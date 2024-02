La UE multará a Apple con 500 millones de euros tras la demanda de Spotify, según FT. Es una victoria para la compañía

En 2019 Spotify demandó a Apple en Europa por "limitar intencionadamente las opciones y ahogar la innovación", aunque en realidad las quejas venían de hacía aún más tiempo. Ahora, casi cinco años después, esa demanda provocará según Financial Times que la Unión Europea multe a Apple.

La UE ya avisaba. La investigación y el proceso legal han ido avanzando progresivamente y en 2021 la conclusión preliminar de la Comisión Europea era que Apple había infringido las leyes de la competencia. La propia Margrethe Vestager indicaba que Apple "cobra altas comisiones a sus rivales en la App Store y les prohíbe informar de opciones alternativas de suscripción. Los consumidores salen perdiendo".

Multa casi simbólica. En este tipo de casos la multa puede ascender hasta a un 10% de los ingresos anuales de las compañías demandadas. En 2023 Apple generó 383.200 millones de dólares de ingresos, lo que plantearía una multa de 38.320 millones de dólares, unos 35.526 millones de euros. La cifra final será mucho más baja, y según Financial Times la multa será de 500 millones de euros, un 0,14% de esos ingresos anuales. Algunos analistas ironizan sobre la candidad indicando que es "la calderilla en los cojines del sofá de la oficina de Tim [Cook]".

"La UE no es realmente efectiva cuando se trata de Apple". Florian Mueller, experto en patentes, se quejaba abiertamente de que esta decisión era insuficiente. Según él esta resolución "no ayudará a nadie fuera del ámbito del streaming de música, que sólo se refiere a las normas antisteering (no a las alternativas reales de pago dentro de las aplicaciones) y que impone una multa baja en comparación, por ejemplo, con los casos de Google. Es de risa".

Francia ya multó y luego redujo la cantidad. En marzo de 2020 el organismo francés de la competencia, L'Autorité de la Concurrence, impuso a Apple una multa de 1.100 millones de euros por su comportamiento anticompetitivo. Sin embargo, una apelación de la empres de Cupertino hizo que la multa final se quedase en 372 millones de euros.

Apple vuelve a ganar. Lo hizo con el juicio con Epic Games, y si se confirma esta decisión, la compañía volverá a salir airosa de un caso delicado. Mueller tiene claro que Apple apelará "y nada cambiará en el mercado en los próximos años", pero además recuerda cómo la DMA tampoco está siendo efectiva. Aunque Apple ha hecho cambios en iOS y la App Store, por ejemplo, estos siguen favoreciendo su posición y no abren especialmente la puerta a la competencia.

