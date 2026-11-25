Cuando nos ponemos a estudiar delante de un tocho de apuntes, es fácil que al rato la concentración comience a flaquear. En este caso, levantarse de la silla para hacer 15 minutos de ejercicio moderado es algo que siempre nos han dicho que puede despejarnos y mejorar el rendimiento académico. El problema es que no es tan fácil.

La base. Uno de los pilares habituales para defender los descansos activos viene de un ensayo publicado en 2014. En este un grupo de investigadores evaluó a 123 niños de entre 10 y 11 años de cuatro colegios de primaria tras hacer una hora de deberes. De este modo, cada estudiante pasó por cuatro escenarios distintos: seguir sin pausa, hacer un descanso pasivo, realizar 15 minutos de actividad física moderada o hacer 15 minutos de ejercicio vigoroso.

El resultado determinó que la mejora cognitiva más marcada se daba en el grupo de niños que habían hecho una actividad moderada. Por contra, el ejercicio vigoroso arrojó resultados similares a los que se vieron en hacer un simple descanso pasivo, seguramente por la fatiga que genera.

Tiene sentido. Para explicar cómo el movimiento puede ayudar a fijar todo lo que se ha estudiado, se suele recurrir a un estudio de 2021 donde se analizó todo lo que ocurría en el cerebro cuando se estaba haciendo bicicleta estática. Aquí los investigadores observaron que tanto el ejercicio moderado como el intenso elevaban los niveles de BDNF del cerebro y de anandamida, un endocannabinoide implicado en la plasticidad sináptica.

Tres meses después, los participantes recordaban mejor las asociaciones aprendidas tras la sesión de ejercicio moderado que tras el reposo, un efecto acompañado de cambios en los patrones de activación del hipocampo detectados mediante resonancia magnética funcional.

El deporte influye. Otro argumento habitual señala que los deportes de equipo aportan un extra cognitivo frente a actividades individuales como correr o nadar. Y esto es algo que también se ha estudiado, determinando que los deportes en lo que el entorno cambia constantemente, como el fútbol, favorecen en mayor medida el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva.

El rendimiento académico. Hasta aquí sabemos que el deporte puede mejorar nuestro cerebro y las conexiones que va realizando, pero cuando comprobamos si de verdad tiene un impacto en cómo rendimos en el estudio, la verdad es que hay varios matices. Estos los aporta una revisión paraguas donde se comparó el impacto de la actividad física puntual a la hecha durante vairos meses.

El resultado nos mostró que, mientras la actividad física regular y sostenida en el tiempo tiene un efecto positivo moderado en los logros académicos, el ejercicio puntual no mostró esta misma mejora de rendimiento. Esto nos hace que ver que parar de estudiar 15 minutos para hacer ejercicio no aporta beneficios al estudio, sino que es importante mantener una rutina si de verdad queremos ver sus efectos.

Imágenes | Manuel Camacho-Navarro

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