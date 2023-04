Apple ha vuelto a ganar su juicio con Epic Games, pero es una victoria pírrica por los métodos de pago

La batalla judicial entre Apple y Epic Games no ha terminado. En 2021, la Justicia estadounidense emitió su histórica sentencia, pero la compañía responsable de videojuegos como 'Fortnite' no quedó contento y apeló. Ahora los jueces han vuelto a pronunciarse y la conclusión es clara: Apple tiene razón (no es un monopolio).

Apple ha actuado legalmente todos estos años. Es la conclusión que llegó entonces la Corte Suprema y la misma a la que ha llegado, dos años después, la Corte de apelaciones. Epic Games defendía que Apple había actuado contra las normas anticompetencia debido a que restringía la distribución de aplicaciones con sus propios sistemas de pago. Sin embargo, esta posición no ha sido aceptada.

Una vez conocida la nueva sentencia, desde Apple han publicado un comunicado alegrándose de la decisión judicial: "La decisión de hoy reafirma la contundente victoria de Apple en este caso, ya que nueve de diez reclamos se han decidido a favor de Apple. Por segunda vez en dos años, un tribunal federal dictaminó que Apple cumple con las leyes antimonopolio a nivel estatal y federal".

Pero Apple deberá permitir otros sistemas de pagos. La Justicia ha dado la razón a Apple, pero no en el apartado de los métodos de pago. La compañía de Tim Cook apeló ese apartado, pero no ha conseguido su objetivo.

Los tribunales exigen a Apple que permita a los desarrolladores de la App Store usar su propio sistema de pagos para compras dentro de una aplicación. Es decir, las aplicaciones que descargamos en la App Store podrán tener compras o suscripciones con sus propios sistemas y no con los de Apple. Una manera de evitar la comisión del 30% (o del 15% para "pequeños desarrolladores").

El CEO de Epic Games celebra esa pequeña victoria. Pese a reconocer que el tribunal de apelación ha dado la razón a Apple, Tim Sweeney, CEO de Epic Games, ha expresado su alegría por la decisión sobre los sistemas de pago. Al mismo tiempo apunta que ya "trabajan en los próximos pasos", sin especificar a qué se refiere en concreto.

No tan rápido. Apple no quiere dar su brazo a torcer ni siquiera en el único punto donde la Justicia les ha exigido cambios. Según explican en un comunicado: "Respetuosamente no estamos de acuerdo con el fallo del tribunal sobre el único reclamo restante bajo la ley estatal y estamos considerando una revisión adicional".

Es decir, Apple previsiblemente hará uso de su propio recurso de apelación y pedirá a los tribunales que revisen este punto. Con esta decisión, Apple ganaría tiempo de nuevo para retrasar sus cambios en los métodos de pago. Pese a que todas las decisiones judiciales hasta la fecha apuntan a que Apple debe cambiar esa manera de gestionar los pagos, desde la empresa siguen buscando formas de evitarlo.

Aún así, Apple ya se prepara para lo inevitable. No solo es la Justicia estadounidense, también Corea del Sur o la Unión Europea piden a Apple que permita pagos de terceros en su plataforma. Y de hecho en el país asiático, Apple ya lo permite.

Según explicó Bloomberg a finales de 2022, Apple ya trabaja en permitir tiendas de terceros en iOS, lo que sería un cambio histórico. Pero en línea con lo que hasta ahora exige la ley.

