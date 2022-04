Que Francia haya alcanzado los 3.000€/MWh no es un problema de la nuclear, sino de la falta de alternativas

Entre las 7 y las 9 de esta mañana, el precio de la luz en Francia ha rozado los 3.000 euros el megavatio-hora. Un precio completamente descabellado que ha provocado que el gestor de la red eléctrica francesa haya activado una "alerta naranja" y solicitado a los ciudadanos reducir su consumo.

El motivo de este precio de récord es una combinación de frío y que la mitad de los reactores nucleares de las centrales francesas están parados. Un parón que ha llevado a que el precio de la energía en Francia haya sido el doble que en España y hasta siete veces más que en Alemania. Afortunadamente, los consumidores de Francia no notarán en exceso este pico.

Una combinación de locura que puede volver a repetirse. Los precios del pool francés han sido increíbles. 2.712€/MWh a las siete de la mañana y de 2.987€/MWh entre las ocho y las nueve. El resto del día ha estado alto, pero bastante alejado de este pico. Francia preveía necesitar una gran cantidad de energía para hacer funcionar la calefacción, pero al tener disponible menos del 50% de la energía nuclear, han tenido que pagar un precio desorbitado.

Durante esa franja, la disponibilidad era muy reducida y los precios de la subasta han ido creciendo hasta estos casi 3.000€/MWh. Una combinación de factores que no es tan difícil de producirse y podría verse repetido en el futuro.

Piden moderar el consumo, pero los franceses no verán un impacto directo en su factura. El operador francés RTE ha emitido una alerta de nivel 3 sobre 4, que indica que su sistema eléctrica está en una "situación tensa". Ha recomendado a los hogares a bajar ligeramente la temperatura de casa o limitar el número de luces encendidas. No han habido cortes significativos pero igualmente importante es que este incremento no se notará en el bolsillo de los consumidores, ya que las tarifas no están indexadas en el mercado mayorista.

¿Quién paga entonces este precio? Será la compañía semipública Électricité de France (EDF) quien absorba la diferencia de precios. Al contrario que en España, el precio de la luz en el mercado mayorista no tiene un impacto tan directo en los consumidores particulares. Es este motivo por el que el precio de 3.000€/MWh no ha ocupado tanto las portadas de los periódicos franceses como sí podría haberlo hecho aquí en caso de alcanzar este nivel.

Con las nucleares paradas, Francia tira al máximo de sus interconexiones. Francia necesitaba unos 73.000 megavatios, pero su producción estimada era de 65.000. Por ello, ha tenido que importar unos 11.000 megavatios a través de sus interconexiones con los países vecinos, entre ellos España. Una interconexión con España que se está buscando ampliar y que hoy ha trabajado al 100% de su capacidad.

En total, España ha proporcionado unos 1.700 megavatios a Francia; Reino Unido ha dado unos 2.000 megavatios, Suiza unos 1.700, Italia unos 917 y Alemania ha sido el mayor aliado de Francia, dándole hasta 4.000 megavatios. Claro está, todo un flujo de energía que ha ido llegando a elevados precios.

La elevada deuda de EDF lleva a pensar en una posible nacionalización de la eléctrica. El 84% de la eléctrica EDF es del estado francés. Precisamente con movimientos como absorber la diferencia de precios, la deuda de la eléctrica ha ido creciendo hasta tal punto que Emmanuel Macron ha llegado a anunciar su intención de nacionalizar la eléctrica y reforzar su papel como mayor proveedor de energía del país.

El apagón nuclear condiciona todo el sistema eléctrico francés. Francia depende de la energía nuclear en más de un 70%. Su estrategia se diferencia del resto de Europa, con todo lo que ello conlleva. Si bien, el país sigue confiando en este modelo y para 2050 quieren continuar apostando por la energía nuclear, manteniendo sus 12 reactores y se contemplan construir seis reactores de nueva generación EPR2, a los que podrían sumarse ocho más.

¿Por qué si hace falta energía cierran las nucleares? Estas centrales pueden producir energía todo el año, pero requieren planear tareas de mantenimiento y correcciones técnicas cada cierto tiempo. Un calendario que se establece con años de antelación. Estas paradas duran habitualmente entre un mes y medio y dos meses, pero pueden llegar a alargarse.

No es la nuclear, es el 70% de dependencia de una sola fuente. Que Francia haya alcanzado los 3.000€/MWh es debido a que las centrales nucleares están paradas, pero también podría haber pasado algo equivalente con otro tipo de energía. No es cuestión de discutir sobre las particularidades del tipo de energía, sino de la dependencia de un único tipo de energía.

No es difícil imaginar la problemática que supondría que España confiara en la energía solar en un 80%. Es un caso improbable, pero pongamos los países nórdicos con la hidráulica. En una ola de frío extrema los ríos podrían congelarse en su totalidad y esta fuente de energía no sería tan accesible. O el caso contrario, con una falta de agua. Es lo que ha ocurrido en Noruega, donde los pantanos están en su nivel más bajo de los últimos 10 años y han tenido que tirar del gas.

La energía es un bien tan necesario que es importante que haya suficiente diversificación, para poder afrontar con garantías la falta de un tipo concreto. Basar un porcentaje tan grande en una sola fuente, como Francia con la nuclear, lleva a ver precios tan descabellados como los de hoy.