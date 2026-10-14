Ucrania acusa a SpaceX de volver a restringir su uso de Starlink, provocando que misiones de drones no puedan actuar en el frente

En una guerra en la que los drones se han convertido en herramientas habituales, no basta con que una aeronave tenga autonomía, alcance y capacidad para cumplir su misión. Cuando depende del control remoto, también necesita mantener una conexión estable con quienes la manejan, y ese vínculo puede ser tan importante como el funcionamiento de sus motores. Si la comunicación se interrumpe durante unos segundos, el aparato puede continuar volando mientras sus operadores pierden temporalmente la capacidad de dirigirlo. Es una vulnerabilidad menos evidente que un fallo mecánico, pero con consecuencias que pueden comprometer una operación.

La denuncia de Kiev. Eso es precisamente lo que, según las autoridades ucranianas, está ocurriendo con determinados servicios de Starlink utilizados por sus fuerzas armadas. El asesor presidencial Serhiy Beskrestnov aseguró este miércoles que SpaceX había introducido una limitación sin previo aviso, lo que provocó interrupciones en varias misiones militares. El 7.º Cuerpo de Reacción Rápida también confirmó a Reuters que algunas unidades se habían visto obligadas a cancelar operaciones. Por su parte, la compañía de Elon Musk no había respondido a la solicitud de comentarios de la agencia cuando se publicó la información.

El límite no funciona como parece. La restricción denunciada por Ucrania no afecta a la velocidad de Internet, sino a la velocidad a la que se desplazan los equipos conectados. Según Beskrestnov, SpaceX habría establecido un límite de funcionamiento de 160 km/h para la versión militar del servicio. Sin embargo, los problemas también aparecen por debajo de ese umbral. También señalaron pérdidas de conexión de entre 10 y 20 segundos cuando los drones volaban a velocidades de entre 110 y 120 km/h, lo que dificultaba su control. Las desconexiones, además, no se producen siempre a la misma velocidad.

Las consecuencias en el frente. El problema tampoco se limita a las misiones de ataque contra objetivos en territorios ocupados. Fuentes del Ministerio de Defensa ucraniano consultadas por Interfax-Ukraine explican que las restricciones complican las operaciones con drones interceptores y de ataque de alcance intermedio, además de reducir las capacidades de reconocimiento y apoyo logístico. Las comunicaciones por satélite también desempeñan un papel importante en los grandes hexacópteros que transportan suministros hasta las posiciones militares. No obstante, conviene distinguir entre las operaciones cuya cancelación se ha confirmado y otras actividades que se han visto dificultadas, ya que todavía desconocemos el alcance total de las interrupciones.

Una conexión esencial desde 2022. Starlink empezó a utilizarse en Ucrania poco después de la invasión rusa a gran escala y se convirtió en una herramienta habitual para las comunicaciones entre unidades militares. Su acceso a Internet por satélite y su resistencia a determinadas interferencias electrónicas también favorecieron su utilización en operaciones con aeronaves no tripuladas. Conviene distinguir, además, entre Starlink, el servicio de conectividad de SpaceX, y Starshield, una plataforma basada en su tecnología y diseñada para aplicaciones gubernamentales y de seguridad nacional. Según fuentes militares ucranianas, las restricciones recientes afectan precisamente a terminales de esta última modalidad, lo que no equivale a una desconexión general de Starlink en el país.

No es la primera vez. En febrero de 2023, Gwynne Shotwell, presidenta de SpaceX, reconoció que la compañía ya había adoptado medidas para limitar determinados usos ofensivos de Starlink por parte de Ucrania. La directiva aseguró que el servicio no estaba concebido para esos fines, aunque no detalló las restricciones aplicadas.

Las preguntas que siguen abiertas. Por ahora, no conocemos quién ordenó concretamente estas limitaciones ni qué motivos hay detrás. La medida coincide con las presiones de Washington para que Kiev detenga sus ataques contra refinerías rusas, aunque no hay pruebas de que ambos hechos estén relacionados. Los drones empleados en esos ataques dentro de Rusia, además, utilizan otros sistemas de comunicación. Mientras tanto, fuentes del Ministerio de Defensa ucraniano aseguran que mantienen contactos con Estados Unidos, SpaceX y socios de la OTAN, al tiempo que revisan canales alternativos de comunicación. La situación vuelve a plantear una cuestión más amplia: hasta qué punto puede depender una operación militar de un servicio cuyas condiciones no controla quien lo utiliza.

Imágenes | Mando de las Fuerzas de Apoyo de Ucrania (CC BY 4.0)

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