La cadena alemana Kaufland, "hermana" de Lidl, desembarca en España con su su nuevo marketplace

A pesar de lo disputado que está el negocio del retail en España, a la cadena alemana Lidl no le va nada mal. En cuestión de tres décadas (abrió su primera tienda en nuestro país en 1994) se ha consolidado como la tercera gran cadena en volumen de negocio, acumulando una cuota de valor del 7,3%, por encima de Eroski, DIA, Consum o Alcampo. Solo la superan Carrefour y Mercadona, dos enseñas con una historia mucho más extensa en España que se remonta a los años 70.

La experiencia ha sido lo suficientemente buena como para que la matriz de Lidl, Schwarz, haya decidido dar un nuevo paso y lanzar su propio ‘Amazon’ en el mercado español.

Con ustedes, Kaufland. El martes, en plena resacada del adelanto electoral y con medio país hablando de huelga general, Schwarz decidió mover ficha en el mercado español: el grupo alemán, matriz de Lidl, decidió lanzar el marketplace Kaufland.es, un espacio de venta online que actúa como intermediario entre vendedores y compradores. Más o menos como un Amazon, aunque en este caso la plataforma llega de la mano de un gigante europeo de la venta minorista.

¿Es una marca nueva? En España sí, pero en otras partes de Europa lleva décadas funcionando. De hecho, si accedes a Kaufland.es lo primero que verás es un mensaje de bienvenida que recuerda que la marca Kaufland existe desde hace más de 40 años en Alemania. La plataforma opera también en Francia, Italia, Polonia, Austria, República Checa, Eslovaquia y Países Bajos, por lo que España es su noveno mercado.

La marca no se limita solo al mundo del marketplace. Opera también en la venta minorista de alimentación, con más de 1.600 tiendas físicas. Hay países, sin embargo, en los que no cuenta con locales. Al menos de momento, su desembarco en España parece limitarse también al comercio online para operar como plataforma de contacto entre marcas, empresas y clientes.

Presumiendo de catálogo. Quizás para dejar claro que es una marca asentada y con experiencia en otros países europeos, uno de los datos que ha querido subrayar Kaufland es la amplitud de su catálogo en España. El marketplace desembarca con más de 10 millones de artículos en más de 6.400 categorías y con más de 3.100 comerciantes online.

En su web pueden encontrarse desde artículos de electrónica a jardinería, bricolaje, hogar, moda, parafarmacia, deporte y alimentación. En el conjunto de su red el catálogo es aún mayor: Kaufland.de supera los 45 millones de productos.

UN VISTAZO A...

¿Por qué se lanza al mercado español? La realidad es que no le faltan motivos. Su plataforma de venta acaba de activarse en España, pero eso no significa que no esté familiarizada con nuestro país. La firma asegura que ya tenía comerciantes españoles que vendían artículos en sus marketplaces de Alemania, Francia, Italia o Polonia, entre otros países.

Con experiencia. Además, su matriz, el Grupo Schwarz, ha demostrado que sabe expandirse en el mercado ibérico: su otra gran enseña, Lidl, es ya la tercera cadena de supermercados de España por cuota de negocio. El último análisis de Worldpanel by Numerator le atribuye un 7,3%, lejos del 9% de Carrefour y 27,4% de Mercadona, pero sensiblemente por encima de Alcampo, Consum, DIA o Eroski.

Si nos fijamos en su nivel de penetración en los hogares españoles, la foto incluso es más favorable. La cadena llega al 62,4% de los compradores. En ese aspecto supera a Carrefour y el resto de la competencia, salvo Mercadona.

Aumentando la presión. El desembarco de Kaufland es interesante por otra razón: suma un nuevo competidor al disputado negocio de los marketplaces, que según un estudio reciente de Elogia acapara ya el 50% de las ventas online en nuestro país. Otro 45% combina esas plataformas con las tiendas online de marcas o firmas de retail.

Eso sí, aunque el negocio es amplio, Kaufland deberá abrirse camino en un sector en el que Amazon ha alcanzado una penetración aplastante (90%) y hay otras enseñas que han conseguido hacerse muy populares, como AliExpress, Temu o Shein.

La empresa alemana no oculta que aspira a consolidarse como "la mayor red de marketplaces de Europa" y que confía en que su estreno en España sea similar al que ha conseguido en Francia o Italia, donde solo unos meses después de su lanzamiento rondaba ya el millón de visitantes mensuales.

A su favor tiene el apoyo del gigante germano Schwarz, que cerró el ejercicio pasado con 14.500 tiendas, más de 600.000 empleados y una facturación global que rondó los 185.600 millones de euros, en gran medida gracias al tirón de Lidl. Kaufland generó ingresos por ventas equivalentes a 36.700 millones de euros, un 4,3% más que el ejercicio anterior.

Imágenes | Grupo Schwarz y Kaufland

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