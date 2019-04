"Estamos a cuatro o cinco años de que los smartphones plegables sean lo normal": Jeff Yee, VP de Innovación de ZTE

2018 ha sido un año duro para ZTE, una de las compañías históricas en la era del smartphone moderno que en los últimos años ha perdido la posición que llegó a tener hace poco más de un lustro, pero de la que siempre es interesante conocer propuestas en smartphones y en redes, donde son un actor fundamental de cara al despliegue de las redes 5G por parte de las operadoras.

Para conocer más detalles sobre la estrategia de la compañía en cuanto a smartphones, tras el llamativo ZTE Axon M de doble pantalla, puntos de vista sobre la competencia, o situación actual tras los problemas con el Gobierno de los Estados Unidos hablamos con Jeff Yee, vicepresidente de Innovación de ZTE, que nos desveló numerosos detalles sobre lo que podemos esperar de aquí a unos años.

Presente y futuro de ZTE en smartphones

El comienzo de 2019 ha conocido ya grandes propuestas de smartphones plegables que posibilitan contar con una pantalla enorme en un espacio muy reducido. ZTE no ha lanzado un smartphone así, pero en 2017 se adelantó a todos con el ZTE Axon M y sus dos pantallas en paralelo. Por ello, cabría esperar un segundo modelo basado en las nuevas posibilidades que ahora abre la tecnología de pantallas.

Sin embargo, es más complejo de lo que podamos pensar tras un evento como el MWC 2019, según Jeff: "El problema es que la gente se compra un smartphone de 1.000 ó 2.000 dólares como el Huawei, tiene ese teléfono durante dos o tres años, y lo doblas, los doblas muchas veces, y hay una marca en forma de línea sobre la doblez de la pantalla". En ese sentido, Jeff no perdió oportunidad de hablar lo que nosotros llamamos Vitrina World Congress: "la realidad de las pantallas plegables es problemática por su línea, por eso pienso que no dejan que nadie los toque y los tienen tras vitrinas".

"La realidad de las pantallas plegables es problemática"

Pese a que reconoce que el lanzamiento del Axon M fue desafortunado, por la salida de algunos mercados el pasado año coincidiendo con el lanzamiento, Jeff asegura que están contentos con el producto, y que el Axon M les ha valido para obtener "un aprendizaje enorme", que posibilitó que se dieran cuenta "de cómo los usuarios van a utilizar un terminal plegable en el futuro, y gracias a nuestro liderazgo en esa etapa temprana ahora tenemos el software hecho y preparado para la próxima versión".

Sobre ese hipotético Axon M2, el directivo nos comentó que cree que "la próxima vez que veamos un Axon M, será verdaderamente plegable". No cree que ese teléfono plegable de ZTE vaya a llegar el corto plazo, sino en el medio plazo, "cuando la tecnología de pantalla esté lista", afirma.

Las pantallas plegables son lo más llamativo, pero Jeff cree que "estamos a cuatro o cinco años de que los smartphones plegables sean lo normal, aunque antes de eso ya veremos muchos". Sobre el smartphone tradicional y su evolución de aquí a cinco años, la predicción va en la línea de las tendencias que estamos viendo desde hace unos años: "los bordes van a continuar reduciéndose, y veremos ratios de pantallas sobre el frontal del 100%". Para ello, establece dos ámbitos que se interponen en ese "todo pantalla" de verdad, los altavoces y las cámaras. Sobre los primeros, cree que "no son muy complicados: ya podemos reducirlos, ponerlos en los lados o en agujeros muy pequeño".

Las cámaras, sin embargo, suponen más retos, aunque cita un ejemplo que Nubia, marca de ZTE, ya tiene en la búsqueda del todo pantalla "la segunda pantalla en la parte trasera que permite hacer selfies y fotos normales con la cámara trasera, y deja mucho más protagonismo a la pantalla principal".

El presente de la compañía es el ZTE Axon 10 Pro, con el que más que grandes proyecciones tienen un producto "para demostrar a usuarios y operadoras el valor de un teléfono con 5G a día de hoy".

Sobre los problemas con Estados Unidos, donde estuvieron sin prestar servicio unos meses, Jeff asegura que "han cumplido con lo que se les pedía", y "se han asegurado de que no volverán a cometer los mismos errores de nuevo". Para mejorar la situación, están "muy comprometidos con cumplir con Estados Unidos y registramos todos los movimientos por si fuera necesario". De cara al usuario, se van a centrar en reconstruir su imagen de marca y demostrar que ha habido acusaciones sin fundamento sobre seguridad".

