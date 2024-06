Las palomas se han convertido en un problema para todas las ciudades del mundo. Para todas excepto Barcelona

Las palomas son un elemento común en las ciudades. Hay a quien no le molesta y hay a quien sí (tratando de alejarlas de su propiedad), pero en ocasiones pueden suponer un considerable problema de salud pública. Ya no es que manchen las calles y repisas de ventanas, sino que sus excrementos son corrosivos y muy peligrosos para la salud. Aunque, bueno, también pueden usarse para medir la calidad del aire o espiar.

En Barcelona, como en muchas otras ciudades, hay un verdadero problema con la población de palomas. También con la de jabalíes, que se han adaptado al medio urbano obligando a la ciudad a blindar sus cubos de basura. El modo de protegernos de las palomas es reducir su población, algo que en Barcelona se decidió hacer mediante pienso anticonceptivo. El problema es que no todos están de acuerdo con su efectividad.

Pienso anticonceptivo. Poco a poco, los municipios de varias ciudades del mundo se han ido sumando al control ético de la población de palomas. Es una alternativa a la caza y exterminio de las mismas porque se realiza de una forma no invasiva. ¿Cómo? Mediante un pienso con medicación anticonceptiva que evita el sufrimiento del animal a la vez que permite controlar la población impidiendo la natalidad sin control.

Dentro de estos elementos anticonceptivos, están tanto las hormonas como los anticocidios (antibacterianos), que se añaden al pienso que se distribuye de forma estratégica por los ayuntamientos. De esta manera, la ganancia es doble, ya que, por un lado, las palomas comen mejor, por lo que los excrementos pueden ser menos perjudiciales. Por otro, se produce un descenso de la población de manera natural al no haber relevo generacional. O no a un ritmo tan elevado como el que se daría sin este tipo de medida.

Ayuntamientos contentos. Ya hay algunas ciudades valencianas que utilizan este pienso en programas piloto y tanto en Lugo como en Madrid se lo están planteando, pero es en Cataluña donde más municipios han apostado por esta forma de control de la población de las palomas. Molins de Rei fue el municipio pionero en este ámbito, con un programa que entró en marcha en 2014 y que, hasta 2021, redujo la población de palomas en un 54%. Otros municipios siguieron el ejemplo y, en Barcelona, los dispensadores se instalaron en 2017.

Son como papeleras, pero realmente lo que hacen es lanzar pienso en un radio de hasta dos metros a una hora programada, y en Barcelona comenzaron instalando 44 dispensadores que cubrían 36 colonias de palomas en zonas como plazas, parques o el popular Mercado de la Boqueria. La población de palomas estaba disparada, con más de 80.000 ejemplares en el área urbana y una densidad de 1.300-1.700 palomas por km2 cuando lo ideal sería de entre 300 y 400 ejemplares por km2.

Los dispensadores se instalaron en marzo de 2017 y el ayuntamiento informó que, en noviembre de 2018, la cantidad de palomas se redujo en un 52%. Repitieron los análisis en noviembre de 2019 y descubrieron que la tendencia se había mantenido, con una expectativa de una reducción del 71,5% de las palomas en las zonas en las que hay comederos hasta el final de las pruebas en 2022.

Es difícil verlo, pero entre tanta paloma hay uno de esos dispensadores

¿De verdad es efectivo? La cooperación ciudadana era otro requisito, ya que el ayuntamiento identificó que, en algunos puntos, los vecinos suministraban hasta 60 kilos de comida al día. Eso haría que el remedio fuera ineficaz. Sin embargo, al contrario que el ayuntamiento, hay quien no está de acuerdo con esas cifras. La Associació d’Empreses de Control de Plagues de Catalunya afirma que es ineficaz y alegal, ya que “el producto que se utiliza en este tratamiento no está registrado como producto para el control de la población. Realmente es un producto veterinario para frenar las diarreas en las granjas.

Además, uno de los puntos más afectados es el del Mercado de la Boqueria, donde el ayuntamiento instaló uno de estos dispensadores y el presidente del mercado asegura que no han notado ningún cambio. De hecho, han tenido que instalar redes en los techos para evitar que entren.

Uno de estos dispensadores en Molins de Rei | Foto de Rubén Andrés

Riesgos para otras especies. Hay otra polémica en el uso de este tipo de pienso. El pienso que distribuye el ayuntamiento es nicarbacina, un polvo amarillo sin sabor ni olor que, según el ayuntamiento, produce un desequilibrio hormonal que afecta a la producción de la puesta y a la calidad de los huevos, con disminución del peso y reducción del grosor de la cáscara. También incrementa la permeabilidad de la membrana que separa la yema de la clara, alterando las condiciones de desarrollo de los embriones.

Se asegura que el tamaño de los granos impide que pájaros más pequeños que las palomas los ingieran y que, como las propias palomas son tan voraces, otras aves no tendrán oportunidad de probarlo. Especifican el caso del gorrión, pero realmente sí puede ser un problema para esta especie tan afectada, ya que se confía que los gorriones no prueben el pienso exclusivamente a la velocidad de ingesta de la paloma y no a que sea algo seguro para estos pequeños pájaros.

Rubí entra en acción. De la manera que sea, otros ayuntamientos también empezarán a distribuir nicarbacina en sus calles. El Ayuntamiento de Rubí puso en marcha en abril de este año la instalación de cuatro dispensadores de pienso anticonceptivo, tres de ellos en azoteas. Durante el primer mes, fidelizaron a las palomas con maíz, pero ahora están en fase de distribuir maíz con la mencionada capa de nicarbacina. Se administrarán ocho gramos diarios por paloma y veremos qué resultados tiene cuando publiquen sus conclusiones.

Ahora bien, es un pozo de dinero, ya que el proceso es reversible. Es decir, cuando el ave deje de consumir el pienso con nicarbacina, los niveles hormonales volverán a estados normales y la impermeabilidad de la capa entre la yema y la clara será la habitual, permitiendo el desarrollo de embriones. Por tanto, es necesaria una ingesta regular de este pienso para controlar las poblaciones.

