, pero al menos la cámara del Vsmart Active 1+ consigue un buen nivel de iluminación.

Con el uso de la tecnología Tetracell que combina los píxeles 4 en 1, lo que hace es capturar más luz y esto se nota en escenas muy oscuras. Donde otros móviles hacen un tratamiento más delicado de las sombras y las luces, el Vsmart ilumina la escena muchísimo. Esto provoca que el nivel de detalle caiga y la representación de color no sea muy acertada, pero de noche a veces compensa.

El Vsmart Active 1+ se defiende bastante bien de noche.

La cámara de Vsmart dispone de HDR automático, que nos ofrece un resultado normalmente más atractivo. Con el HDR apagado, las sombras y los cielos carecen de intensidad aunque esto se salva con el HDR en auto. Adicionalmente, se incluye un HDR Plus todavía más agresivo y que capta más luz, aunque en este caso el tiempo de procesado es considerablemente mayor.

El modo HDR automático (derecha) suele captar más luz y los tonos siguen siendo bastante naturales, por lo que normalmente lo hemos dejado activado.

Fotografía en automático (izquierda) vs modo HDR (centro) vs HDR Plus (derecha)

El modo retrato en el Vsmart Active 1+ se realiza gracias al segundo sensor incluido. La fotografía tiene un buen nivel de detalle y el desenfoque del fondo es bueno. De hecho, la aplicación nos permite seleccionar el nivel de apertura deseado.

Al contrario que otras marcas, que separan claramente el modo retrato del modo apertura, en el Vsmart está en el mismo sitio y al final lo que cambia es la apertura elegida. El recorte sin embargo se nos antoja algo artificial, no hay zonas difuminadas que no deberían, pero a simple vista el recorte en el pelo no es el más apropiado.

El modo retrato nos permite elegir la apertura y aunque el recorte es algo irregular, el resultado es satisfactorio en detalle y profundidad.

Otra opción que permite la doble cámara es la del zoom. En este modelo, tenemos zoom óptico 2x. El resultado es bueno, se capta la misma cantidad de luz y los colores se mantienen. Respecto al detalle, notamos una leve mejoría respecto a hacer la foto normal y aumentar, aunque tampoco es una diferencia tan grande como para que su inclusión sea un factor diferencial.

Foto estándar (izquierda) vs zoom 2x (derecha)

Cámara frontal

En la cámara frontal contamos con un sensor de 20 megapíxeles Samsung S5K2T7 con una lente de apertura f/2.0 y flashLED. Los selfies producidos tienen buen color en modo automático, el nivel de detalle es alto y el rango dinámico es correcto. La calidad de las cámaras frontales ha mejorado bastante y la del Vsmart Active 1+ cumple con lo esperado.

De noche, los selfies del Vsmart Active 1+ también son bastante correctos. El detalle cae como es de esperar, pero se mantiene en unos niveles aceptables y los tonos están bien.

Al igual que la trasera, la cámara frontal del Vsmart Active 1+ consigue niveles resultones incluso de noche.

Donde sí hemos tenido una experiencia irregular es con el modo retrato. Aquí, el efecto bokeh está hecho mediante inteligencia artificial y el recorte y desenfoque es bueno, sin embargo extrañamente nos arroja en determinadas ocasiones un tono sepia extraño que rompe por completo los tonos naturales que debería tener la imagen.

El efecto retrato de la cámara frontal, nos arroja selfies con un extraño tono sepia.

Y como en todo móvil, también disponemos del ya clásico modo belleza. El de Vsmart nos permite aplicarlo también con la cámara trasera. Entre las opciones, está en niveles del uno al tres el suavizado de la piel, adelgazar el rostro y agrandar los ojos.

Vídeo

Para la grabación de vídeo, tenemos la posibilidad de grabar a 4K y 30fps. Es lo máximo que permite el Snapdragon 660. El resultado es aceptable, aunque de noche la calidad baja mucho, sobre todo en comparación con los resultados de la cámara.

La captura de sonido es buena, tanto en la cámara trasera como en la frontal, que está limitada a 1080p. Además, disponemos de la posibilidad de realizar zoom 2x en medio del vídeo.

Adicionalmente, también podemos grabar en time lapse, cámara rápida y cámara lenta a 120 y 180 fps.

Autonomía: la carga rápida llega para salvarnos el día

La batería del Vsmart Active 1+ alcanza los 3.650 mAh. Un número bastante generoso para su pantalla de 6,18" y por encima de lo que añade por ejemplo el Huawei P30 Lite, del mismo tamaño aunque bastante más ligero.

La autonomía es un punto clave en cualquier móvil y con el Vsmart Active 1+ tenemos un resultado correcto pero sin destacar. No se queda corto como ocurre con algunos móviles de 3.000 mAh, pero andamos lejos de los 4.000 mAh que también hemos visto en otros. ¿Cómo se traduce esto? El Vsmart Active 1+ nos permite llegar al final del día, pero si el uso es moderadamente intenso nos pedirá pronto el cargador.

La gestión de Android 8.1 Oreo quizás no es la mejor y hemos obtenido una autonomía ligeramente por debajo de lo que esperábamos. En total, hemos obtenido alrededor de las 5 horas de pantalla con un uso basado en redes sociales, Spotify, algunas fotos con la cámara, un pequeño rato de juego y vídeos de Youtube, todo con el brillo adaptativo.

