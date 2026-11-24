Cada vez que utilizamos el navegador del coche, realizamos una operación bancaria o consultamos la previsión meteorológica, dependemos directa o indirectamente de una infraestructura que se encuentra a cientos o miles de kilómetros sobre nuestras cabezas. Ahora, una investigación alemana ha revelado hasta qué punto preocupa a los servicios de inteligencia occidentales la fragilidad de ese sistema.

Un almacén cerca de Moscú. Una investigación conjunta de las cadenas públicas alemanas WDR y NDR y el periódico Süddeutsche Zeitung sostiene que Rusia tendría preparado desde hace varios años un satélite equipado con un arma nuclear. Bautizado como Sputnik-S, permanecería almacenado en algún lugar de la región de Moscú.

Según las informaciones de inteligencia compartidas a principios de noviembre entre varios miembros de la OTAN, el dispositivo podría ser lanzado al espacio en un plazo de 60 días. El Mando Espacial de las Fuerzas Armadas alemanas contempla incluso la posibilidad de que ocurra en diciembre de 2026. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, habría sido informado de la situación.

El botón de apagado. La particularidad de esta supuesta arma nuclear es que su objetivo no sería destruir una ciudad, sino comprometer la infraestructura tecnológica de la que dependen países enteros. Una detonación nuclear en el espacio podría dañar numerosos satélites mediante la radiación y generar perturbaciones electromagnéticas con consecuencias también en la superficie terrestre.

Stephen Whiting, jefe del Mando Espacial estadounidense, ha advertido de que, en uno de estos escenarios, aproximadamente un tercio de los satélites en órbita terrestre baja podría dejar de funcionar en cuestión de horas o días, mientras que otros sufrirían daños progresivamente durante los meses siguientes. Un matiz: se trata de una estimación militar, no de un resultado inevitable.

Una civilización sin satélites. El problema es que la humanidad ha convertido el espacio en una extensión de sus infraestructuras críticas. Los sistemas de navegación GPS, la sincronización de operaciones financieras, las redes eléctricas, las telecomunicaciones y los servicios meteorológicos dependen en distintos grados de la tecnología satelital.

“Las consecuencias para la vida en Alemania serían inmensas: cortes de electricidad, graves restricciones en las comunicaciones o la navegación”, explica el general alemán Armin Fleischmann. No significaría necesariamente el apagado completo de la civilización moderna, pero sí una crisis tecnológica de dimensiones extraordinarias.

Estados Unidos ya lo hizo en 1962. Lo contamos. Existe un precedente que permite entender la preocupación de los militares. En plena Guerra Fría, Estados Unidos realizó el experimento nuclear Starfish Prime sobre el Pacífico. La explosión produjo un resplandor visible desde Hawái, provocó fallos en el alumbrado público y afectó a sistemas de telecomunicaciones.

La radiación generada por el experimento también terminó dañando varios satélites, entre ellos Ariel 1, el primero británico. La gran diferencia es que entonces la humanidad apenas estaba comenzando a explorar el espacio. Hoy tiene miles de satélites operativos y una economía profundamente vinculada a ellos.

El factor Starlink. La guerra de Ucrania ha demostrado hasta qué punto los satélites comerciales pueden convertirse en infraestructuras militares esenciales. La constelación de Starlink, propiedad de SpaceX, ha desempeñado un papel importante en las comunicaciones de las tropas ucranianas.

Según la investigación alemana, las fuerzas armadas occidentales presentan una dependencia de los servicios satelitales superior a la de las rusas. Sin embargo, una detonación nuclear en el espacio tendría efectos indiscriminados y podría perjudicar también a satélites rusos, chinos y de países ajenos a cualquier conflicto.

Un misterioso satélite ruso. Las sospechas occidentales no han aparecido de la nada. Desde febrero de 2022, los servicios de inteligencia estadounidenses vigilan especialmente al Kosmos-2553, un satélite ruso lanzado poco antes de la invasión a gran escala de Ucrania. Moscú sostiene que su misión está relacionada con la investigación científica sobre la radiación espacial.

Los servicios de inteligencia occidentales sospechan, en cambio, que podría estar vinculado a un programa experimental relacionado con armamento antisatélite nuclear. Sea como fuere, no se han presentado públicamente pruebas concluyentes que permitan verificar esa hipótesis.

Rusia lo niega. En octubre, la Agencia de Inteligencia de Defensa estadounidense (DIA) volvió a advertir de que Rusia estaría desarrollando un satélite destinado a transportar un arma nuclear, cuya puesta en órbita vulneraría el Tratado del Espacio Exterior de 1967. El Kremlin ha rechazado las últimas informaciones.

Su portavoz, Dmitri Peskov, considera que el reportaje contiene tantas afirmaciones sobre acontecimientos “supuestos” y “posibles” que apenas merece ser tomado en serio, mientras que la embajada rusa en Berlín habla de una “campaña de propaganda”. La existencia del Sputnik-S sigue sin estar verificada públicamente, pero lo que sí ha puesto de manifiesto la investigación es una paradoja: cuanto más sofisticada se vuelve nuestra civilización, mayor parece su dependencia de una infraestructura extraordinariamente vulnerable.

Imagen | NASA

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