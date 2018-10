Nubia X: pantalla OLED trasera y sin cámara frontal, una valiente alternativa al 'notch'

Los fabricantes chinos siempre han sido muy proclives a innovar en los diseños de sus terminales. Un claro ejemplo fue ZTE el año pasado con su Axon M. Ahora, a las puertas de esperar que lleguen los móviles flexibles, Nubia nos presenta su nuevo buque insignia, el Nubia X. Uno de esos móviles que llaman la atención nada más verlo y ofrece un diseño único que no hemos visto en ningún otro dispositivo de este año. Menos en un gama alta como lo que nos ofrece Nubia.

El Nubia X dispone de doble pantalla. Un panel LCD de 6,26 pulgadas en la parte frontal y una pantalla secundaria OLED de 5,1 pulgadas en la parte de atrás, una solución que ya habíamos visto de manera similar en otros dispositivos pero que en este Nubia está implementado de forma muy curiosa. Vamos a ver qué tenemos delante y qué nos trae Nubia con su buque insignia de estilo poco convencional.

La muesca ha estado presente en una gran cantidad de dispositivos este año. Lo hemos visto en Apple, Huawei, Xiaomi, Google y prácticamente todos los fabricantes salvo una Samsung que se ha mantenido ajeno a esta solución. Casi todas las marcas parecen esforzarse en intentar reducirlo a la máxima expresión o directamente como ocurre con el Mi Mix 3 o el Oppo Find X, eliminarlo. Pero para poder hacer esto necesitamos un lugar donde colocar la cámara frontal.

¿Cuál es la curiosa solución que propone Nubia? Eliminarla directamente. Pero ojo, porque los amantes de los selfies seguirán pudiendo hacerse fotos. Y para ello se ha añadido una pantalla secundaria en la parte trasera, una idea que Yotaphone mostró hace muchos años. Al contrario que entonces, la pantalla secundaria del Nubia X es de tecnología OLED con resolución de 1520 x 720 píxeles, a pleno color y tan funcional como la principal. Una pantalla secundaria que nos sirve para poder vernos al hacer fotos con la trasera. Tan sencillo como eso.

This is the Nubia X, a dual-screen phone with a very high screen ratio.

