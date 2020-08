SpaceX Crew Dragon devuelve a los astronautas a la Tierra con éxito y completa su ya histórica misión para la NASA

La Crew Dragon de SpaceX ya está de vuelta en la Tierra. Después de llevar con éxito a dos astronautas de la NASA a la ISS semanas atrás cuando se acopló a la ISS, ahora los ha traído de vueltas descendiendo en el Golfo de México. Un viaje de 20 horas que ha completado sin ningún problema relevante y confirma así a SpaceX como la primera compañía privada en transportar astronautas de la NASA.

Tal y como ha reportado la NASA, los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley regresaron con seguridad a la Tierra dentro de la cápsula de SpaceX tras dos meses en la Estación Espacial Internacional. A las 2:48 PM ET tocaron agua en el Golfo de México en el Océano Atlántico, donde fueron rescatados por los botes de recuperación.

Durante el día de ayer la Crew Dragon se separó de la ISS y comenzó su viaje de aproximadamente 20 horas de vuelta hacia la Tierra. Finalmente comenzó a atravesar la atmósfera para descender en picado a toda velocidad (y a temperaturas de hasta 1.900 grados centígrados) hacia el océano. Para evitar el impacto, como es de esperar, la cápsula desplegó los paracaídas que frenaron su aterrizaje.

