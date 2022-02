Malas noticias para ITER: el ensamblaje del reactor de fusión nuclear ha sido suspendido

ITER ha sufrido un contratiempo muy importante. El ensamblaje de los dos primeros sectores de la cámara de vacío del reactor de fusión nuclear ha sido suspendido por ASN, que es la Autoridad de Seguridad Nuclear francesa. Durante los últimos meses este importantísimo proyecto, que está siendo llevado a cabo en la localidad francesa de Cadarache, parecía avanzar según lo previsto, pero este revés lo ha colocado en el punto de mira.

El pasado 25 de enero Bernard Doroszczuk, que es el máximo responsable de ASN, envió un comunicado oficial a Bernard Bigot, el director general de ITER, en el que lo desautoriza a instalar los dos primeros sectores de la cámara de vacío del reactor en el interior del foso en el que irá alojado.

La razón que ha llevado a ASN a tomar esta decisión es que en las circunstancias actuales esta agencia no puede garantizar la seguridad de las personas que operarán el reactor cuando arranquen las primeras pruebas con plasma, que están planificadas para 2025.

Qué ha pasado y por qué el ensamblaje ha sido suspendido

El año pasado llegaron a las instalaciones de ITER las dos primeras secciones de la cámara de vacío del reactor, un recinto de acero inoxidable y boro que cuando esté ensamblado completamente pesará nada menos que 8000 toneladas.

En su interior tiene lugar la fusión de los núcleos de deuterio y tritio, por lo que una de sus funciones más importantes es actuar como primera barrera de contención de la radiación residual que podría no ser retenida por el manto (blanket) que recubrirá las paredes internas de esta cámara.

Como podemos intuir, es fundamental que el ensamblaje de las secciones que conforman la cámara de vacío sea absolutamente preciso y garantice la estanqueidad del recinto no solo para asegurar el correcto funcionamiento del reactor, sino también, y sobre todo, para proteger a las personas que trabajarán en las instalaciones de la radiación gamma y los neutrones de alta energía resultantes de la fusión de los núcleos de deuterio y tritio.

Como hemos explicado en otros artículos, uno de los desafíos que plantea la fusión nuclear consiste en lidiar con el neutrón que sale despedido con una energía de 14 MeV (megaelectronvoltios), que es muchísima energía, cuando se produce la fusión de un núcleo de deuterio y otro de tritio.

Uno de los desafíos que plantea la fusión nuclear consiste en lidiar con el neutrón que sale despedido con una energía de 14 MeV

Estos neutrones de altísima energía son muy importantes debido a que son los que en la práctica van a permitirnos producir la energía eléctrica que necesitamos. Pero, al mismo tiempo, representan una forma de radiación muy agresiva que puede degradar sensiblemente los materiales utilizados en el reactor.

El problema al que se enfrenta ITER es que, según ASN, en las condiciones actuales los dos sectores de la cámara de vacío que estaban siendo preparados para ser ensamblados y alojados en la ubicación final del reactor no pueden ser instalados debido a que han sufrido una deformación estructural.

Un documento del organismo responsable de la seguridad nuclear francesa refleja que estas dos secciones de la cámara de vacío sufrieron una caída durante su manipulación cuando estaban siendo fabricadas. Uno de los sectores ha sido producido en Corea del Sur, y sufrió el golpe en abril de 2021; y el otro ha sido fabricado en Italia, y sufrió el desperfecto en mayo de 2021.

En vez de reparar los daños de los sectores en las plantas en las que fueron fabricados, los técnicos decidieron enviarlos a ITER con la intención de que la distorsión dimensional que sufrían fuese evaluada y corregida en las mismas instalaciones en las que está siendo ensamblado el reactor.

La deformación estructural de ambas secciones de la cámara de vacío impide ensamblarlas correctamente

Una vez en ITER comprobaron que la deformación estructural de ambas secciones de la cámara de vacío impide ensamblarlas correctamente en el hangar en el que se preparan los componentes del reactor antes de ser alojados en su ubicación final, por lo que optaron por ensamblarlos directamente en el foso del reactor de fusión nuclear.

Y, dadas las circunstancias, en un giro no del todo inesperado de los acontecimientos la máxima autoridad en seguridad nuclear francesa ha decidido intervenir y prohibir el ensamblaje de estos dos sectores.

El motivo es que, como he mencionado más arriba, si se ensamblan en la ubicación final del reactor no será posible garantizar el nivel de protección exigido frente a la radiación gamma y los neutrones de alta energía. Y, además, esta operación no es reversible, lo que podría comprometer irremediablemente la viabilidad de un proyecto en el que muchas naciones han invertido muchísimo tiempo y dinero.

Y ahora ¿qué?

La solución a este brete propuesta por ASN requiere revisar minuciosamente el diseño no solo de la cámara de vacío del reactor de fusión nuclear, sino también el de otros elementos que, según este organismo, no satisfacen los requisitos que persiguen proteger a las personas que lo operarán de los efectos perjudiciales de la radiación ionizante.

Lo que aún no está claro es el impacto que va a tener este revés en el itinerario fijado por EUROfusion para ITER

Ante esta coyuntura a los responsables de ITER no les queda más remedio que llevar a cabo esta revisión y reparar concienzudamente la distorsión dimensional que han sufrido los dos primeros sectores de la cámara de vacío que estaban siendo preparados para ser ensamblados.

Lo que aún no está claro es el impacto que va a tener este revés en el itinerario fijado por EUROfusion para ITER. El ensamblaje del reactor de fusión nuclear debería finalizar en 2025, y ese mismo año deberían arrancar las primeras pruebas con plasma, pero dadas las circunstancias cabe la posibilidad de que estos dos importantes hitos lleguen más tarde de lo previsto. Una auténtica lástima.

Imágenes | ITER

Vía | New Energy Times