22 gadgets que los editores de Xataka han descubierto el último año y usan a diario

Es 2018 y aunque hace mucho tiempo que electrodomésticos como el televisor o la lavadora se han convertido en fundamentales en los hogares, todavía queda mucho por innovar y descubrir. No hace falta que sean cosas grandes y revolucionarias como el primer coche ni tan publicitadas como el móvil de gama alta de turno, pero hay gadgets pequeños que en muy poco tiempo se convierten en imprescindibles.

Desde un teléfono móvil hasta una cazuela pasando por una bombilla: estos son los hallazgos más interesantes que los editores de Xataka han descubierto en el último año y han caído rendidos a sus pies. ¿Cuál es el tuyo?

Para el coche: kit manos libres Kinivo y Soporte para el móvil Spigen

Recomendado por Adriana Izquierdo

Después de probar algunas opciones para escuchar Spotify o podcasts en el coche, di con el manos libres Kinvivo y es una maravilla. Va conectado al minijack de la radio del coche, por lo que el sonido es muy bueno.

Se alimenta a través del mechero y a la vez tiene un puerto usb. Y el extremo bluetooth con el micro que funciona como manos libres tiene un cable bastante largo que me ha dado la comodidad de ponerlo donde mejor me venía, ya que la superficie de mi salpicadero es peculiar. Esto lo combino con este soporte magnético para el móvil.

Por lo que decía del salpicadero no puedo usar de los que se pegan y, después de probar varios de rejilla, finalmente di con éste de Spigen que aguanta bien. El combo de las dos cosas me da la vida, porque llego al coche, coloco el móvil rapidísimo y en cuanto arranco se conecta sólo al manos libres y a disfrutar.

En Amazon por por 36,99 euros el manos libres Kinivo y 9,99 euros el soporte Spigen.

Fingbox

Recomendado por Cristian Rus

Un gadget que me ha sorprendido gratamente en los últimos meses es desde luego Fingbox. Fingbox es un accesorio que se conecta al router y te permite gestionar toda la red Wi-Fi desde una app en el smartphone.

Detecta dispositivos nuevos conectados, puedes asignarlos a usuarios de la casa, puedes restringir el acceso por horas o directamente bloquear el acceso a determinados dispositivos... Como herramienta de control parental es un accesorio increíble.

Por otra parte, también realiza un análisis periódico y automático del estado de la red, detectando caídas, analizando la velocidad de la conexión o comparando nuestra conexión con las de otras operadoras o áreas. En definitiva, un accesorios para controlar mucho mejor la red Wi-Fi sin tener que acceder a menús complicados del router o la consola en el PC.

En Amazon por 126,15 euros.

Xiaomi Amazfit

Recomendado por Israel Fernández

En cuestión de smartphones seré un early adopter, pero en el parque de los relojes inteligentes he llegado el último. Y ya no podría vivir sin él. La marca albina en la muñeca, durante estas vacaciones, lo confirma.

No recordaba lo que era saber la hora con un giro de muñeca, esa simplificación que inventaron en 1880 para evitar despistes entre la Marina Imperial Británica. Pero conocer también la previsión del tiempo, los pasos dados, mis pulsaciones, las horas de sueño o comenzar un cronómetro con dos toques han vuelto imprescindible el dichoso juguete.

La culpa la tuvo un tal Amazfit Bip de apenas 70 euros, la app de Xiaomi Mi Fit y esos temibles kilos de más recordándome que mi metabolismo no es tan infalible pasados los 30.

Imprescindible porque apenas lo cargo una vez al mes, evocando esos días pre-tecnológicos donde los únicos cables enredados eran los del auricular. E imprescindible porque realmente ha despertado ese afán de mejorar marcas, estar informado y juguetear con un gadget que, según recuerdo, llevaba unos 20 años sin tocar.

En Gearbest desde 48,55 euros.

Philips HUE

Recomendado por Pedro Santamaría

Philips HUE, las bombillas inteligentes y RGB de Philips no son nada nuevo, ya las conocía pero desde hace aproximadamente un año las vengo usando para el tema vídeo.

Normalmente tendemos a mirar y buscar soluciones de iluminación que son más costosas pero no siempre son necesarias. Es verdad que un buen panel LED o foco nos dará mayor potencia, calidad lumínica, etc... pero con las bombillas de Philips se pueden lograr resultados muy interesantes.

Bien usadas, las bombillas de Philips pueden ser más que suficientes para muchos usuarios que quieren empezar a hacer vídeo o dar un toque diferente a sus fotografías. En mi día a día las uso constantemente.

