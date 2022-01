Lo que no ha conseguido Epic Games con Apple lo han logrado las apps de citas en los Países Bajos: tendrá que permitir otros métodos de pago allí

Apple permitirá a los desarrolladores de aplicaciones de citas de los Países Bajos ofrecer opciones de pago de terceros. La compañía ha anunciado su decisión de adoptar la medida para cumplir así con la orden de la Autoridad de Consumidores y Mercados del país (ACM), que le había dado de margen hasta ayer, 15 de enero, para aplicarlo si no quiere exponerse a sanciones.

La decisión llega después de que, en diciembre, la autoridad holandesa concluyese que la firma norteamericana había abusado de su posición en el mercado al exigir a desarrolladores de apps de citas como Match Group (MTCH.O) Inc, propietaria de Tinder, que usaran de forma exclusiva el sistema de pago del propio Apple para sus productos y aplicarles comisiones de entre el 15 y 30%. Aunque la decisión de la ACM afecta únicamente a los Países Bajos y la medida no trascenderá sus fronteras, el escenario que analiza no es ni mucho menos exclusivo de su territorio.

Un caso que va más allá de Países Bajos

La práctica de obligar a los desarrolladores a utilizar el sistema de cobro de Apple y afrontar el pago de comisiones del 30% por las compras de sus usuarios ha pasado por la lupa de reguladores y legisladores de otras partes del mundo. También le ha ocasionado sonoros encontronazos, como el protagonizado hace poco por Epic Games, desarrollador del popular juego Fortnite. Ambas partes, Apple y Epic Games, se enfrentaron precisamente por el sistema de cobro. O lo que es lo mismo, si creadores como Epic tienen o no derecho a echar mano de otras pasarelas de pago.

El caso acabó con Fornite fuera de la App Store y la “pelea” en los tribunales, que a finales de 2021 dictaron una decisión salomónica. Epic Games debía pagar a Apple por introducir un sistema de pagos directos para iOS y la firma de Cupertino se veía obligada a permitir que los desarrolladores ofrezcan métodos alternativos de pago, externos a la App Store, como ahora ocurrirá en Holanda. Eso sí, en diciembre, casi in extremis, logró que el tribunal retrasara esa exigencia sine die.

En ese contexto, la decisión de la ACM y la asunción de Apple cobra una importancia especial.

El anuncio lo ha hecho lafirma en una actualización publicada el viernes y dirigida a los creadores de aplicaciones holandeses. “Las recientes órdenes de la ACM permitirán a los desarrolladores de apps de citas en la App Store de los Países Bajos compartir opciones adicionales de procesamiento de pagos con los usuarios”, detalla Apple, que avanza, eso sí, que ha recurrido la decisión del regulador. “Nos preocupa que estos cambios puedan comprometer la experiencia de los usuarios y crear nuevas amenazas para la privacidad y la seguridad de los datos de los usuarios”.

Conforme o no, la empresa admite en su comunicado que —hasta que no tenga un pronunciamiento favorable de los tribunales— está obligada a aplicar los cambios exigidos por la ACM. De ahí que lo “lance” ya en los Países Bajos y esté introduciendo dos nuevos derechos para los desarrolladores, alternativas, recalca, aplicables solo en ese estado y en las apps de citas de su App Store. El objetivo, insiste: “Proporcionar opciones adicionales de procesamiento de pagos”.

Los desarrolladores podrán incluir un enlace en la app que dirija a los clientes a su propia web para completar la venta o usar un sistema de terceros dentro de la propia aplicación. Mantiene, por supuesto, la alternativa de seguir utilizando el mecanismo de compra habitual de la propia Apple. “Los desarrolladores de aplicaciones de citas en la App Store de los Países Bajos que quieran utilizar un sistema de pago diferente tendrán que solicitar uno de los dos nuevos derechos, que estarán disponibles en breve”, precisa la firma de Cupertino, que recalca: las aplicaciones que se beneficien de los nuevos “derechos” solo podrán distribuirse en el territorio holandés.

Quienes estén interesados deberán presentar un archivo binario de aplicaciones separado para iOS o iPadOS. Una de las grandes claves que desliza la compañía en su nota es que los desarrolladores no se librarán en cualquier caso de pasar por caja. "De acuerdo con la orden de la ACM, las aplicaciones de citas a las que se les otorga el derecho de vincularse o utilizar un proveedor de pago en la aplicación de terceros pagarán a Apple una comisión por las transacciones", zanja la empresa, que asegura que aportará "más información sobre todos los aspectos de los derechos" en breve.

La decisión está en sintonía con la filosofía que aplicará Apple en Corea del Sur, donde, con la ley recién aprobada en el país asiático, tendrá también que permitir sistemas de pagos de terceros en la App Store. Allí, al igual que en los Países Bajos, avanza que cobrará una tasa reducida a los desarrolladores que opten por utilizar mecanismos de pagos alternativos.

Tanto para acogerse al nuevo “derecho de compra externa de StoreKit”, que emplea un sistema de pago de terceros, como el “de enlace externo de StoreKit”, que redirige a una página web del propio creador, estos deberán también ser titulares de una cuenta en el Programa de Desarrolladores de Apple. Otro requisito es que tendrán que proporcionar detalles como el ID del paquete de la app, el procesador de pagos y el dominio web en el que se realizarán las compras.

A modo de guinda, la multinacional advierte que si surgen problemas con las nuevas opciones de cobro no se hará cargo. “Dado que Apple no tendrá conocimiento directo de las compras realizadas mediante métodos alternativos, no podrá ayudar a los usuarios con los reembolsos, el historial de compras, la gestión de las suscripciones y otros problemas que surjan al adquirir bienes y servicios digitales. Usted será el responsable de resolver estos problemas con los clientes”, zanja.

Imágenes | Zhiyue Xu y Yames Jarena