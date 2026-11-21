Posiblemente, después de la pastilla para adelgazar sin ejercicio, el invento más deseado de los vagos sean los calcetines para caminar sin esfuerzo. Vale, puede que no se te haya ocurrido nunca, pero seguro que ahora no puedes dejar de pensar en ello. Posiblemente eso es lo que le pasó a los científicos de la Universidad de Texas Austin que descubrieron estos calcetines, ya que, en realidad, no los diseñaron con la intención de inventar nada. Su objetivo era otro, pero al final mataron dos pájaros de un tiro.

El objetivo inicial. Estos científicos, cuyo estudio se ha publicado recientemente, querían comprobar por qué los humanos tenemos los pies más rígidos que otros primates. La hipótesis principal al respecto apunta a que hemos desarrollado esta cualidad física para andar erguidos con menos esfuerzo. En el pasado ya se habían hecho estudios en los que se provocaba rigidez en el pie y no se había conseguido nada, por lo que no contaban con que estos calcetines pudiesen terminar convirtiéndose en un invento interesante.

Rigidez en el arco. Estos calcetines aprietan la parte delantera del pie, donde tenemos los dedos, para que el arco se mantenga rígido en un 65%, lo justo para que el pie pueda seguir doblándose y levantándose sin problema en cada paso. En el estudio se invitó a doce adultos sanos a usarlos durante cinco minutos caminando en una cinta de correr. Después, repetían el proceso con unos calcetines normales.

El experimento. El gasto energético de todos los participantes se evaluó mediante una máquina que mide el oxígeno inhalado y el dióxido de carbono exhalado. Así, vieron que los calcetines redujeron el gasto metabólico de 10 de los 12 participantes. La reducción media fue de un 2%. Según los autores, sería equivalente a quitarse un peso de 2 kg de la cintura. Puede parecernos poco, pero prueba a cargar una mancuerna de dos kilos en una riñonera y comprueba cómo te sientes después.

Las causas. Estos científicos consideran que el ahorro energético se debe a que con unos pies más rígidos los músculos de la pantorrilla empujan con algo más de fuerza, pero se contraen más despacio. Sería algo así como pasar a una marcha más larga en una bicicleta. El esfuerzo es menor.

Mucho más que calcetines para vagos. Si bien su objetivo no era inventar nada, ahora estos investigadores creen que sus calcetines podrían ser útiles para personas que deben caminar mucho en su día a día, ya sea por trabajo o por circunstancias personales. Además, ayudarían a personas que tienen problemas de movilidad a caminar más fácilmente y experimentar los beneficios de hacer caminatas. Y sí, también serían útiles para vagos, pero esa es la menor de sus aplicaciones. Ahora solo queda comprobar si en un estudio con más personas y durante tiempos más prolongados se repiten los resultados. Si es así, podríamos estar ante un inventazo.

Imagen |Nick Page (Unsplash)

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