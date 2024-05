SpaceX ha programado el lanzamiento de Starship para el 5 de junio. Elon Musk no tiene claro que vaya a salir bien

Ya hay fecha tentativa para el cuarto lanzamiento de prueba de Starship: el miércoles 5 de junio, siempre que los reguladores den el visto bueno. Elon Musk se ha mostrado particularmente cauto con este vuelo.

Se emitirá en directo. La ventana de lanzamiento se abrirá el primer miércoles de junio a las 7 de la mañana, hora local de Starbase. Serán las 14:00 horas en Madrid y las 6 de la mañana en Ciudad de México.

SpaceX emitirá el vuelo en directo a través de su perfil de X y su web. La emisión empezará media hora antes del despegue, que podría retrasarse a falta de aprobación regulatoria o por cualquier problema en el cohete.

Una repetición del tercer vuelo. El tercer vuelo de prueba de Starship supuso un enorme avance respecto a los dos anteriores. Las etapas Super Heavy y Starship se separaron con éxito, y la nave completó por primera vez su fase de ascenso, alcanzando una velocidad casi-orbital.

Sin embargo, el propulsor Super Heavy perdió potencia antes de su amerizaje por un bloqueo del filtro que suministra oxígeno a los motores. Y la nave Starship perdió altitud y no superó la reentrada atmosférica por una obstrucción en las válvulas responsables del control de balanceo.

Objetivo: completar la reentrada. SpaceX perdió el contacto con el Super Heavy siete minutos después del despegue, a 462 metros de altitud sobre el golfo de México. La etapa Starship se desintegró 49 minutos después del despegue mientras giraba sin control a 65 kilómetros de altitud sobre el océano Índico.

El vuelo 4 será una repetición del vuelo 3 con mejoras en el cohete para superar estos problemas: hardware adicional en los tanques de oxígeno del Super Heavy para mejorar sus capacidades de filtración, y propulsores de control de balanceo adicionales en la Starship para evitar que vuelva a perder el control y complete por primera vez una reentrada atmosférica.

Elon Musk no lo tiene claro. A pesar de las mejoras, Musk se muestra particularmente cauto con la reentrada. No por la falta de control de la Starship en el tercer vuelo, sino por las posibilidades de que el escudo térmico no soporte el calor del vuelo hipersónico a través del aire.

"El objetivo principal es superar el calentamiento máximo de la reentrada", escribió el CEO de SpaceX. "Vale la pena señalar que nadie ha logrado crear un escudo térmico totalmente reutilizable. El del transbordador espacial requería seis meses de restauraciones".

SpaceX tiene experiencia con las reentradas de la nave espacial Crew Dragon, que ha vuelto varias veces de la Estación Espacial Internacional. Pero el escudo térmico de la Dragon se reemplaza después de cada misión.

El objetivo de Starship es volver a volar en 24 horas, de modo que su escudo térmico, formado por miles de losetas cerámicas adheridas a la panza de la nave, tiene que aguantar el calor de la reentrada sin necesidad de restauraciones.

