ZTE Blade V10: de vuelta a la era de los smartphones-selfie

En algún punto de 2014 empezó a aflorar una tendencia entre los fabricantes de smartphones: casi todos participaron en la carrera por conseguir el terminal con una cámara frontal más pintona, algo enfocado sobre todo en la generación selfie y/o el público millennial.

Ahí vimos terminales que integraban por primera vez un flash LED frontal, o soluciones de software para emularlo; cámaras frontales con resoluciones nunca vistas en esa posición, grandes angulares para facilitar las autofotos grupales... Esa tendencia terminó, y sus posos fueron lo que seguimos viendo ya más normalizado: preocupación por la cámara trasera, pero también por la delantera. ZTE ha vuelto a esos tiempos con un móvil en el que el all-in se hace a esa selfie-camera. El Blade V10.

Ficha técnica del ZTE Blade V10

ZTE Blade V10 Dimensiones 158 mm x 75,8 mm x 7,5 mm Pantalla TFT Full HD 6,3 pulgadas, ratio 90,3%, 400 ppp Procesador 2.1 GHz, ocho núcleos RAM 3 GB / 4 GB Almacenamiento 32 GB / 64 GB Sistema operativo Android 9.0 Cámaras traseras 16 MP, 5 MP Cámara frontal 32 MP Batería 3.200 mAh Sensores Acelerómetro, proximidad, luz ambiental, giroscopio Seguridad Lector dactilar trasero Conectividad LTE, WiFi 2.4 GHz / 5 GHz, Bluetooth 4.2, USB-C, jack 3.5 mm, microSD (sin NFC) Colores Negro, verde, azul Precio Sin confirmar

Selfiecam para captar a la juventud

Del Blade V10 todavía no sabemos su precio, pero viendo sus características (ese panel TFT, ese procesador cuyo modelo concreto no se menciona) y enfoque, podemos ir asumiendo que tendrá un coste relativamente ajustado, puesto que cuando un fabricante se centra en una cámara frontal pensada para los selfies, se suele cumplir que va hacia un sector joven que no va a gastar 1.000 euros en un teléfono.

De hecho, en el propio comunicado de prensa que la compañía ha remitido a los medios se habla de "un smartphone perfecto para los más jóvenes".

Ahí está quizás el único puente de este teléfono, que por lo demás no tiene mucho de lo que diferenciarse frente al resto: su cámara frontal, de 32 megapíxeles, a la que ZTE ha dotado de un motor de inteligencia artificial al que llama "AI Smart Selfie", que promete "perfeccionar todas las fotografías y crear imágenes en alta calidad sin perder detalle".

También permite identificar "más de 300 escenas", según la empresa, para adaptar la cámara de forma automático y ajustar los parámetros que consigan optimizar la imagen.

Por lo demás, ZTE sigue subida al carro de hacer teléfonos lo más grandes posibles al son que marque el mercado, y esta vez, con las pantallas sin-apenas-marcos asentadas, el tamaño se estira hasta las 6,3 pulgadas con resolución Full HD+, que básicamente significa "Full HD adaptado al ratio de este tipo de pantallas".

El Blade V10 llega con Android P y la interfaz propia de ZTE, MiFavor 9.0, que según la empresa se centra en ofrecer una experiencia de uso más sencilla pero que en las versiones anteriores vimos como estéticamente intrusivas. Habrá que ver qué tal llega esta nueva versión en cuanto el terminal pase por nuestro banco de pruebas.

Versiones y precios del Blade V10

Del ZTE Blade V10 solo sabemos que llegará a China, Europa y América Latina en marzo de 2019, es decir, de forma inminente. Eso, y que habrá dos modelos disponibles por especificaciones (3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento) que llegarán en colores azul, verde y negro.

Lo que no ha revelado ZTE todavía es a qué precios llegarán ambos modelos, pero actualizaremos este artículo en cuanto tengamos información sobre ello.