Cuando grabo puedo configurar las que me hagan falta para darle contraste al fondo, iluminarme con el tono y calidez que quiera en cada momento, pintar planos para dar un toque diferente... La única limitación la pone el número de bombilla que tengas pero con el clásico pack de tres es más que suficiente para la mayoría de casos.

Luego, cuando "dejo de trabajar" las uso para crear ambientes a la hora de ver alguna serie o película, para leer o simplemente relajarme mientras anoto en mi libreta todas aquellas ideas que se me ocurren.

Sin duda son el producto que más me ha cambiado la vida en este último año. Como digo no es nada nuevo pero una vez empiezas a dedicarle tiempo y ves cómo puedes aprovecharlas para temas creativos es genial.

En Media Markt por 94,99 euros el kit de 3 bombillas con interruptor y puente.

Slow cooker

Recomendado por Javier Jiménez

A Pablo de Tarso le cambió la vida una ceguera en las puertas de Damasco; a Newton, una manzana una tarde en Woolsthorpe Manor; a Coleridge, la cúpula de Xanadú vista una noche entre sueños. A mi me la cambió aquella cucharada. No, en serio: si hay una sola cosa que me haya cambiado la vida este año ha sido el slow cooker.

Fabadas hechas a fuego lento durante ocho horas, sopa de cocido destilada muy poco a poco hasta concentrar en cada gota el sabor de mil mundos, canelones rellenos de la carne de la escudella más melosa del mundo y una boeuf bourguignon a la que estuve a punto de pedirle que se casara conmigo.

Sinceramente, durante años he estado convencido de que los fanáticos de la slow cooker eran el equivalente gastronómico de los runners y quizás lo sean. Pero, oye, que cuenten conmigo. Es, con mucha diferencia, el mejor gadget que he descubierto este año.

En Amazon por 71,20 euros.

Monitor UltraWide LG 25UM58-P

Recomendado por José García Nieto

Una de las compras más recientes e interesantes que he hecho ha sido un monitor ultrawide de LG, y creo que es un viaje solo de ida. Llevaba mucho tiempo trabajando con un monitor convencional y para nuestro trabajo, que requiere estar pendiente de muchas cosas a la vez, se me estaba empezando a quedar pequeño.

Encontré una rebaja y lo cierto es que creo que hacerme con uno ha sido todo un acierto. Ni siquiera es 4K, son 25 pulgadas con resolución 2.560 x 1.080 píxeles con una latencia de 5 ms y el cambio ha sido brutal.

El monitor me permite tener varias ventanas abiertas a la vez y poder escribir un artículo a la vez que estoy pendiente de redes sociales o del correo. Es un gustazo para editar fotos y vídeo, aunque debo reconocer que tampoco está nada mal para jugar. La experiencia es mucho más inmersiva, sobre todo en los shooters. Para mí es mejor que tener dos monitores.

En Amazon por 158,31 euros.

Beats Studio 3

Recomendado por Javier Lacort

Estos auriculares combinan dos elementos que han cambiado mi vida. Por un lado, el chip W1, el mismo que estrenaron los AirPods. Hace fácil y rápido ir cambiando el emparejamiento entre mi iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y Apple TV. No quiero otros auriculares inalámbricos sin este chip.

Por otro lado, la cancelación de ruido. Son mis primeros auriculares con esta tecnología y lo he agradecido muchísimo, sobre todo en trenes, aviones o cafeterías. Una maravilla.

En Amazon por 302,85 euros.

Pebble Time

Recomendado por Toni Castillo

El dispositivo que más recientemente podríamos decir que ha cambiado mi vida, aunque eso suene demasiado exagerado, es el Pebble Time. No lo he comprado en el último año, de hecho lo tengo desde el verano de 2016, pero en los últimos doce meses sí lo he exprimido más en lo que mejor hace para mí: ser un espejo de las notificaciones que verdaderamente merecen mi atención.

Tristemente estos relojes ya son algo del pasado, pero a mí esta casi reliquia, con su batería de varios días y sus funciones limitadas, me sirve. Igual pruebo un reloj inteligente puntero y tengo que retractarme, pero hoy por hoy pienso que no necesito más.

Reproductor OPPO UDP-205

Recomendado por Juan Carlos López

Aunque no es un gadget de forma estricta, el dispositivo electrónico que he comprado durante los últimos meses que más impacto ha tenido en mi vida como entusiasta de la música es el reproductor OPPO UDP-205.

Lo tenía en mente desde hacía varios meses y finalmente me decidí a comprarlo cuando me enteré de que OPPO Digital iba a cesar su actividad para volcarse de lleno en la fabricación y el diseño de smartphones.