Con el VSmart Active 1+ hemos obtenido entorno a las 5 horas de pantalla, llegando al final del día apurando la batería. Afortunadamente, la carga rápida funciona muy bien y permite completar la batería en menos de una hora y media.

Pero para mejorar este apartado, el Vsmart Active 1+ llega con compatibilidad con Quick Charge 4+ a través de su puerto USB tipo C. Para acompañarlo, Vsmart nos ofrece un cargador de 18W compatible con Quick Charge 3.0 con su logo impreso.

¿Por qué Vsmart no ofrece un cargador Quick Charge 4.0? Principalmente porque las ventajas de Quick Charge 4+ se encuentran en el propio móvil y no tanto en el cargador utilizado, que con ser Power Delivery ya debería servir para extraer todo su potencial.

El tiempo de carga completo con el cargador que viene por defecto es de una hora y 20 minutos, completando el 50% en la primera media hora y llegando al 20% en un cuarto de hora.

Un audio que se queda algo corto

En los últimos meses estaba reencontrándome con el sonido de los móviles de gama media, pero creo que Vsmart podría haber hecho algo más en el Active 1+. El altavoz inferior suena potente y alcanza los X decibelios según nuestras pruebas a volumen máximo. Sin embargo en ese punto la distorsión es evidente. Ya no se trata que las notas estén mejor o peor logradas, sino que a volumen máximo no es recomendable ponerlo.

Con un volumen moderado, el sonido del Vsmart Active 1+ igualmente nos ha parecido algo básico, metalizado y sin profundidad. El sonido es más potente y aparentemente atractivo que en otros móviles más baratos, pero la calidad es bastante básica.

Android puro no ofrece grandes opciones de personalización para el audio, pero además el sonido de los altavoces sufre bastante a volumen máximo y se distorsiona de manera notable.

Sí mejora la situación con los auriculares, donde podemos utilizar los que vienen incluidos con el terminal. En este caso no hemos notado problemas y el contar con el jack de 3.5mm se agradece.

Echamos en falta alguna opción de personalización del audio extra, aunque Android puro no añade muchas opciones en esta dirección y Vsmart tampoco ha incorporado ninguna propia.

Vsmart Active 1+, la opinión y nota de Xataka

El Vsmart Active 1+ es un móvil de gama media que va a lo seguro. Su diseño de cristal con ese degradado es llamativo y en tienda a muchos usuarios les gustará. Con el aspecto delantero quizás no aciertan tanto, pero en general es un móvil al uso donde se percibe como moderno aunque no tiene una líneas de diseño especiales que lo hagan diferenciarse del resto.

La calidad de la pantalla es correcta, tenemos un procesador que ofrece un buen rendimiento y Android puro siempre es bien recibido. Sin embargo, este Vsmart todavía necesita una última mano en el software. No solo para actualizarlo a la última versión, sino para corregir varios bugs y mejorar la estabilidad.

El Vsmart Active 1+ ofrece un buen rendimiento, la cámara es solvente y en general es un móvil que no tiene puntos flacos importantes, sin embargo su precio está por encima de mercado y hay algunos detalles como el diseño, el sonido o el propio software que se deberían haber cuidado más.

Por 319 euros, es un precio que se encuentra bastante por encima de lo que puede encontrarse en otros rivales, que prefieren situarse más cerca de los 250 euros. ¿En qué situaciones merecería la pena pagar algo más e ir a por este Vsmart Active 1+? Lo cierto es que se nos antoja difícil. No tenemos NFC, el software con Android puro no está suficiente pulido para ser un factor diferencial y la cámara, pese a que consigue buenos resultados, tampoco ofrece algo mejor de lo que ya hemos visto en otros terminales como el Huawei P Smart 2019 o el Redmi Note 7.

Vsmart, como BQ hasta la fecha, nos ofrece un móvil muy equilibrado. Sin embargo, pequeños detalles que sí encontrábamos antes como el NFC ahora no están. Además, el hecho de venir con Oreo de base y no con Android Pie nos recuerda el retraso que ha llevado la anterior marca a la hora de actualizar sus terminales.

La marca vietnamita, con la ayuda del fabricante español, puede que en el futuro nos enseñe caminos nuevos pero por el momento seguimos teniendo un dispositivo bastante reconocible. Un móvil que ofrecerá una buena experiencia en cuanto arreglen sus distintos problemas de estabilidad, pero que no ofrece ninguna característica diferencial que lo convierta en un móvil referente. Vsmart llega a España con su Active 1+ como móvil más destacado, pero creemos que necesitarán algo más para poder hacerse un hueco en el difícil mercado de la gama media.

8.2 Diseño8.25 Pantalla8.0 Rendimiento8.5 Cámaras8.0 Software8.0 Autonomía8.25 A favor Rendimiento más que correcto para el día a día.

La cámara se defiende bien en todo tipo de situaciones.

El brillo automático funciona correctamente.

El diseño trasero con su degradado de color es un acierto. En contra Diseño asimétrico y elementos no muy atractivos como ese "notch" gigante.

Versión antigua de Android y algunos problemas de estabilidad.

El sonido es demasiado básico.

No tenemos NFC.



El terminal ha sido cedido para la prueba por parte de VSmart. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.