El 5G como piedra angular del proyecto

El ZTE Axon 10 Pro es un terminal con el que demostrar la utilidad del 5G y que pueden ser de los primeros en soportar las nuevas redes.

Con el ZTE Axon 10 Pro la compañía ha demostrado que puede llegar tan pronto como el resto con un terminal 5G al mercado, algo que según la previsión que han dado para China ocurrirá "en los tres próximos meses". Pero es sólo un terminal, y el 5G es algo mucho más grande que un smartphone para ZTE. Como un jugador muy importante en el mercado de equipamiento redes es una oportunidad de crecimiento inmensa, pero como veremos, según Jeff también en la división de smartphones.

ZTE llegó a estar en el TOP-5 de IDC marcas por terminales distribuidos en 2013, pero desde entonces no ha vuelto a estar en una posición así. Jeff achaca la caída "al año pasado. Estuvimos suspendidos durante tres meses, y tuvo un impacto". Sin embargo, no hablábamos del año pasado, sino de hace cinco años.

En 2013, era común ver a ZTE en los cuadros de los terminales más vendidos.

Se lo recordamos y nos dice que "ciertamente llegó más competencia al mercado, por eso es tan importante el 5G para nosotros. En el 4G tuvimos ventajas gracias a nuestro conocimiento de las redes, y con el 5G volvemos a tenerlas.por nuestro negocio de redes. Por nuestro negocio de redes, tenemos ventajas con el 5G y será nuestro motor de crecimiento, no sólo en el negocio de redes, también en el negocio de smartphones." En ese sentido, resalta que dentro del ecosistema móvil "además de ZTE, solo Samsung y Huawei cuentan también con un negocio de redes".

En cuanto a lo que podemos esperar del 5G a nivel de usuario, esto es lo que piensa el vicepresidente:

Habrá muchas aplicaciones que aún no conocemos. En la generación anterior la cosa fue de trasladar plataformas del ordenador al móvil, como Facebook o YouTube. Ahora, por primera vez, tenemos conexiones inalámbricas más rápidas que las que tenemos por cable. Históricamente, cada vez que la tubería ha engordado, los desarrolladores han encontrado la forma de aprovecharlo.

Jeff piensa que es difícil predecir si la expansión del 5G será más rápida que la del 4G, pero cree que sí, "porque las operadoras comienzan a tener problemas de capacidad, y el 5G abre la puerta a más frecuencias para ellas, pero depende completamente de ellas".

"Para el usuario de smartphones, el 4G puede haber sido más importante de lo que será el 5G"

Aun así, no resta valor a lo que ha supuesto el 4G en smartphones, que cree que "para el usuario de smartphones puede haber sido más importante de lo que será el 5G, porque con el 3G no podías hacer todo lo que hacías con el ordenador. No podías descargar algunas cosas, ver YouTube con fluidez, o un streaming en directo. El 5G no va a ser tan urgente para el usuario de smartphones como lo fue el 4G, pero será muy importante para el hogar. Creo que lo veremos antes ahí mucho más rápido de lo que lo veremos en los smartphones".

La triple cámara ya es protagonista a lomos de la inteligencia artificial

ZTE no ha sido una compañía que destaque en fotografía, pero tampoco se ha quedado atrás de las últimas tendencias. En ese sentido, el vicepresidente de Innovación piensa que "la triple cámara ha llegado para quedarse, aunque depende del teléfono". En su gama media Blade, cree que ocurrirá como con la doble, que "empezó con los flagship, pero rápidamente la llevamos a teléfonos que puedes encontrar por 150 dólares."

Ante la relevancia que la inteligencia artificial está adquiriendo en la fotografía móvil, que ya no se puede entender sin ser concebida como "fotografía computacional", preguntamos a Jeff si cree posible que con el tiempo la inteligencia artificial puede convertirse en algo tan potente como para volver a una única lente y un único sensor capaces de hacer todo lo que hacen tres o cuatro cámaras, pero mediante algoritmos. No parece, por su respuesta, que estemos ante un escenario próximo en el que el número de cámaras vaya a reducirse:

"Será difícil. La inteligencia artificial ayuda a hacerlo todo más fácil con las cámaras, puedes hacer distintas cosas... Pero a veces necesitas hardware. Con las tres lentes ganamos un sensor de 48 megapíxeles, la segunda lente ofrece un ultra gran angular, y la tercera ofrece un zoom óptico. Incluso con inteligencia artificial, es muy complicado realizar ese zoom o obtener información de los lados comi una lente ultra gran angular. Si los terminales tuvieran más grosor, podríamos tener una gran lente que captara todo, y que el software eligiera qué mostrar, pero con terminales de 7 u 8 milímetros, hay poca luz que puedas capturar, y la gente quiere terminales finos, por lo que al final es mejor utilizar varias lentes en su lugar".

