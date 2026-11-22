La norma que rige ahora mismo el ejercicio es la necesidad de esforzarnos para romper el equilibrio del organismo y descansar lo justo que permita reconstruirlo más fuerte. Pero cuando la balanza se inclina demasiado tiempo hacia la carga y la recuperación brilla por su ausencia, aparece el síndrome de sobreentrenamiento que castiga al músculo, al metabolismo y al sistema inmunitario. Pero ahora se ha visto que también afecta al cerebro.

Está estudiado. El trabajo, publicado en la revista Neuroscience, tenía como objetivo conocer exactamente qué ocurre en el hipocampo cuando el ejercicio pasa de un estímulo saludable a una auténtica sobrecarga crónica. Y esta zona del cerebro es bastante interesante, puesto que está encargada de la memoria, la respuesta al estrés o la regulación emocional.

Cómo lo hicieron. Para determinar el efecto de la sobrecarga a la hora de entrenar, los investigadores apostaron por trabajar con ratones macho a los que dividieron en dos escenarios. Por un lado, expusieron a estos animales a un esfuerzo puntual hasta el límite y, por el otro, a un programa prolongado diseñado para imitar la saturación que sufre un deportista de élite.

Si nos centramos en el esfuerzo puntual hasta llegar al agotamiento, se pudo ver que inmediatamente después del esfuerzo los niveles de dopamina subieron en el hipocampo, mientras que las enzimas que la fabrican comenzaron a disminuir para poder compensar el pico y volver a tener unos niveles normales.

Con mucha carga. Aquí la cosa cambia completamente, puesto que tras poner a los animales a entrenar en cinta con una intensidad creciente y sin apenas descanso, se detectó un gran desajuste metabólico. En concreto, se vio cómo los niveles de dopamina comenzaron a aumentar como antes, pero también la enzima que se encarga de fabricarla, por lo que no había un esfuerzo por tratar de compensar algo que estaba descontrolado y que predisponía a un aumento de dopamina sin control.

La serotonina. Para los investigadores, lo más importante no es el aumento de la dopamina, sino que la serotonina se mantuvo estable en ambas situaciones del experimento. Y esto es importante porque, durante décadas, la llamada hipótesis serotoninérgica de la fatiga central sostuvo que el agotamiento mental tras el ejercicio prolongado se debía a un aumento de la serotonina cerebral. Pero con el tiempo esto evolucionó para explicarlo con un cociente entre serotonina y dopamina, que hace que un alto valor favorezca la fatiga, mientras que uno más bajo se asocie a un estado de activación.

En los ratones sometidos a ocho semanas de entrenamiento extremo, la serotonina no varió, pero al mantenerse elevada la dopamina, el cociente serotonina/dopamina cayó durante el periodo de descanso. Dicho de otro modo: el sistema nervioso parecía incapaz de bajar las revoluciones cuando el cuerpo necesitaba recuperarse.

Es un problema. Con estos resultados encima de la mesa, se puede presuponer que un exceso de ejercicio sin el conveniente descanso puede dejar al cerebro "atascado a toda marcha" pudiendo generar ansiedad o irritabilidad. Aunque hay muchas dudas encima de la mesa, ya que los investigadores no evaluaron los efectos en el sueño o en los niveles de alerta de los ratones.

Imágenes | Franco Monsalvo

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