De cuando en cuando utilizo este reproductor para ver películas en Blu-ray Disc y Blu-ray 4K, pero, sobre todo, lo uso como DAC para escuchar música con calidad de máster de estudio en mi equipo de alta fidelidad. En este terreno este reproductor de OPPO es una pequeña maravilla gracias, sobre todo, a la enorme calidad de la lógica de conversión D/A que incorpora, que no es otra que dos unidades del chip Sabre ES9038 Pro de ESS Technology.

Además, su mecánica de transporte también tiene mucha calidad, por lo que los CD y SACD, en combinación con el DAC, suenan de maravilla. Qué lástima que OPPO no vaya a seguir adelante con esta unidad de negocio.

En Supersonido por 1.799 euros.

Bombilla inteligente Tradfri (IKEA)

Recomendado por Miguél lópez

En mi caso son las de IKEA que están genial de precio, pero las bombillas inteligentes han cambiado la forma con la que me comporto en mi propia casa. La iluminación ha pasado de ser algo simple y rudimentario a "florecer" con infinidad de utilidades.

Ahora sólo tengo que hablarle a mi móvil para programar luces a cierta intensidad que me despierten por la mañana, me iluminen dependiendo de la hora a la que se ponga el sol o si está nublado, se enciendan para simular que hay alguien en casa cuando me he ido de vacaciones o cuando llegue a casa o se reduzcan en cuanto quiero ver una película. Ahora no cambiar la iluminación íntegra de toda mi casa con una orden de voz me parece del siglo pasado.

A partir de 8 euros en IKEA.

Bose Quiet Confort

Recomendado por Santi Araújo

Llevo utilizando cascos desde que tengo uso de razón, tanto que si salgo a la calle sin ellos me siento un tanto desnudo. Lo que ocurre es que los ruidos de la calle hacen que suba el volumen a niveles insanos, y poco a poco el oído se va a malacostumbrando.

Gracias a la increíble cancelación de ruido de estos cascos puedo escuchar música y podcasts a mitad de nivel, parece magia. Así, al sacarlos no sientes tanta sensación de embotamiento y es alucinante utilizarlos en viajes en tren o avión.

En Amazon por 224,90 euros la versión iPhone y 273,41 euros para Android.

Microsoft Surface Go

Recomendado por Santi Campillo

Ni ordenador ni tablet, sino una mezcla de los dos, justo lo que necesitaba para horas de documentación. El uso del pen es imprescindible para "jugar" con las notas que tomo día a día repasando artículos y textos. Si quiero tomar una nota rápida, también es increíblemente útil.

Además, como es tan compacta y pesa poco, me la llevo a todas partes sin mucho problema, amen de la duración de la batería. Y si necesito ponerme a trabajar en cualquier parte, también es lo suficientemente potente para permitirme hacerlo con bastante comodidad.

Por eso, creo que este gadget ha mejorado mi productividad de forma sensible, desde que lo tengo, y más que ningún otro desde hace varios años.

Desde 449 euros en El Corte Inglés.

Micrófono Samsom Meteor

Recomendado por Javier Pastor

Si hay un gadget que ha marcado una diferencia este año en mi rutina diaria, ese ha sido el micrófono que compré para iniciarme en el mundo de los podcasts.

No es un modelo de alta gama, es un Samsom Meteor que se conecta vía USB y que tiene entrada de auriculares para funcionar también en modo Monitor.

La diferencia con los micros integrados en auriculares, portátiles o webcams es notable, y la verdad es que a la hora de experimentar con podcasts o incluso para videoconferencias la calidad ofrecida es diferencial.

Una compra súper acertada, sin duda. Esa y el aparato para hacer espaghettis de calabacín (9,88 euros en Amazon), súper recomendadas en estos últimos meses.

En Amazon por 48 euros.

Garmin Forerunner 235

Recomendado por Lady Fitness

Si estáis pensando en comenzar a entrenar para correr entre media y larga distancia (medias maratones, maratones y de ahí en adelante), necesitaréis un buen reloj que os ayude a cuantificar los entrenamientos. El que me ha acompañado cuando he tenido que preparar carreras de este calibre ha sido el Garmin Forerunner 235, uno de los mejores modelos de gama media que podemos encontrar en el mercado.

Dispone de pulsómetro integrado - bastante acertado en la medición de las pulsaciones -, distintas configuraciones de pantalla en las que podemos ver los datos que más nos interesen en cada momento (pulsaciones, ritmo medio, ritmo por kilómetro) y además es muy ligero al mismo tiempo que muy resistente.

