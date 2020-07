10 años de trabajo y 425 millones de imágenes del Sol en un timelapse de una hora: así celebra la NASA el aniversario del SDO

Al Sol cada vez lo tenemos más y mejor visto, teniendo en cuenta hasta dónde han conseguido llegar misiones como la sonda Parker de la NASA, hasta su misma atmósfera. A quien poco se le escapa del Astro Rey es al Solar Dynamics Observatory (SDO), y para probarlo la NASA ha creado un timelapse que sintetiza 10 años de observaciones del Sol en una hora.

Una manera cómoda de disfrutar de todo el trabajo del observatorio (y sobre todo del equipo a su cargo), teniendo en cuenta que en todo ese tiempo se han acumulado más de 20 millones de gigabytes de datos. Las imágenes que se compilan en el vídeo que os mostraremos a continuación permiten observar como varía la actividad del sol, concretamente de su corona (la capa más externa de su atmósfera).

Sin dejar de observar al Sol ni un segundo, literalmente

Las cifras que rodean el trabajo que hay detrás de este timelapse (o, mejor dicho, su composición) son como la distancia que nos separa del sol: de vértigo. El SDO tiene tres instrumentos, trabajando cada uno del modo que precisa, capturándose una imagen del Sol cada 0,75 segundos además del trabajo del Atmospheric Imaging Assembly (IAI), que toma imágenes cada 12 segundos a diez longitudes de onda distintas. Por decirlo de manera muy sencilla, según qué longitudes de onda se captan los cuerpos celestes se ven de una manera u otra (o no se ven), como explicamos al hablar del falseo de color en las fotografías del espacio que vemos.

Según explica la NASA, las que vemos en el vídeo se tomaron a 17,1 nanómetros, lo que corresponde al punto del espectro ultravioleta que permite visibilizar la corona. En total, el SDO ha capturado 425 millones de imágenes en alta resolución del Sol, de las cuales se han compilado una de cada hora para hacer este timelapse de 61 minutos.

No es necesario verlo todo para percibir cierto incremento y disminución de la actividad solar, lo cual ocurre en ciclos de once años y en determinados momentos (como erupciones, tránsito de planetas. etc.). Podremos notar por momentos que hay ciertos parpadeos, quedando la imagen en negro durante centésimas de segundo (por ejemplo, en torno al minuto 2:10 o 14:10), lo cual se debe a que o bien la Tierra o la Luna han eclipsado al SDO, y también veremos que el Sol se descentra en algún punto (debido a la calibración de los instrumentos del observatorio). Por cierto, en su web podéis ver dónde está a tiempo real el SDO.

Al pie del vídeo veremos la fecha de las imágenes, empezando desde el 2 de junio de 2010. Son diez años de mediciones e imágenes que se condensan en esta pieza pero que no acabarán, dado que a la misión aún le quedan años de duración. La música, muy relajante y zen, se titula "Solar Observer" y fue compuesta por Lars Leonhard.

