Si alguna vez te has preguntado qué pasaría si el 99% de un país se quedara sin electricidad, Chile lo ha vivido en sus carnes

El 99% de la población de Chile se quedó ayer a oscuras. Un fallo en una línea de transmisión eléctrica provocó el mayor apagón del país en 14 años desde las 15:15 de la tarde hasta pasadas las 23:00 horas.

En corto. Chile ha visto interrumpido el suministro eléctrico en 14 de las 16 regiones, desde la norteña Arica hasta la sureña de Los Lagos en una extensión de más de 3.000 kilómetros que recorre la nación, según el servicio nacional de respuesta a desastres (Senapred). Durante ocho horas el país chileno estuvo sin luz ni conexión y hasta la media noche no regresó, por lo que las autoridades gubernamentales tuvieron que decretar el estado de emergencia y un toque de queda (entre las 22.00 y las 6.00 de la mañana del miércoles) y convocar al Comité de Gestión de Riesgo de Desastres (Cogrid).

El caos. El apagón que sorprendió al medio día generó un enorme caos circulatorio, impidió la actividad bancaria, financiera, minera y comercial. Además, puso en riesgo a hospitales y otros servicios esenciales, y ya se ha reportado en el momento de escribir esta nota el fallecimiento de tres personas electrodependientes. Por otro lado, las imágenes del Metro de la Región Metropolitana sin luz y la gente volviendo a pie, ya son virales en diferentes redes sociales. A este medio han confirmado personas de la región de Bío Bío, Valparaíso y la ciudad de Santiago de Chile que tuvieron que enviar mensajes SMS para comunicarse, la información llegaba a través de la radio y el poco Internet (era intermitente) les alcanzaba para usar la app de X (antiguo Twitter), ya que era la única que funcionaba.

En cuanto a las medidas coercitivas del Gobierno movilizó a miles de agentes de seguridad de la Policía militarizada de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI), según la subsecretaría de Defensa. De momento no se tiene constancia de actos vandálicos ni accidentes graves, pero si se ha visto afectado el tránsito aéreo nacional con retrasos y aglomeraciones.

El apagón. El presidente de Chile, Gabriel Boric, se dirigió al país a las 22:00 horas desde el Palacio de La Moneda por contingencia ante el corte de suministro eléctrico. En este discurso a la población, Boric explicó que el apagón fue producto de una falla de la empresa ISA Interchile y se produjo un corte masivo en casi todo el país. Desde la Coordinación Eléctrica Nacional (CEN) informaron que la interrupción del suministro eléctrico se produjo por una desconexión del sistema de transmisión de 500 kV en el Norte Chico.

A través de esta situación se activó el Plan de Recuperación de Servicio para reestablecer la electricidad, pero no empezó a llegar hasta pasadas las 10 de la noche y tras cuatro intentos, no lo habían logrado. El presidente del consejo directivo del CEN, Juan Carlos Olmedo, confirmó que la desconexión se debió a "una operación no deseada en los sistemas de protección y control de la línea (que maneja la empresa ISA Interchile)”. Y explicó: “Los sistemas electrónicos no operaron de la forma en que debió haber operado”.

La vulnerabilidad del sistema. ISA Interchile, filial de la compañía colombiana ISA, juega un rol importante en la transmisión eléctrica en Chile, siendo responsable de infraestructuras como la línea Nueva Maitencillo – Nueva Pan de Azúcar. El sistema eléctrico en Chile está compuesto por diferentes empresas privadas que generan y distribuyen, pero una falla en estas infraestructuras puede afectar el suministro eléctrico a nivel nacional.

El reciente apagón ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad del sistema eléctrico chileno, que no está obsoleto. No obstante, al concentrarse en pocas manos y una interrupción en una infraestructura clave puede generar caos a nivel nacional, destacando la necesidad de reforzar la resiliencia y diversificación en el sistema eléctrico del país.

Afectó a un pilar de la economía. La mina de cobre más grande del mundo, Escondida de BHP, se quedó sin electricidad, confirmaron a Reuters. También la minera estatal de cobre Codelco confirmaron en un comunicado a medios que todas sus minas se vieron afectadas, dejando a las más grandes, El Teniente y Chuquicamata, sin electricidad, mientras que las minas más pequeñas pudieron operar parcialmente usando generadores de respaldo. Del mismo modo, la minera de Antofagasta pudo seguir trabajando.

Un día después del apagón. Recientemente, la ministra de Interior, Carolina Tohá, ha anunciado en rueda de prensa que el Gobierno ha levantado el estado de excepción por catástrofe, junto con el toque de queda. Sin embargo, la ministra ha explicado que el alzamiento de la medida “no afecta a las regiones del país en que tenemos estado de excepción por emergencia, particularmente la Región de la Araucanía y gran parte del Biobío, que están con un estado de emergencia por razones de seguridad, tampoco esto afecta al despliegue de efectivos militares que tenemos en la frontera (norte)”.

