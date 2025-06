Francia y España querían prohibir las redes sociales a los menores de 15 años. La Unión Europea les ha parado los pies

Francia amenazó ayer con prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 15 años si la UE no se pronunciaba sobre una política comunitaria que unificase el criterio para todos los países de la Unión. La respuesta de Bruselas a dicha exigencia ha sido igual de contundente.

Cada país es un mundo. Bruselas descartó ayer miércoles la posibilidad de establecer una edad mínima comunitaria para poder acceder a redes sociales. Había una propuesta liderada por Grecia, Francia y España para establecerla en 15 años, pero los responsables de la Unión Europea lo tienen claro: no habrá un criterio único, y cada país debe establecer el suyo.

De prohibición comunitaria, nada. Thomas Regnier, portavoz de Soberanía Tecnológica del Ejecutivo comunitario, indicó ayer en la rueda de prensa diaria que aunque tomaron nota del anuncio de Emmanuel Macron, "una prohibición de las redes sociales a nivel europeo no es algo que la Comisión esté impulsando. Esto es prerrogativa de los Estados miembros".

La tragedia. Las declaraciones de Macron y su intento de acelerar la puesta en marcha de una prohibición comunitaria de acceso a redes sociales viene de lejos. Sin embargo ese debate se reactivó con urgencia tras la tragedia ocurrida el martes en un centro escolar de Nogent, en la región de Haute-Marne. Allí un estudiante de 14 años fue arrestado tras asesinar con un cuchillo a una vigilante de 31 años que realizaba un control rutinario de mochilas. No hay evidencias de que ese ataque se produjera por algo que el adolescente viera en redes sociales.

La propuesta comunitaria no avanza. Varios países de la Unión Europea llevan semanas manteniendo un debate sobre si debe establecerse una edad mínima a nivel comunitario para poder acceder a las redes sociales. La iniciativa estaba liderada por Grecia, Francia y España, pero Italia, Dinamarca, Croacia, Eslovaquia y Países Bajos también la respaldaban. Precisamente España y Eslovaquia eran las que más duras se mostraban y planteaban establecer esa edad mínima en 16 años, mientras que Francia, Grecia o Dinamarca proponían establecerla a los 15. Esa propuesta, no obstante, no ha avanzado.

El RGPD como instrumento. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ya cuenta con el artículo 8, que está específicamente orientado a regular el acceso de los menores a "servicios de la sociedad de la información". Según dicha normativa, "Los Estados miembros podrán establecer por ley una edad inferior a tales fines, siempre que esta no sea inferior a 13 años".

Y la DSA prepara cambios. La Ley de Servicios Digitales también está preparándose para establecer también regulación que afecta a los menores. De hecho, se preparan directrices que teóricamente se publicarán este verano y que obligarán a las plataformas —redes sociales entre ellas— a proteger la seguridad y privacidad de los menores.

Cuentas privadas, verificación de edad. Entre las medidas que deben adoptar está la de que las cuentas de los menores se creen como privadas por defecto, además de la implementación de medidas de verificación de la edad.

App de verificación de edad. Como señala la Comisión Europea, en paralelo a esas directrices se está desarrollando una aplicación de verificación de edad que proporcione una solución hasta que la Identidad Digital Europea de la UE esté lista a finales de 2026. Las especificaciones técnicas de dicha app ya están disponibles en GitHub.

