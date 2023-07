En su lucha por comprar Activision, Microsoft se enfrenta a otro desafío: el pulso de la FTC y la CMA

Microsoft y Activision Blizzard están haciendo todo lo posible para cerrar a tiempo el mayor acuerdo en la historia de los videojuegos. Estamos hablando de una operación de 69.700 millones de dólares anunciada hace más de un año que, tras ser aprobada por una decena de reguladores de todo el mundo, todavía tiene dos grandes obstáculos: los reguladores de los Estados Unidos y del Reino Unido.

No es ningún secreto que un movimiento empresarial de tales dimensiones tardaría en materializarse y tendría que someterse al escrutinio de numerosas autoridades. Resulta curioso, no obstante, que después de superar las revisiones de actores como la Comisión Europea (CE) y la Administración Estatal de Regulación del Mercado de China (SAMR), el acuerdo no pueda prevalecer en dos regiones.

CMA y FTC, la pesadilla de Microsoft y Activision

La Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA) y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC) parecen empeñadas en bloquear el acuerdo entre Activision y Microsoft a nivel global. Después de su análisis y veredicto final, la primera emitió una orden para bloquear la fusión. Pero, lejos de limitarse a su territorio, la CMA intentó demostrar una vez más su rol de “policía del mundo”.

Como recoge la BBC, la autoridad de competencia señaló que como Activision está entrelazada a través de diferentes mercados, no se puede separar para el Reino Unido. Por consecuencia, aseguró la CMA, la decisión de bloqueo “impide que el trato suceda a nivel mundial”. Las ambiciones sobre el alcance de las medidas adoptadas sorprendieron a algunos, pero desde una perspectiva más amplia responden a la postura de su nueva dirección.

A medidos del año pasado, Sarah Cardell, quien se había desempeñado como consejera general de la CMA, asumió el rol de directora ejecutiva con la misión de transformar sustancialmente el organismo regulador. En su primer discurso en el cargo, aseguró que eventos como la pandemia y el brexit le dieron a la autoridad de competencia del Reino Unido “nuevos y ampliados poderes”, lo que se tradujo en un “papel global más importante”.

He aquí una de la razones por las que la CMA se ha involucrado en una batalla encarnizada con Microsoft. En The Guardian señalan que el organismo dirigido por Cardell se considera un actor importante a nivel global porque su trabajo es respetado por sus pares e incluso sus hallazgos son considerados coherentes independientemente de la postura que puedan llegar a tomar las empresas.

Y esta no es la primera vez que vemos la influencia de la CMA. En octubre del año pasado confirmó un fallo de 2021 y obligó a Facebook (ahora Meta) vender Giphy, compañía que había comprado por 400 millones de dólares. Y ahora también se encuentra analizando detenidamente la operación de compra de Figma por parte de Adobe valorada en 20 millones de dólares.

Pero, como decimos, los deseos de demostrar su autoridad ante el mundo no solo provienen de la CMA. La FTC también se encuentra transitando un camino de similares características. El organismo estadounidense tiene desde hace dos años una nueva líder que debe demostrar que ha sido capaz de cumplir con sus promesas. Lina Khan, recoge The New York Times, aseguró que los Estados Unidos habían sido permisivos con las Big Tech durante mucho tiempo, y prometió cambiarlo.

A diferencia de la CMA, la FTC no puede emitir órdenes de bloqueo directamente en casos como la operación entre Microsoft y Activision. Por lo tanto, como señala en su página web, debe dirigirse a un tribunal federal. Es en este punto donde el juez, en lugar de actuar a ciegas, analiza nuevamente el caso contemplando la postura de las partes. Y, si determina que la operación viola las leyes, puede emitir una orden de bloqueo.

Esta misma semana nos enteramos de que la jueza Jacqueline Scott Corley rechazó una medida cautelar para bloquear la operación impulsada por la compañía de Redmond (aunque el caso debería seguir en juicio más adelante). Para la Justicia, la FTC no pudo probar que el acuerdo acabaría reduciendo la competencia y perjudicando a los usuarios. Lejos de aceptar esta decisión, explica Bloomberg, el organismo aseguró que apelará la decisión.

La FTC intentó bloquear la compra de una pequeña empresa por parte de Meta y fracasó

Cabe señalar que esta no es la primera derrota, aunque parcial, que sufre la nueva dirección de la FTC. En febrero la Justicia rechazó una demanda con la que buscaba impedir la compra de una pequeña empresa de realidad virtual llamada Within por parte de Meta. Para muchos tal movimiento no violaba las leyes, pero los argumentos de Khan giraron en torno a proteger a los consumidores incluso antes de que las empresas se conviertan en gigantes.

La CMA y la FTC parecen estar adoptando una postura mucho más estricta que no solo podría frustrar las operación de Microsoft, sino también de otras compañías tecnológicas. Por lo pronto, los de Redmond deberían cerrar la compra antes de 18 de julio, fecha límite establecida en el acuerdo inicial sino quieren renegociar los plazos con Activision o pagar una multa.

Desde CNBC señalan que Microsoft espera llegar a un acuerdo con la CMA, que posiblemente incluya cierta desinversión en el ámbito de los juegos en la nube. El organismo regulador británico, no obstante, advierte que una reestructuración del acuerdo “podría conducir a una nueva investigación”.

La apelación de la FTC, por su parte, lleva el caso hasta la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos. En cualquier caso, una carrera contrarreloj está otra vez en marcha. El bloqueo anterior de la justicia estadounidense se levantará el próximo 14 de julio a las 11:50 p.m. PT. Sobre el papel, y si ninguna otra acción judicial lo impide, Microsoft podría cerrar el acuerdo a partir de ese momento y antes de la mencionada fecha límite.

Imágenes: Microsoft | Activision | CMA | FTC

