Hay un juego de mesa de la Segunda Guerra Mundial que dura 1.500 horas. No se sabe si alguien ha llegado a terminarlo

Si llevas regular eso de que entre preparar un tablero, aprender las reglas y echar la partida tengas que invertir una tarde (y pico) con tus amigos para cualquier juego de mesa, 'The Campaign for North Africa' no es para ti: un wargame de tamaño mastodóntico cuya duración y ambición son tan monumentales que llegó a salir en un episodio de 'Big Bang Theory'. Esta es su historia (y el tiempo que tienes que reservar en tus agendas de los próximos ocho años).

Contexto histórico. 'The Campaign for North Africa' replica con doloroso detallismo el desarrollo del conflicto que tuvo lugar en el norte de África, durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1940 y 1943. Hubo campañas en los desiertos de Libia y Egipto, en Marruecos, Argelia (la famosa Operación Antorcha) y en Túnez. El combate se produjo principalmente entre fuerzas británicas y alemanas, hasta que Estados Unidos entró en el conflicto en 1942.

El juego más largo jamás producido. Se estima que para jugar una partida completa se necesitan unas 1.500 horas (y ha sido definido como el wargame más complejo jamás editado), y unos diez jugadores. Se desarrolla a lo largo de 100 turnos, cada uno de ellos equivalente a una semana del conflicto real. El combate es lo de menos: aquí lo que hay que hacer es gestionar recursos hasta un extremo absolutamente delirante. El meme más famoso vinculado al juego para dejar constancia de su psicótico nivel de detallismo es que los italianos necesitan suministros extra de agua para poder preparar pasta (en realidad, un guiño autoparódico del creador que no se corresponde con un dato real).

Cada caja incluía, entre otras cosas, un mapa de 3 metros, 1800 tarjetas y seis libros con reglas, contexto histórico y tablas. Y un dado.

Pero por qué. Tras este disparate está Richard Berg, histórico diseñador de cientos de simuladores bélicos de tablero, no todos de la Segunda Guerra Mundial: en su currículum hay juegos ambientados en la antigua Roma, en Waterloo, en la Revolución Mexicana, en los tiempos de los highlanders, en la Edad Media, en el Japón feudal... Este juego nació, en realidad, como un proyecto colaborativo para los expertos que trabajaban en la editora Simulations Publications Inc. Seis meses después, el desarrollo era tan exasperante que Berg tuvo que tomar las riendas, algo que llevó dos años más. Al final de ese periodo estaban tan hartos que lo lanzaron sin el (a menudo exhaustivo) testeo que precisan estos títulos para que estén equilibrados.

Pero... ¿es bueno? No demasiado: el juego salió en 1979, no fue un éxito de crítica ni público, pero llegó en un momento en el que los wargames invadían las tiendas cada semana. Hoy es considerado más un chiste muy pesado que otra cosa (y muy caro: como no se ha reeditado, las copias se cotizan por miles de euros), pero jugarlo no es especialmente divertido: consiste en calcular porcentajes todo el tiempo para llevar la cuenta de cómo se agotan los recursos. Ha quedado como un reducto para fanáticos que deciden retransmitir cómo van a ser sus fines de semana de los próximos diez años.

A Sheldon sí le gusta. Al final, el juego ha quedado como guiño para aficionados con exceso de tiempo libre, como atestigua su reconocido carácter levísimamente autoparódico. En el episodio 16 de la temporada 11 de 'The Big Bang Theory', Sheldon propone a sus amigos esperar a que Bernadette dé a luz jugando al 'The Campaign for North Africa'. Por supuesto, estos se aburren rápidamente, pero Sheldon no tiene ningún problema en jugar sus propios turnos y los de sus rivales. Un perfecto resumen de las locas dinámicas de los wargames tan ambiciosos como este: fascinantes como concepto, demasiado exigentes en todo lo demás.

