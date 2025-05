La UE quería que Pornhub y otras webs porno verificaran la edad de sus usuarios. Ahora está descubriendo la cruda realidad

Un click en una casilla amarilla que dice "Tengo 18 años o más - Entrar". Esa es toda la verificación de edad que hace PornHub, una de las mayores webs de contenido pornográfico del mundo. Y efectivamente, no es suficiente, al menos para la Comisión Europa. Y no lo es en PornHub, Stripchat, XNXX y XVideos, webs porno todas ellas que, desde ahora, están siendo investigadas por la Comisión Europea por "sospechas de brechas de la Digital Services Act".

Contexto. Uno de los objetivos de la Digital Services Act europea, a.k.a. DSA, es proteger a los menores de ciertos tipos de contenido en la red. El pornográfico, entre ellos y en particular. Desde diciembre de 2023, Pornhub, Stripchat y Xvideos son consideradas VLOPs (Very Large Online Platforms), es decir, plataformas que tienen una media de 45 millones de usuarios mensuales y que, por lo tanto, tienen obligaciones adicionales.

¿Qué obligaciones? A efectos de lo que concierne a este texto, las VLOPs deben ofrecer una mayor protección a los menores. De acuerdo a la Comisión Europea, "los VLOP deben diseñar sus servicios, incluidas sus interfaces, sistemas de recomendación y términos y condiciones, para abordar y prevenir los riesgos para el bienestar de los menores". También deben ofrecer "medidas paliativas para proteger los derechos del niño y evitar que los menores accedan a contenidos pornográficos en línea, incluso con herramientas de verificación de la edad".

En otras palabras, que deben ofrecer mecanismos para garantizar que los menores no acceden al contenido para adultos. Entre esos mecanismos está, por ejemplo, la verificación de edad. Es un tema bastante complejo, que no ha estado exento de crítica y que lleva más años de los que podría parecer sobre la mesa.

Qué ha pasado. Que la Comisión Europea ha sacado la lupa para echar un vistazo a qué están haciendo PornHub, Stripchat, XNXX y XVideos para evitar que los menores vean porno. Según refleja la Comisión en el comunicado, las investigaciones se centran en "los riesgos para la protección de los menores, incluidos los relacionados con la ausencia de medidas eficaces de verificación de la edad".

La investigación preliminar llevada a cabo por el organismo europeo sugiere estas plataformas no han implementado "medidas adecuadas y proporcionadas para garantizar un alto nivel de privacidad, seguridad y protección de los menores" ni medidas de mitigación de riesgos, "en particular mediante herramientas adecuadas de verificación de la edad", sentencia la Comisión.

¿Qué podría pasar? Que la Comisión Europea abra la investigación no quiere decir que estas empresas sean culpables. De serlo, algo que se resolverá más adelante, se enfrentarían a una sanción de hasta el 6% de su facturación anual global. En el caso de PornHub, quizá la más conocida, la web es propiedad de Aylo (anteriormente MindGeek) y sus ingresos estimados rondan los 500 millones de dólares anuales. La multa potencial sería, por lo tanto, de unos 30 millones de dólares.

¿Y qué sistemas hay? Hemos visitado las cuatro webs citadas anteriormente y a continuación mostramos los mecanismos de protección a los menores: una pantalla donde aceptamos que somos (o no) menores de edad. No hay ninguna verificación. Curiosamente, Stripcams enlaza a una suerte de guía para padres para enseñar a configurar el control parental vía Google Safesearch o en iOS/Android. Sin embargo, la DSA establece que son las webs las que deben ofrecer los mecanismos de prevención, no dejar la pelota en el tejado de los padres.

En cualquier caso, y en lo que concierne concretamente a Stripchat, la Comisión ha anunciado que ha perdido su estatus de VLOP y que dejará de ser considerada como tal en cuatro meses. Sin embargo, las obligaciones generales seguirán siendo de aplicación. En ese sentido, la Comisión ha comentado que hay muchas plataformas pornográficas que no son tan grandes y en las que, por lo tanto, se aplican las leyes nacionales. Así pues, se ha establecido un grupo de trabajo con el objetivo de coordinar mejor las actuaciones entre los diferentes países.

Puertas al campo. A lo largo de la historia ha habido infinidad de intentos de restringir el acceso al contenido pornográfico, pero la realidad es que bloquear el acceso a un contenido disponible en Internet sin pasar por una verificación de edad exhaustiva es... complejo. No porque bloquear una web sea imposible, que no lo es en absoluto, sino porque el contenido pornográfico puede encontrarse en cualquier plataforma.

Las webs porno son las plataformas de distribución más conocidas, pero este tipo de contenido puede encontrarse en redes sociales, plataformas como Reddit, en canales de Telegram o en grupos de WhatsApp. Limitar el acceso a las webs es un paso, pero no va a eliminar el problema de raíz: acceder al porno online es extremadamente sencillo.

Pajaporte. El Gobierno de España anunció el año pasado la creación de Cartera Digital beta, más conocido como "pajaporte" Aunque su implementación podría dilatarse hasta noviembre de 2026 (que es la fecha máxima para cumplir con el reglamento europeo eIDAS2, el cual obliga a los estados miembros a contar con sistemas de identidad digital), se suponía que iba a estar listo para finales de verano de este año. Curiosamente, Cumlauder, una conocida web española, se adelantó al "pajaporte" con un sistema basado en o bien verificación de DNI o bien mediante un selfie.

Y hablando de España... Según el entonces ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, Cartera Digital beta a.k.a. el "pajaporte" estaba siendo "caso de estudio en Europa y lo mismo dentro de un año toda Europa la está aplicando". En ese sentido, la Comisión Europea ha dicho que se encuentra en "en estrecha colaboración con los Estados miembros, está desarrollando una aplicación de verificación de la edad de marca blanca, destinada a cubrir el vacío hasta que el monedero digital de la UE esté disponible a finales de 2026"

Pues según Agencia EFE, que cita a fuentes del ya mencionado ministerio, la Comisión Europea habría elegido a España para el proyecto piloto de dicha herramienta de verificación. La idea sería ofrecer el sistema patrio como base y que el resto de países puedan adaptarla a sus propios contextos. Al fin y al cabo, el sistema de verificación español solo funcionaría en las webs españolas que son, precisamente, las que menos consumen los españoles.

