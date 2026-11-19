Entre 2013 y 2016, casi 200 personas con la misma app de contar pasos hicieron las maletas y se fueron a vivir a Nueva York. No se mudaban por salud, ni nada de eso. Unos lo hicieron por trabajo, otros por amor… Lo único que tenían en común era que venían de ciudades con un "walk score" medio (un índice de 0 a 100 que puntúa lo fácil que es hacer la vida a pie) de 48. Nueva York tiene 89.
Y, claro, empezaron a caminar más: de 5.600 a 7.000 pasos diarios. Lo que pasó después es tan llamativo que se acabó publicando en una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo: ir al trabajo andando es algo mucho más provechoso de lo que podríamos imaginarnos.
Eso sí, hay algo más.
¿Qué es lo que se está midiendo aquí? Tim Althoff y su equipo de la Universidad de Washington y Stanford partieron de los registros de 2,1 millones de usuarios de Azumio Argus, una app que cuenta pasos minuto a minuto, y se quedaron con los que se habían mudado al menos 100 kilómetros. Eran 5.424 personas que compararon consigo mismas, antes y después de la mudanza.
Ahí es donde está el corazón de la alcachofa. De por sí, sabíamos que en ciudades 'caminables' se camina más. Lo que no sabíamos era si el mero hecho de mudarte a un sitio caminable, te hace moverte más. La ventaja de este estudio era que el 98 % de los estadounidenses que se mudan cambia de casa por vivienda, familia o trabajo, según la Oficina del Censo.
Es decir, el entorno cambia y la voluntad, en principio, no. Nadie se muda para andar más.
Pero lo hacen. Porque el resultado sale casi lineal: 16,6 pasos más por cada punto de 'walk score'. Y eso significa que un salto grande (entre 49 y 80 puntos) añade unos 1.100 pasos diarios, once minutos andando. De golpe y porrazo. Sin que nadie se proponga a hacerlo: na hora semanal más de actividad moderada o vigorosa, por la cara.
El salto inverso los resta y mudarse a una ciudad parecida no cambia nada.
Pero bueno, ¿y qué más dan 1.100 pasos más que menos? Ahí sí que tenemos datos. Un metaanálisis publicado en The Lancet Public Health en 2025, con 57 estudios de pasos medidos por dispositivo, asoció 7.000 pasos diarios (frente a 2.000) con una mortalidad un 47 % menor. Y el beneficio no crece sin fin, es verdad: otro metaanálisis lo vio aplanarse entre 6.000 y 8.000 pasos en los mayores de 60. Pero esto a los 178 nuevos neoyorquinos les daba igual: aterrizaron justo en esos 7.000.
Así que tenemos que andar más, ¿no? Sí, claro. ¡Por supuesto que sí! En 263.450 participantes del UK Biobank, quienes iban a pie tenían un 36 % menos de mortalidad cardiovascular. Andar es bueno.
Pero no caigamos en el error de pensar que todo es cuestión de voluntad. Lo que sugiere el estudio de Nature es que si queremos andar más no basta con ir andando al trabajo. Hay que diseñar el mundo para que andemos más. El impacto en la salud sería enorme. Y sin pastillas de por medio.
Imagen | John Mcarthur
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