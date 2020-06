Esta curiosa foto nos muestra un arco iris que esconde un problema: la contaminación lumínica

Las imágenes que nos regalan desde la Estación Espacial Internacional de la noche terrestre son una maravilla, pero no dejan de ser un recordatorio del problema que supone la contaminación lumínica. Algo que incluso vimos en un timelapse a 8K y que nos ha recordado un astrónomo chileno, que sin poder salir por la cuarentena hizo una foto más reveladora de lo esperado del ciego de Santiago.

Se trata concretamente de Juan Carlos Muñoz, que asomado a su balcón trató de capturar todas las luces nocturnas de la capital y en cambio logró una psicodélica instantánea que de manera muy vistosa hacer su particular llamamiento contra la contaminación lumínica, haciendo además un pequeño análisis según el espectro de cada onda de qué tipo de luz es más intensa.

Explica el propio Muñoz que usó una red de difracción en su lente, un componente óptico que divide la luz en diversos haces de luz según su longitud de onda y el espaciado que tenga la red, de ahí que cause difracción (división). Con ello, logró esta instantánea con ese saturado y llamativo arco iris, además de poder analizar qué tipos de luces se proyectan sobre el cielo de Santiago.

Antes que nada, mención especial a su trípode. Muchos de nosotros hemos sido en alguna ocasión Juan Carlos Muñoz:

8/ Bonus track: did I stack three bar stools as a makeshift tripod because my actual tripod is somewhere on its way to Germany? Damn right I did! pic.twitter.com/ZdQSFkvpaw