Por otra parte desde la llegada de los 40 megapíxeles del Huawei P20 Pro el año pasado, parece que se ha abierto de nuevo la veda para que además del tamaño del sensor o de la apertura de las lentes, la resolución vuelva a ser un gran caballo de batalla, sobre los motivos que llevan a apostar por eso, Jeff habla de lo que conocemos como Pixel Binning en sensores Quad Bayer:

"Seré honesto. Para los fabricantes, los números grandes suenan mejor. Si miras en el Axon 10, la cámara principal es de 48 megapíxeles, y si miras en el Blade, la cámara de selfie es de 32 megapíxeles. El reto con la mayor resolución, que la gente quiere para tener más detalle, es que tienes un tamaño de pixel menor, y esto, en baja luz significa malas fotos. Por ello, tenemos el quad píxel, el 4 en 1. Lo que significa es que en baja luz, los 48 megapíxeles del Axon 10 pasan a ser 12 megapíxeles".

Otro de los terminales destacados de ZTE en el MWC 2019 ha sido el ZTE Blade V10, que como decía anteriormente Jeff, cuenta con un sensor de 32 megapíxeles. Junto a los 48 megapíxeles, que son herederos directos de los 41 megapíxeles del Lumia 1020, aunque con otros usos, los 32 de la frontal parecen herederos de esa época entre 2014 y 2015 en los que hubo mucho "smartphone para selfies". ¿Vuelven a ello porque han detectado una oportunidad de mercado, o es solo una variedad más del producto?

"Tomamos la mayoría de decisiones basándonos en estudios de consumidores. En este caso, viene de que la generación más joven está usando más la cámara delantera que la trasera. El 70% de las fotos ahora se toman con la cámara delantera. Es la generación de Instagram. Como resultado, dado que los Blade están enfocados a los jóvenes, hemos hecho una gran inversión en la cámara para selfies. Por ello tiene 32 megapíxeles".

La feroz competencia en China, su país natal

En sus primeros años en el mercado de smartphones en Europa, era común confundir a ZTE y Huawei en España. Ambas eran compañías chinas que habían nacido y crecido en el negocio de equipamiento de redes, y ambas se lanzaron a la guerra móvil. Fueron progresando de forma pareja, hasta que una, Huawei, empezó a crecer hasta ser una TOP-3 del mercado, y ZTE a perder paulatinamente su posición.

"El margen del 5% de Xiaomi es muy difícil. El motivo por el que pueden asumirlo es porque esperan ganar dinero de otras formas"

Jeff lo explica desde las distintas estrategias en mercados que cada marca estableció hace unos años: "Huawei creció en Europa y ZTE estaba creciendo en otros mercados donde Huawei no, como Estados Unidos o Canadá. Nos centramos en algunos mercados para ejecutar la estrategia, y en los que lo hicimos bien son aquellos en los que aún dominaban las operadoras y en los que ellas tomaban las decisiones. Para nosotros eso no ha cambiado en nuestra estrategia, y la razón es el 5G, por aplicar en smartphones la ventaja que nos da el negocio de redes. Otra parte importante es donde tenemos oficinas, por la relación con el mercado y las operadoras."

Fue su gran rival hace ya unos años, pero desde entonces ha emergido otro gigante como Xiaomi. Sobre ellos, Jeff nos contaba que "el margen del 5% que aplican es muy difícil. El motivo por el cual pueden asumirlo es porque esperan ganar dinero de otras formas, con servicios, pero es complicado. Es el modelo de Internet. Y en él puedes ver ciclos. Mira lo que pasó a muchas compañías después del crash de las puntocom. Vamos a ver algo similar con el crash las aplicaciones". ZTE ya cuenta con una submarca, Nubia, y según aseguró Jeff, no esperan lanzar una tercera marca para competir, algo que Xiaomi sí está haciendo lanzando Redmi tras Poco.