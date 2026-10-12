Hay un español que tiene 1.500 millones de euros y pocos saben quién es. Jesús Núñez empezó vendiendo un colegio a los 19 años





¿Se puede ser millonario y ser un absoluto desconocido de la prensa diaria? Que se lo digan al legendario Masayoshi Son. O mejor, a Zhu Yiming o Liang Wenfeng, fundador de DeepSeek, ambos perfiles casi anónimos para la prensa europea. Porque hay fortunas que se reconocen por la etiqueta en una camisa y otras que solo se reconocen por un campus. La de Jesús Núñez Velázquez es de las segundas. En 2024, irrumpió en la prensa como el número 23 de hombres más ricos de España, con 1.600 millones de euros. Forbes estimó su riqueza a la baja en 2025, en 1.500 millones de euros para él y su familia. Fuera del sector educativo madrileño, casi nadie sabría ponerle cara.

Del cole a la universidad. Es segoviano, natural de Pecharromán (una localidad de apenas 10 habitantes perteneciente al municipio de Valtiendas). Llegó a Madrid hace más de medio siglo para estudiar Magisterio y Ciencias de la Educación. Y con apenas 19 años creó su primer colegio de preescolar y primaria en el barrio de San Blas. Bueno, más que crearlo la inauguró.

En 1993 fundó la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), que se presenta como la primera universidad privada no confesional de España. Su campus de Villanueva de la Cañada se levantó sobre suelo municipal, tras unos acuerdos con el ayuntamiento que tiempo después le concedió la Medalla de la Villa. Hoy tiene unos 17.000 alumnos y más de 8.800 convenios con empresas.

La primera venta. En 2019, el private equity británico CVC, uno de los fondos con mayores inversiones en LaLiga española, la envasadora Deoleo o Naturgy, se hizo con una participación mayoritaria de la UAX, valorada en 1.100 millones. Jesús Núñez siguió siendo el accionista mayoritario con un 30%, junto a su socio Manuel Gil Piñera, y siguió presidiendo la universidad. Esa operación fue la que lo catapultó a las listas de ricos.

El dinero, en una sicav. Buena parte del patrimonio pasa por Gesbolsa Inversiones, una sicav registrada en la CNMV que rondaba los 1.490 millones a principios de 2025. Forbes explica que el grueso de la fortuna viene de la venta de la UAX y que el resto son inversiones financieras e inmobiliarias. Es lo contrario de Amancio Ortega, el millonario más conocido del país pese a su perfil bajo: detrás de Núñez no hay una marca que el público pueda tocar. Tampoco es el único caso: en nuestro repaso a los diez mayores millonarios aparecen Tomás Olivo, de perfil muy discreto, o Daniel Maté, cuya fortuna viene de invertir y no de empresas que fundó.

La segunda venta, en 2025. En 2024 se supo que CVC exploraba vender la UAX por unos 2.000 millones. El 29 de octubre de 2025, Cinven anunció que compraba la mayoría junto con el fondo Mubadala y con Núñez, que haría la estrategia de reinvertir con su propio equipo. El precio no se hizo público, pero la prensa económica habló de unos 2.000 millones, casi el doble de lo pagado en 2019. Solo sobre el papel, y si la valoración se aplicara entera, las acciones de Jesús Núñez valen al menos 600 millones.

UN VISTAZO A...

Ladrillo, platós y clínicas. Fuera de la universidad, a finales de 2024 fundó Cambises Inmosoluciones, que compró 23.600 metros cuadrados de suelo en Coslada por unos 12,3 millones. Otra de sus empresas, Toboggan Group, encargó cinco estudios de producción audiovisual en Villaverde: 30.000 metros cuadrados y 22 millones de inversión. Ha montado además una policlínica, una clínica dental, laboratorios y un hospital veterinario.

La familia. Los tres hijos de Jesús Núñez —Iris, Marcos y Jesús Núñez Trébol— aparecen vinculados a distintas sociedades familiares. Iris ocupa la vicerrectoría de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Universidad Alfonso X el Sabio y también forma parte de sus órganos de gobierno, mientras que Marcos figura como administrador de Gesbolsa, la sociedad que concentra buena parte de las inversiones financieras del grupo.

La familia también participa en compañías relacionadas con varios centros educativos privados (particularmente un sobrino suyo), entre ellos los colegios Monfort y Greenwich, en Madrid, y Meres, en Asturias.

Lo que ha pasado en 2026. Con Cinven al volante, la UAX sigue creciendo. Desde 2019 ha invertido 350 millones en nuevos campus en Madrid y Málaga, en enero se hizo universidad oficial del Atlético de Madrid y en mayo estaba a punto de desembarcar en Galicia a través de CESUGA. Las dos últimas listas de Forbes salieron a principios de noviembre, así que su cifra de 2026 aún no se conoce.

La operación de Cinven se inscribe, además, en una ola de capital riesgo sobre las universidades privadas de Madrid. Permira adquirió la Universidad Europea en 2019 por 700 millones de euros y así la Comunidad de Madrid concentra una parte desproporcionada de la universidad privada española (en torno al 41%). Si es "capital de la educación", lo es a través de capital privado.

Elitismo para la élite. La UAX no es una universidad accesible en términos económicos. Para el curso 2025-2026, su tarifa anual de Medicina asciende a 23.700 euros; Odontología, a 20.000; Veterinaria, a 19.000; y Farmacia, a 13.300 euros. Incluso grados menos intensivos en laboratorios o prácticas clínicas se sitúan habitualmente entre 9.500 y 12.000 euros al año, frente a los precios públicos muy inferiores de las universidades públicas madrileñas. Ese nivel de precios alimenta la percepción de una institución orientada a un alumnado con mayor capacidad adquisitiva. El Cierre Digital la describe como “elitista” y “facilitadora de aprobados”.

La UAX también presume de una empleabilidad del 95% y de contar con estrellas en sus campus. En música, la pianista y compositora Carmen Lancho pasó por su Facultad de Música; también se vinculan a la institución Óscar M. Leanizbarrutia, nominado al Goya por la música original de ‘Red de libertad’, y Leo de María, antiguo alumno y actual profesor. En el terreno deportivo, la universidad ha construido una marca de prestigio mediante la UAX Rafa Nadal School of Sport: Rafa Nadal, Marc Gasol y David Villa han participado en actos y actividades de la escuela, pero son embajadores o figuras vinculadas a ella, no graduados de la UAX.

Imágenes | Composición propia (mediante el asistente ChatGPT)

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