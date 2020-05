SpaceX Crew Dragon se acopla con éxito en la Estación Espacial Internacional: así ha sido la meticulosa maniobra

Los dos astronautas de la NASA a bordo de la SpaceX Crew Dragon finalmente han llegado a su destino, la cápsula se ha anclado correctamente a la ISS después de un largo viaje desde la Tierra tras su exitoso lanzamiento. Con esto SpaceX marca otro hito importante en su historia al colocar por primera vez a astronautas en órbita.

El acoplamiento de la Crew Dragon a la ISS era quizás el último gran reto de SpaceX en esta misión. Una maniobra compleja y crucial para que los astronautas lleguen a su destino. En este caso todo ha ido según los esperados, con Bob Behnken y Doug Hurley (los dos astronautas de la Crew Dragon) encontrándose con el astronauta de la NASA Chris Cassidy y los cosmonautas rusos Anatoly Ivanishin e Ivan Vagner (actual tripulación de la estación).

Este acoplamiento se ha realizado después de alrededor de 19 horas, que es lo que ha durado el viaje desde la Tierra hasta la Estación Espacial Internacional. Durante el acercamiento se puede ver gracias a las cámaras de la Estación Espacial internacional cómo la Crew Dragon modifica ligeramente su trayectoria con pequeños propulsores para ir directo al punto de anclaje.

SpaceX ha modificado la forma de hacer las cosas en diferentes aspectos con este lanzamiento para la NASA. Además de ser la primera compañía privada que envía astronautas para la agencia o de recuperar sus cohetes, también ha conseguido un acoplamiento automatizado. Esto significa que ninguno de los astronautas ni tampoco operarios desde la Tierra han tenido que dirigir la maniobra para que la cápsula quede atracada a la estación. Todo ha sido de forma autónoma gracias a las capacidades de la Crew Dragon.

Docking confirmed – Crew Dragon has arrived at the @space_station! pic.twitter.com/KiKBpZ8R2H