Las acciones más cotidianas las podemos realizar desde el propio reloj, pero para programar entrenamientos deberemos hacerlo desde su app de escritorio (gratuita): muy sencilla, muy intuitiva y que nos deja programar todo tipo de entrenamientos de series: ascendentes, en pirámide, por tiempo, por kilómetros… Muy útil ya que necesitarás este tipo de entrenamientos para poder prepararte para este tipo de distancias. Quizás uno de los mejores relojes para runners amateur que piensan en dar el salto a distancias más largas.

Recomendado por Anna Martí

El Forerunner 235 es un reloj deportivo que se conecta por Bluetooth al móvil y que tiene app para Android e iOS. En un principio era sólo para los ratos de ejercicio, pero al monitorizar las pulsaciones de forma continua y también el sueño decidí dejármelo puesto.

Es algo grande y a veces esto es algo molesto, pero de este modo pude controlar algo mejor las horas de sueño y sobre todo ver el progreso en mis sesiones de deporte, pulsaciones en reposo y el recuento de pasos es también un aliciente (es otro pequeño reto diario añadido).

Como es resistente al agua me lo quito literalmente sólo para cargarlo, y usándolo (de manera activa, con GPS o para monitorizar cualquier ejercicio) la batería puede durar una semana.

En Amazon por 188 euros.

SSD Crucial MX500

Recomendado por Eva Rodríguez de Luis

He de decir que esto más que un gadget es un componente, pero me ha cambiado la experiencia con mi ordenador completamente. Tengo un Macbook desde hace unos años y la verdad, cada vez me iba más lento. Así que hace medio año decidí cambiarle su HDD por un disco duro sólido.

Los SSD son bastante más caros que los discos mecánicos, pero todo lo demás son ventajas. Buscaba un disco lo suficientemente grande para guardar mis programas y algunos archivos y que no me saliera muy caro. Investigué en foros y blogs para dar con una marca digna de confianza y di con este modelo.

No es el más barato de los SSD, pero tampoco el más caro. Por el momento estoy muy contenta: mi Mac ha vuelto a las velocidad que tenía al principio. Y el proceso de sustitución fue muy fácil.

Neato Botvac D7 Connected

Recomendado por Laura Sacristán

De todos los gadgets que he tenido la oportunidad de probar en el último año, el que más echo de menos es el robot aspirador Neato Botvac D7 Connected.

Al principio era muy reacia a los robots aspiradores, pero a medida que han ido mejorando en prestaciones (haciéndose más inteligentes), me parecen uno de los inventos más útiles de los últimos años. Es cierto que se enredan con los cables y que se pueden quedar atascados en algunos sitios, pero teniendo cuidado con ello, la posibilidad de programar la limpieza a distancia y encontrarte la casa limpia cuando llegas se agradece muchísimo.

Y te das cuenta de ello, precisamente, cuando tienes que devolver el robot y te toca volver a pasar la aspiradora los fines de semana, agacharte para barrer debajo de la cama, etc. Este modelo de Neato, además, es de los más rápidos que he probado. También tiene una buena autonomía y un sistema de vaciado bastante sencillo.

En eBay por 707,90 euros.

Nintendo Switch

Recomendado por Frankie MB

He tenido y tengo la suerte de haber coleccionado - de manera no intencionada, pero con el mismo cariño- consolas y sistemas de sobremesa a lo largo de mi vida. Pero Nintendo Switch ha supuesto un cambio muy positivo en la experiencia de disfrutar de los videojuegos. Uno que necesitaba. La premisa es la combinación entre catálogo de juegos y tecnología y el resultante de ello. Me explico:

Pese a que contaba con consolas portátiles con experiencias tan intensas como divertidas (¡qué bien lo paso con el 'Wario Ware Gold'!), con Switch no tengo nunca que mentalizarme a que voy a continuar mi partida. No tengo que dejar apartado cualquier cosa que esté haciendo a un lado, como cuando juego a 'God of War', 'FIFA' u 'Overwatch'. De hecho, tampoco necesito hacer un tramite de un minuto o menos como con ocurre con el resto de consolas o mi PC. Desbloqueo, cotinuo y lo dejo donde quiera. La posibilidad de jugar a 'Zelda', 'Octopath Traveller' o 'Monster Hunter' cuando y donde se me ocurra y sin esperas.

Algo que me costado ojeras, pero que también me ha permitido compaginar momentos de relax con familiares y amigos en mi casa y en la de ellos. Y es fácil que se sumen cuando dispones de juegazos simples, clásicos y divertidos como 'Overcook 2', 'Street Fighter 30th Collection' o 'Flat Heroes' y dos mini-mandos siempre a mano. ¡En algunos casos le están ganando el pulso a los juegos de mesa! Dicho de otro modo, antes sacaba tiempo para jugar, y ahora juego en mis pequeños ratos libres y retomo mis partidas -o las improvisamos entre varios- de manera más espontánea.

