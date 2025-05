España le ha declarado la guerra Airbnb. Así que los hoteles han subido precios

La semana pasada el Ministerio de Consumo le reclamó a Airbnb que bloquease cerca de 66.000 anuncios "ilegales" de apartamentos turísticos repartidos por España. La lucha contra la barra libre de pisos turísticos en nuestro país sigue dando muchos quebraderos de cabeza, pero bloquear esos anuncios apunta a una consecuencia directa ya conocida y temida por los turistas.

Nueva York es más exclusivo. La ciudad que nunca duerme plantó cara a los alquileres a corto plazo ofrecidos por Airbnb, Vrbo o Booking. El objetivo era paliar los abusos y precios desorbitados con los que lidiaban los neoyorquinos cada vez que les tocaba buscar residencia. Dieciocho meses después las conclusiones de las medidas fueron preocupantes y universales: los precios de los pisos que se mantuvieron en ese catálogo de servicios subieron, y lo que hizo la gente al buscar alquileres para vivir (no vacacionales) fue acabar yéndose a New Jersey.

Y la lección de Barcelona. La ciudad condal es la única que tiene limitados los pisos turísticos desde 2014. Se suponía que eso permitiría que muchos de ellos volvieran al mercado del alquiler tradicional y que así el precio medio del alquiler bajaría. Como indican en en El País, un informe de PwC derriba esos dos mitos tras analizar qué ha pasado desde 2014 a 2023 en dicha ciudad:

El crecimiento acumulado de alquileres tradicionales ha sido del 2,2%, totalmente insuficiente. Gran parte de las viviendas que se alquilaban vía Airbnb no "han vuelto" al mercado tradicional El precio del alquiler se ha disparado un 72% en ese período

Hoteles más caros. Y quienes se han beneficiado de la situación han sido los hoteles. En 2024, el precio medio por habitación y noche fue de 187,8 euros en Barcelona, un 8% más que en 2023 y un 30% más que en 2019. Barcelona ya es el tercer destino más caro en su oferta hotelera en España solo por detrás de Marbella y Baleares, según un estudio de la consultora Cushman & Wakefield.

12.000 viviendas vacías. La asociación Apartur de apartamentos turísticos en Barcelona indica que hay 12.000 viviendas vacías que no salen al mercado del alquiler residencial. No lo hacen según ellos por dos razones: la limitación de precios, que reduce la rentabilidad, y la alta okupación. La solución sería ofrecer tanto seguridad jurídica como incentivos fiscales para los propietarios. De lo contrario, aseguran los responsables de la asociación, la situación seguirá siendo igual de problemática o más.

Madrid apunta al mismo (preocupante) destino. El problema de la vivienda va más allá de los pisos turísticos, y aunque la intención del Ministerio de Consumo sea buena, no es probable que esas más de 65.000 viviendas pasen al mercado residencial para aliviar la situación. Un informe de EsadeECPol revela cómo los caseros prefieren los alquileres de temporada (entre 1 y 12 meses) porque no obliga a firmar contratos de cinco años de duración ni a limitar los precios como ocurre en algunas zonas (Caraluña, País Vasco, Navarra y Asturias).

La otra consecuencia: casas vacías. Adolfo Meras es el presidente de Madrid Aloja, una asociación que representa a 5.000 caseros de viviendas de uso turístico. Según él, "hay muchos caseros que dejan sus casas vacías por la falta de garantías y porque no están dispuestos a prescindir de sus viviendas durante los cinco años que marca la Ley de Arrendamientos Urbanos". Prefieren tener sus casas vacías para poder disponer de ellas ocasionalmente y si lo necesitan, que alquilarlas con las condiciones que impone la ley actualmente.

Mi piso como sobresueldo. La firma Mabrian ha realizado un estudio de monitorización de la oferta turística, y según datos citados en El País la foto del alquiler turístico es distinta a la que nos imaginábamos. Los pisos turísticos no están controlados por grandes fondos: los grandes tenedores (más de 11 viviendas) representan de media el 2% del total de anfitriones. Los particulares (una vivienda), el 74,1% y los pequeños tenedores (dos a 10), el 23,9%. Tres de cada cuatro anfitriones, por tanto, "utilizan sus inmuebles como una vía para obtener ingresos adicionales, a la vez que amplían la capacidad de alojamiento turístico en los destinos”, recalca Carlos Cendra, socio de Mabrian.

Castigo al turismo. Los límites que en el pasado se han impuesto a Airbnb en ciudades como Barcelona o Nueva York, y que poco a poco se van extendiendo a otras ciudades, no están aliviando el problema de la vivienda porque esos pisos turísticos no pasan a ser alquileres residenciales. La consecuencia directa es la subida de precios en la oferta turística existente, tanto en Airbnb o Booking como en los hoteles, algo que acaba siendo un problema para el turismo. Puede reducirlo, lo que aplacará las iras de quienes critican el turismo masivo, pero no parece estar provocando que esas ciudades resuelvan su problema de vivienda.

