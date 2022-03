'Dune' tiene su propio 'Silmarillion', lleva treinta años sin reeditarse y cuesta 1.000 euros el tomo

Ahora es relativamente normal que toda película de éxito venga acompañada, entre las muchas maniobras de marketing de rigor, de publicaciones, libros o documentales que complementan o explican lo que se ve en ellas: volúmenes de arte y diseños o piezas para DVD o streaming con entrevistas. El lore de los mundos de ficción, y mucho más en estos tiempos de universos cinemáticos por doquier, se amplifica y explica en lo que los anglosajones llaman companions, acompañamientos al núcleo narrativo principal.

Pero antes del dominio total de Disney y compañía en el entretenimiento audiovisual, ya había piezas escritas de épica narrativa tan complejas que por sí solas no explicaban sus universos. Hacían falta volúmenes de texto extra que amplificaran esos lore mastodónticos. Los lectores de Tolkien saben de qué hablamos, aunque también sabrán que 'El Silmarillion' no es exactamente un manual de instrucciones que lo deja todo clarísimo.

Lo mismo pasó con 'Dune', una saga de libros que Frank Herbert arrancó en 1965, y de las que él mismo escribiría las primeras secuelas, como 'Mesías de Dune' e 'Hijos de Dune'. Cualquiera que se haya acercado al voluminoso primer libro sabrá que la narrativa alambicada de Herbert era difícil de seguir incluso con el glosario de palabras de ese mundo futuro que incluye el libro. Cuando David Lynch estrenó su adaptación de la primera novela (también bastante confusa, pero no por voluntad propia, sino por la carnicería que Dino De Laurentiis, el productor, llevó a cabo con ella), el propio Herbert autorizó la publicación de 'The Dune Encyclopedia'.

Pero claro, hablamos de 'Dune'. Y esta enciclopedia acabó convirtiéndose no solo en la pieza más controvertida de conocimiento sobre el universo de Herbert, sino también en la más cara: 34 años después de su edición, después de décadas agotada y con no demasiadas probabilidades de que se reedite, se cotiza a unos mil euros de segunda mano (hace unos años era relativamente sencillo encontrar ejemplares por unos cien dólares, pero con la película de Villeneuve el interés se ha disparado). Y por qué es tan cara es fácil de explicar siendo una pieza tan codiciada y rara de encontrar, pero... ¿por qué es tan controvertida?

La polémica enciclopedista

Para empezar, The Dune Encyclopedia (que puedes encontrar escaneada online sin demasiada dificultad) es un ensayo... escrito desde dentro de la ficción de 'Dune'. La edita (en esa ficción) un tal Hadi Benotto en el año 15540 Después de la Cofradía (y ya empezamos con las referencias al mundo de los libros). En realidad su responsable es Willis E. McNelly, acompañado de unos cuantos estudiosos de Herbert, y su contenido es necesariamente incompleto: 'Casa Capitular: Dune', el último libro de la saga escrito por el propio Herbert se editó en 1985.

El motivo de que 'The Dune Encyclopedia' no haya tenido reimpresiones es que después de la muerte de Herbert, en 1986, el hijo del autor -Brian Herbert- y el coautor Kevin J. Anderson comenzaron a publicar precuelas, digamos, oficiales, de las novelas de Herbert. Algunos datos de la 'Encyclopedia', como los que da sobre la Jihad Butleriana se contradecían con las nuevas historias de 'Dune', lo que hace que la información sobre el mundo de Herbert se bifurque en tres fuentes: las seis novelas de Herbert, las precuelas ("canon expandido") y el loco mundo de la 'Dune Encyclopedia'.

Entre esas contradicciones, la más popular es que la 'Encyclopedia' apunta que quizás Paul Atreides no venga de Caladan, sino que era ya de partida un Fremen, un habitante de Arrakis. La 'Encyclopedia' sugiere que sus biógrafos inventaron su procedencia de otro planeta para alimentar su leyenda: no olvidemos que en 'Dune' toda su historia está registrada por su mujer, la Princesa Irulan, así que ahí tenemos un narrador no fiable, valga la redundancia, de libro.

Existen incluso rumores de que Villeneuve era tan fan de la 'Dune Encyclopedia' que metió en el guión de su adaptación referencias al libro. Pero como estos guiones tenían que ser aprobados por los herederos de Herbert, esas ideas acabaron siendo desechadas. Vamos, lo que se conoce popularmente como una enciclopedia de culto.