Y luego están sus indies. No todos son novedades, la idea de tener la consola enchufada y luego llevarla hace que no solo les dedique más tiempo del que les he dado en PC y otras plataformas. Sino que me cueste mucho menos perderme en ellos. Exprimirlos como se merecen y hasta redescubrirlos. ¿El resultado? Pienso reincidir con 'Dragon Ball FighterZ' en Switch tras dedicarle decenas de horas y contamos (en plural) los días para el lanzamiento de 'Super mario party' o 'Super Smash Bros. Ultimate' con una especie de ilusión compartida que pensé que ya no volvería a tener... a estas alturas de la partida

En Amazon por 312,62 euros.

Apple Watch 3

Recomendado por Raúl Álvarez

En mi caso, siempre me negué a adquirir un smartwatch, principalmente porque la experiencia no me terminaba de convencer y se me hacía un gadget que no llegaría a aportar nada a mi vida diaria.

Después de la insistencia de varios amigos y conocidos, me hice a finales del año pasado con un Apple Watch Series 3 debido a una buena promoción que encontré. Estoy cerca de cumplir el año con él y ha sido una de esas sorpresa que no me esperaba, ya que no sólo es una extensión de lo que recibo en el iPhone, sino que ofrece características que aportan un nuevo valor.

La más importante, a mi parecer, es la plataforma de salud, los anillos que te invitan a que los cierres, los retos, el poder compartir tus avances con tus amigos a familiares ha sido una forma de activarme en este último año, algo que al final necesitaba tras pasar la mayor parte de mi día tras el teclado de un ordenador.

En Amazon por 369,97 euros.

Adaptador Universal

Recomendado por Enrique Pérez

Ya sea por trabajo o por ocio, cuando me ha tocado viajar al extranjero una de las cosas que más odio es que no tengamos los mismos enchufes en todo el mundo. Afortunadamente, este año me compré el sencillo adaptador universal.

Una pequeña cajita con adaptadores para Reino Unido, Estados Unidos y Europa. Un accesorio que cuesta menos de 15 euros y me ha evitado quedarme sin batería en el aeropuerto de Gatwick mientras hacía escala o en ese hotel donde pensabas que todo estaba según tus necesidades.

No convierte voltajes, pero cuenta con dos puertos USB y lo cierto es que gracias a este pequeño adaptador ahora me enfado un poquito menos cuando salgo de España y veo que cada país tiene su propio conector. Uno de esos gadgets que siempre viene bien meter en la maleta.

En Amazon por 13,99 euros.

Xiaomi Mi Box TV

Recomendado por Yúbal Fernández

No recuerdo si fue a finales del año pasado o a principios de este, pero desde que me he comprado este pequeño Xiaomi Mi Box TV ya no contemplo utilizar otra cosa.

Puede que el 90% del tiempo lo utilice como un Chromecast, pero todas las otras funciones y aplicaciones que ofrece Android TV (desde Netflix, HBO y las apps de streaming de turno hasta otras de vídeo, podcast e incluso algún que otro juego), entre otras muchas cosas, hacen que por muy poco más dinero sea un dispositivo muchísimo más completo.

En PcComponentes por 69,99 euros.

Foreo Luna Mini 2 (cepillo sónico de limpieza facial)

Recomendado por Lady Fitness

Muchas veces nos da mucha pereza tener una rutina de cuidado facial; sin embargo, es importante limpiar e hidratar la piel a diario a todas las edades.

Foreo Luna Mini 2 es un gadget genial para incluir en nuestra rutina de limpieza/belleza: se trata de un cepillo de limpieza facial con varias velocidades que consigue una limpieza profunda del rostro en solo dos minutos.

Personalmente, lo uso a diario por la mañana (recomiendan usarlo dos veces al día, pero dependiendo del tipo de piel puede ser mejor usarlo solo una), con un jabón neutro, y he conseguido tener una rutina de limpieza que cumplo a rajatabla.

Los resultados, en mi caso, han sido muy buenos: la piel se ve mucho más limpia y tersa, y hasta diría que los poros son más pequeñitos después de un año de uso.

Lo recomiendo al 100%, incluso he regalado alguno. Muy top para incluir la tecnología en nuestra rutina de cuidado de la piel.

En Amazon desde 118,65 euros.

¿Y el tuyo?

¿Has descubierto un gadget durante el último año que se ha convertido en imprescindible? Te invitamos a dejarnos tu recomendación en los comentarios.

