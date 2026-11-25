El portátil abierto, los auriculares puestos y un único café que lleva dos horas enfriándose, con el dibujito de la espuma disuelto por completo. Esta escena forma parte del paisaje de cualquier ciudad española y es, a partes iguales, el sueño del teletrabajador y la pesadilla del hostelero. Esta semana, El Español ha puesto cifras a la que parece ser la solución radical: 3 euros por hora y 22 euros por un bono diario.

¿Qué ha pasado exactamente?

La noticia proviene de un solo local: ‘Con·tempo’, recién abierto en la calle Montesa, en el barrio de Salamanca de Madrid, se presenta como un café de todo el día con espacio de trabajo flexible (All Day Café & Flexible Workspace) y la cuota ya mencionada: 3 euros por hora y silla. Sin membresía ni reserva previa.

También vende un Pase Diario de 22 euros que incluye 15 de consumo, así que el sitio en sí sale por apenas unos 7 (un cowork bastante rentable para freelances). La zona de trabajo ofrece puestos individuales, mesas compartidas, cabinas para llamadas y una sala para reuniones de hasta cuatro personas, tal y como indican en su nota de prensa. En la nota de prensa figura el resto de datos.

No es, por tanto, un bar que de repente te cronometra la tostada. Es un híbrido de café y coworking de zonas separadas. Su lema es "Less rush, more rhythm". Menos prisa pero con brío, lo que la separa del modelo Starbucks y la emparenta con el modelo de del Café Perfetto (o Coco Coffice, más bien), en plena Barceloneta, donde un café con leche cuesta 1,60 euros pero pasa a 2,50 si superas los 30 minutos y a 4 si pasas de una hora.

Fuera de España ya hay muchos modelos así: Anticafé en Francia (el que sobrevive en Estrasburgo, porque el de Lyon cerró) o el mítico Ziferblat, donde pagas por el tiempo, no por el café. Y también destacan los Bake Bros y Mama Shelter en Lisboa, que parten del modelo Desk Amigo: compartes mesa pero no café. En resumen, mucho brunch de bagel de salmón con queso crema y alcaparras, mucho diseño y conceptos heredados de la arqueología holandesa, pero pagas o te vas.

¿Te puede echar una cafetería por abrir el portátil?

Depende de lo que el local haya dejado por escrito. El derecho de admisión existe, pero no es un cheque en blanco. En la Comunidad de Madrid lo regula la Ley 17/1997 de Espectáculos Públicos, y cada comunidad tiene la suya.

El portal de consumo madrileño recuerda que el derecho sirve para frenar la violencia y las alteraciones del normal funcionamiento, nunca como excusa para la arbitrariedad o la discriminación en locales abiertos, por definición, a todo el público. Las condiciones tienen que estar a la vista en la entrada, eso siempre.

Sin embargo, entre juristas no hay unanimidad. El abogado Ignacio Palomar, de Servilegal, explicaba en Confilegal que una cafetería no alquila estancias, sino que vende consumiciones, así que puede ampararse en el derecho de admisión si tiene un protocolo claro y criterios objetivos. Su colega Laura Sierra replicaba en Consumidor Global que la norma no dice nada sobre usar dispositivos y solo prohíbe restringir el acceso de forma arbitraria o discriminatoria.

Quien sea expulsado por sacar el portátil podría reclamar ante Consumo o llamar a la policía. Lo que sí parece aceptado, como recogíamos en Genbeta, es la fórmula intermedia: limitar el portátil en horas punta, como ya hacen cafeterías de Valencia o Barcelona, y permitirlo cuando el local está vacío. El abogado Manuel Martínez Mercado lo avalaba en El Español siempre que no sea discriminatorio.

¿Y cobrar por el tiempo, es legal?

En principio, sí, si se avisa antes. El caso más sonado es el que citábamos más arriba, el Café Perfetto, en la Barceloneta, que se hizo viral en 2025 porque su café subía a 2,5 euros a los 30 minutos. Según VilaWeb, la Agència Catalana de Consum explicó que no existe una norma específica y que se aplica el código de consumo: es lícito tener precios distintos según dónde te sientes, siempre que se muestren de forma visible y clara.

Un análisis publicado entonces lo resumía así: no compras un café, contratas un servicio, y las condiciones deben conocerse de antemano. La OCU va en la misma línea: por el mismo refresco te pueden cobrar 2 euros o 10, siempre que el precio conste en la lista del establecimiento. Si la hostelería pierde mesas, este "tercer lugar" se convertirá en negocio con tarifa. La ley protege más contra la arbitrariedad que contra el cobro, pero mientras vayan de cara, legal sí es.

Imágenes | Pexels (1, 2 y 3)

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